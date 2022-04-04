Боррель про злочини військ РФ у Бучі: Винні будуть притягнуті до відповідальності

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель від імені всього Союзу виступив із заявою, в якій назвав звірства російських окупантів "істинним обличчям" війни, яку Росія веде проти України, та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Текст заяви розповсюджений у понеділок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує повідомлення про звірства, здійснені російськими збройними силами у низці звільнених окупованих українських міст. Картини великої кількості жертв серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури, що западають у пам'ять, показують істинне обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Погроми у Бучі та інших українських містах будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", - йдеться у заяві.

Боррель поклав усю відповідальність за "злочини, скоєні тоді, коли вони фактично контролювали цей район, на російську владу", оскільки на ці райони поширювалося міжнародне право окупації.

"Винні у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальні державні чиновники та воєначальники будуть притягнуті до відповідальності. Європейський Союз підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку збройних сил Росії", - йдеться у тексті.

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У зв'язку з цим Боррель констатував, що ЄС повністю підтримує розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування.

"ЄС надає допомогу генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів воєнних злочинів. Ми повністю солідарні з Україною та українським народом у цей важкий для всього світу час. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну й терміново просуне роботу над подальшими санкціями проти Росії. Президент Путін має зупинити цю війну негайно та беззастережно", - заявив високий представник.