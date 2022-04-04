Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо засуджує дії російських військових, які вчиняли воєнні злочини в Київській області, і вважає, що Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за свої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я глибоко вражений тим, що на околицях Києва скоюються жахливі злодіяння проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія засуджує це найрішучішим чином. Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за ці дії", - зауважив Кісіда.

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