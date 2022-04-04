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війна (56882) збитки (236) Денис Шмигаль (2721)

Через напад Росії український бюджет втрачає майже 2 млрд грн щодня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Війна в Україні

шмигаль

Втрати державного бюджету України через війну з росією складають близько двох мільярдів гривень на день.

Про це в інтерв’ю НВ заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"В країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день", - сказав Шмигаль.

За його словами, якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд, тобто $4,25 млрд щодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

"Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд. Навіть не хочу це ділити на дні. Втрати однозначно величезні", - зауважив глава уряду.

Водночас Шмигаль закликав бути оптимістичними, бо Україна після війни буде швидко відновлюватись.

Також читайте: Партнери мають запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій за звірства Росії на Київщині, - Шмигаль
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Топ коментарі
+16
Ой що ШмИгаль....'устал ат вайни', бюджети 'нє попілять'....іди ***** зі своїми розрахунками!
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04.04.2022 13:54
+12
О,Зе-мародери занили.Від вас тварюки,Україна втрачала набагато більше ще до війни.Ви гірші за кацапів,коли до корита присосетесь.
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04.04.2022 13:58
+12
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04.04.2022 13:59
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Ой що ШмИгаль....'устал ат вайни', бюджети 'нє попілять'....іди ***** зі своїми розрахунками!
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04.04.2022 13:54 Відповісти
Нічого,нічого ти ж до війни збирався податком городи,сараї,нужники обкласти,дерева.Залишилось ще продразвьортка зробити і отой твій закон про трудодні доробити і все буде тут добре...Чи ти іноземців з наглядових рад вигнав щоб всі гроші в бюджет пішли
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04.04.2022 13:56 Відповісти
потому россия и ведет войну на чужой территории, .......
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04.04.2022 13:58 Відповісти
О,Зе-мародери занили.Від вас тварюки,Україна втрачала набагато більше ще до війни.Ви гірші за кацапів,коли до корита присосетесь.
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04.04.2022 13:58 Відповісти
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Нє істєрім, нє істерім, як наші партнери...
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04.04.2022 14:03 Відповісти
Про себе не забув, поки рахував? Бо у мирний час через корупційну "еліту" втрачали не менше.
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04.04.2022 14:03 Відповісти
Цікаво було б підрахувати, а скільки втрачала Україна щоденно на відкатах при "Великому Крадівницьтві"?
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04.04.2022 14:04 Відповісти
Всі заводи і фабрики у державу депутатів скоротить до 50 и поодному помічнику Український газ по 2.50 отак хлопці з фронту зроблять
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04.04.2022 14:06 Відповісти
А через фарц з електрикою,вугіллям..... скільки втрачали ? Га ? Гроші на відновлення України він вже збирається ділити. Все нараховують. Держава бореться, а слуги втрачають і задаються питанням зранку до ночі - а хто нам поверне ?
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04.04.2022 14:06 Відповісти
через напад сукірашкі ми втрачаємо дітей, жінок, військових...майбутні покоління..
ми втрачаємо генофонд, ненароджених геніїв ...
не кажіть про бюджет війни... згадайте про бюджет довоєнний, розтриньканий і розкрадений...
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04.04.2022 14:08 Відповісти
його задача - бюджет і функціонування країни. Про неї і говорить
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04.04.2022 14:18 Відповісти
то нехай згадає про ті грошові потоки, які йдуть в Україну від закордонних друзів, світових зірок, міжнародних організацій, від уряду різних країн і їх окремих меценатів...
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04.04.2022 14:30 Відповісти
Дурень, Україна втратчає найцінніше - своїх людей!
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04.04.2022 14:10 Відповісти
перед тим як коментувати врахуйте що проблема дійсно величезна, ви навіть поки не уявляєте масштаб
витрати держбюджету на 2022 рік - 1 трлн 499,4 млрд грн. Навіть якщо їх зменшити на третину за рахунок витрат розвитку,
то це все одно близько 80 млрд на місяць. І їх потрібно десь брати.
Зарплатня військовим, рятувальникам, медикам, водіям, бензин, авта, ремонти, комунальні послуги, ліки, безкоштовна евакуація авто і залізницею, і тисячі всього неохідного зараз.
Жодна допомога Заходу не може перекрити падіння доходів бюджету, яке дійсно складає десь 60 млрд. гривень на місяць, тобто 2 млрд доларів щомісяця
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04.04.2022 14:16 Відповісти
Шмыга, тебе сколько говорили что на армии нельзя было економить, потому что дороже обойдется? Ту теперь поцелуй сам себя в жопу.
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04.04.2022 14:17 Відповісти
**** а скільки людей гибне..дітей..а йому бюджет.іди на хер з своїм бюджетом і всеє зеленою шваллю.суки продажні.поїдь в Маріуполь і там розкажи про бюджет.тобі бистро яйця натягнуть на твій бюджет
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04.04.2022 15:31 Відповісти
Тепер розкажи скільки держава втрачає на крадівництві... тоді будем думать... де брать гроші!!!
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04.04.2022 20:59 Відповісти
 
 