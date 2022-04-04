Через напад Росії український бюджет втрачає майже 2 млрд грн щодня, - Шмигаль

Втрати державного бюджету України через війну з росією складають близько двох мільярдів гривень на день.

Про це в інтерв’ю НВ заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"В країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день", - сказав Шмигаль.

За його словами, якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд, тобто $4,25 млрд щодня.

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"Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд. Навіть не хочу це ділити на дні. Втрати однозначно величезні", - зауважив глава уряду.

Водночас Шмигаль закликав бути оптимістичними, бо Україна після війни буде швидко відновлюватись.

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