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Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо засуджує дії російських військових, які вчиняли воєнні злочини в Київській області, і вважає, що Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за свої дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я глибоко вражений тим, що на околицях Києва скоюються жахливі злодіяння проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія засуджує це найрішучішим чином. Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за ці дії", - зауважив Кісіда.
Топ коментарі
+9 Лаур
показати весь коментар04.04.2022 13:59
+6 Койот Восточноукраинский
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+5 Solsky Wasyl
показати весь коментар04.04.2022 13:57
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"Такої жорстокості я не бачив в жодній охопленій війною країні. Це - геноцид. Вони дійсно хочуть знищити не окремих людей, а весь український народ".
Це - новий Бабин Яр. Нові "биківнянські" могили. Це безіменні братські могили захисників УНР у Маріїнському парку. Це Сандармох. Це все найстрашніше із історій про сталінські репресії… Це моя воскресла в деталях сімейна історія, як прапрадіда священика і його трьох синів більшовики розстріляли у ближньому яру, бо сильно видні були. І громада любила. Це все про ОТГ на півночі Київщини зараз. І так, всі ці звірства чинять "висококультурні" люди, які читали Достоєвського, Акуніна, дивились серіали про крутих десантників у Чечні і обліплювались георгіївськими стрічками із пелюшок. Ці люди закінчили військові училища і точно знали, куди йдуть, без байок політрука "я заблудился на учениях в Беларуси".
Для росіян і їх прадідів більшовиків - ніщо не нове. Вони завжди стріляли українську владу, наших оборонців і нашу інтелігенцію. І те, що знайшли нарешті тіло відомого документаліста і військового фотографа Макса Левіна під Гутою Межигірською із двома пострілами у голову - це теж не випадковість. Вони свідомо полювали на того, хто фіксував їх звірства для історії і майбутніх судів.
Нинішні росіяни, як і розстрільні трійки НКВД упиваються убивством українців. Їхні мами у телефонних розмовах ще і підбадьорюють: "Стреляй сынок всех без перебора: и взрослых и детей. Думай только о себе. Ну, и кроссовки мне привези. Дід синка був більшовиком і працював на репресіях у фартуху. Безславний виродок обмотує голову невинної жертви його футболкою, щоби гаряча кров на писок не потрапила, а шматок черепа не потрапив на шеврон Вооруженных сил России.
Зараз чимало хто питає, чи будуть такі звірства як у Бучі чи Мотижині на Чернігівщині, Сумщині, на Харківщині, Херсонщині? Я з болем у голосі скажу: "так".
...
Катувати, вбивати і трощити все на шляху - саме так в очах Путіна та росіян виглядає "остаточне вирішення українського питання", яке не встигли вирішити Ленін і Сталін. Це розправа над українцями лише за те, що ми посміли зробити свою державу і щодня примножували її славу і достаток.
...
Геноцид гучно постукався у наші ворота кістлявою рукою. Вбивці в оболонках звичайних людей прийшли свідомо робити нам тут братські могили і нищити нашу цивілізацію. Думаю, усім зрозуміло, що після такого розмови про "нейтралітет" і сюсюкання з рашистами - це дати змогу убивці прийти знову. Безкінечно в'язати нам руки, стріляти у потилицю і кидати у найближчий яр.
Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. Компроміс неможливий. Вони прийдуть знову, якщо ми не знищимо їх.
тогда бомбы не падали на все города
и не было каждый день сотни погибших
гибридно работала рашка, типа не они
правда фейсы азиатские у многих "шахтеров" не очень в картинку вписывались