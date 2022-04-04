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мобільний зв'язок (251) Федоров Михайло (545) Мінцифри (369)

Від початку вторгнення Росії оператори безкоштовно надали мобільних послуг для українців на 600 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство Технології Війна в Україні

связь,вышка,мобильная

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські оператори надали безоплатно мобільних послуг для мільйонів українців на понад 600 млн грн та переказали понад 25 млн грн благодійним фондам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

"У нас дійсно розвинена цифрова держава. Ми запустили десятки сервісів, які спрощують життя громадянам. Навіть під час війни всі залишаються онлайн та на зв'язку одне з одним. Це є результатом значної роботи нашої телекомунікаційної галузі у передвоєнний період, але не тільки. Вважаю наших телеком-спеціалістів "прихованими героями" війни. Навіть ризикуючи життям, вони відновлюють мобільний зв'язок та фіксований інтернет в областях, де йдуть бойові дії. Завдяки їм ми маємо можливість телефонувати рідним та читати про героїчні подвиги наших Збройних сил України", - написав посадовець.

Читайте також: Російські окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язок

До того ж, зазначає Федоров, мобільні оператори від початку війни надали безкоштовно мобільних послуг на більше ніж 600 мільйонів гривень для мільйонів людей, переказали понад 25 мільйонів благодійним фондам. Для підтримки бюджету сплатили авансом податки: Київстар 1,1 млрд грн, lifecell 35 млн грн, Vodafone 58 млн грн.

"А ми після війни будемо спільно відбудовувати наші міста та створювати умови для того, щоб там зв'язок став ще кращим, ніж був раніше", - підсумував міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком, - Держспецзв’язку
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Топ коментарі
+8
И когда это они кому бесплатно звонить давали?
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04.04.2022 14:31
+7
Та да. Тут сидели в подвале под обстрелами, всё нахрен закрыто ничего не работает, а с киеастара за четыре дня начинали идти беспрерывно уведомления о необходимости оплатить пакет. И если бы дочка из за границы не пополнила мне счёт на два месяца сидел бы я щас без связи.
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04.04.2022 14:40
+6
Кому вони ті послуги безкоштовно надають ящо зв'язок нині вимикається за три дні до завершення дії сплаченого пакету ( київстар) і поновлюється лише після поповнення , при цьому сам зв'язок не зв'язок а лайно повне став ((
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04.04.2022 14:33
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И когда это они кому бесплатно звонить давали?
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04.04.2022 14:31 Відповісти
Кому вони ті послуги безкоштовно надають ящо зв'язок нині вимикається за три дні до завершення дії сплаченого пакету ( київстар) і поновлюється лише після поповнення , при цьому сам зв'язок не зв'язок а лайно повне став ((
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04.04.2022 14:33 Відповісти
до копеечки все получат!... а вы думали они благотворители? кому война,...а кому мать родная!
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04.04.2022 14:36 Відповісти
Та да. Тут сидели в подвале под обстрелами, всё нахрен закрыто ничего не работает, а с киеастара за четыре дня начинали идти беспрерывно уведомления о необходимости оплатить пакет. И если бы дочка из за границы не пополнила мне счёт на два месяца сидел бы я щас без связи.
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04.04.2022 14:40 Відповісти
закічились кошти на рахунку і зразу відключили.Це КС.А Водафон надав 1000 хв на всіх операторів+10Гб нету.І на рахунку ще були кошти.
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04.04.2022 14:42 Відповісти
Брехня!!! Лайф здер з мене 50грн. і так і не вийшло жодного разу в роумінгу подзвонити, просто списало кошти і на балансі 0. Виродки!
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04.04.2022 14:42 Відповісти
Що вони надали безкоштовного?!!)) без мого дозволу закинули мені на рахунок 500 грн, після двох місяців використання нагадали що це усе закінчується і я за ці місяці винен більше як за до воєнний період))) ось такі у нас безкоштовні послуги від операторів, простіше платити як зазвичай...
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04.04.2022 14:50 Відповісти
Брехня. А россия написана с большой буквы.
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04.04.2022 14:54 Відповісти
пришло сообщение от водафон бесплатных минут,и все,следующее утро началось с фразы пополните счет на 120 грн.кс отрубил инет в посреди оплаченого срока с требованием оплаты на восстановление,оплатил,через 4 дня обрубили полностью пакет с требованием оплатить согласно тарифа!!!!ублюдки убрали коммуникации с абонентами бот способен ***** мозги и динамить!!!
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04.04.2022 15:19 Відповісти
І я не побачив ніякой знижки - за 3 дні попередження про зняття абонплати, та її зняття за розпорядком у повному обсязі.
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04.04.2022 15:24 Відповісти
Враньё и заказник мобильных компаний. Номера блокируют в первые же дни если не платишь! Особенно водафон! А качество связи упало в разы! Минцифры не врите и не пиартесь на проблемах простых людей! Лучше наладьте Дию - где слетела половина документов у людей
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04.04.2022 15:29 Відповісти
Жоден ні мобільний оператор,та і провайдери з інтернету нічого безплатно не надають,бариги нещасні,та ще й послуги нікудишні
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04.04.2022 16:32 Відповісти
Київстар подарував мені безліміт дзвінків і інтернету. А Лайфсел щодня дає 2ГБ і 60хв.
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04.04.2022 16:33 Відповісти
Ох и враньё!!
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04.04.2022 16:33 Відповісти
Только Киевстар и Лайф в Киеве дают на шару звонить Водафон ничего не дает
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04.04.2022 21:40 Відповісти
 
 