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Боррель про злочини військ РФ у Бучі: Винні будуть притягнуті до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель від імені всього Союзу виступив із заявою, в якій назвав звірства російських окупантів "істинним обличчям" війни, яку Росія веде проти України, та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Текст заяви розповсюджений у понеділок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує повідомлення про звірства, здійснені російськими збройними силами у низці звільнених окупованих українських міст. Картини великої кількості жертв серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури, що западають у пам'ять, показують істинне обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Погроми у Бучі та інших українських містах будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", - йдеться у заяві.

Боррель поклав усю відповідальність за "злочини, скоєні тоді, коли вони фактично контролювали цей район, на російську владу", оскільки на ці райони поширювалося міжнародне право окупації.

"Винні у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальні державні чиновники та воєначальники будуть притягнуті до відповідальності. Європейський Союз підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку збройних сил Росії", - йдеться у тексті.

Також читайте: Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі

У зв'язку з цим Боррель констатував, що ЄС повністю підтримує розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування.

"ЄС надає допомогу генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів воєнних злочинів. Ми повністю солідарні з Україною та українським народом у цей важкий для всього світу час. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну й терміново просуне роботу над подальшими санкціями проти Росії. Президент Путін має зупинити цю війну негайно та беззастережно", - заявив високий представник.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Мы же не причем, мы простой народ это все путин. Так вот - все они мрази до единого. Видео для будущего https://www.youtube.com/watch?v=cRPSRAykYng
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04.04.2022 14:19
+6
Посмотрел предложенный тобой ролик. Если честно у парня крепкие нервы. Наглядно показано что все касапы это конченные твари и мрази без исключения.
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04.04.2022 14:27
+4
Всем евродрыстунам надо попиариться на трагедии в Украине. Но мы верим только ЗСУ. Слава Героям Украины!
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04.04.2022 14:21
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Мы же не причем, мы простой народ это все путин. Так вот - все они мрази до единого. Видео для будущего https://www.youtube.com/watch?v=cRPSRAykYng
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04.04.2022 14:19 Відповісти
Посмотрел предложенный тобой ролик. Если честно у парня крепкие нервы. Наглядно показано что все касапы это конченные твари и мрази без исключения.
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04.04.2022 14:27 Відповісти
Всем евродрыстунам надо попиариться на трагедии в Украине. Но мы верим только ЗСУ. Слава Героям Украины!
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04.04.2022 14:21 Відповісти
Будут, будут. Когда нибудь потом. Если глобальное потепление, или менингит у белых слонов не отвлечет.
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04.04.2022 14:21 Відповісти
За що?
їм же сказали, що вони їдуть на навчання, а значить це усе було просто тренування?

Я так розумію, що якщо Ху.ло вдарить ядерною зброєю по нам, їх стурбованість досягне апогею?
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04.04.2022 14:21 Відповісти
С Мариуполя не выпускают автобусы с беженцами, а можно как-то в это время огневое прикрытие на оккупантов на блокпосту шмалять, чтобы автобусы могли выехать, или гранату?
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04.04.2022 14:21 Відповісти
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04.04.2022 14:24 Відповісти
Розслідування по рейсу МН 17 триває вже 8м років.....
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04.04.2022 14:27 Відповісти
Дуже знайома пісенька під назвою "Винні будуть притягнуті до відповідальності". Дуже часто ії крутять.
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04.04.2022 14:35 Відповісти
Європейський бюрократ ти багатьох привів до відповідальності за mh 17?
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04.04.2022 15:01 Відповісти
Мы уже видели ,как они ''притягли до вIдровIдальностI'' за малазийский Боинг.
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04.04.2022 15:17 Відповісти
пішов він на хер з своїми обіцянками.тварь-ми самі покараємо всих винуватих.без ваших сраних і трусливих обіцянок
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04.04.2022 15:27 Відповісти
Ага, знаем мы ваше кривосудие.
Убийцы MH-17 скоро от старости поумирают, а вы даже в розыск их не подали.
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04.04.2022 15:31 Відповісти
Виновные будут наказаны..." Ага, через миллиард миллиардов лет, если надеяться только на ЕС.
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04.04.2022 16:14 Відповісти
Виновные будут наказаны..." Ага, через миллиард миллиардов лет, если надеяться только на ЕС.
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04.04.2022 16:17 Відповісти
Как будут наказаны... Словами... Бывало в истории действительно подобное наказание. Когда преступники были в безопасности, и думали что будут жить долго припеваючи, и так и не ответивши за свои преступления. Но ответили! За Украину такое сделают?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнев_Божий_(операция_«Моссада»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Похищение_Эйхмана
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04.04.2022 18:37 Відповісти
Ні
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04.04.2022 18:38 Відповісти
 
 