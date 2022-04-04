Через напад Росії український бюджет втрачає майже 2 млрд грн щодня, - Шмигаль
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Втрати державного бюджету України через війну з росією складають близько двох мільярдів гривень на день.
Про це в інтерв’ю НВ заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"В країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день", - сказав Шмигаль.
За його словами, якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд, тобто $4,25 млрд щодня.
"Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд. Навіть не хочу це ділити на дні. Втрати однозначно величезні", - зауважив глава уряду.
Водночас Шмигаль закликав бути оптимістичними, бо Україна після війни буде швидко відновлюватись.
Будь ласка, зачекайте...
ми втрачаємо генофонд, ненароджених геніїв ...
не кажіть про бюджет війни... згадайте про бюджет довоєнний, розтриньканий і розкрадений...
витрати держбюджету на 2022 рік - 1 трлн 499,4 млрд грн. Навіть якщо їх зменшити на третину за рахунок витрат розвитку,
то це все одно близько 80 млрд на місяць. І їх потрібно десь брати.
Зарплатня військовим, рятувальникам, медикам, водіям, бензин, авта, ремонти, комунальні послуги, ліки, безкоштовна евакуація авто і залізницею, і тисячі всього неохідного зараз.
Жодна допомога Заходу не може перекрити падіння доходів бюджету, яке дійсно складає десь 60 млрд. гривень на місяць, тобто 2 млрд доларів щомісяця