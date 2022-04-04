"Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою": Порошенко в ефірі CNN розповів про звірства російських окупантів під Києвом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN розповів про жахливі злочини російських окупантів у передмісті Києва і по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність".
"Солдати нашого батальйону "Брати по Зброї" повернулися з Бучі, Ірпеня, Гостомеля. І я дуже сподіваюся, що ви сьогодні побачили відео про ситуацію в цих містах, у передмісті Києва. Раніше бійці нашого батальйону допомагали людям з цих міст перебратися в Київ. Тут сотні мертвих тіл, просто лежать, із завʼязаними руками, з ознаками тортур, вбиті російськими варварами", – пояснює Порошенко.
"Я негайно попросив і свою команду юристів довести це все до відома світової спільноти, міжнародних інституцій, включно з Міжнародним судом ООН, який безпосередньо відповідальний за справу щодо Путіна. За тисячі і тисячі українських цивільних, яких було вбито цим божевільним маніяком", – говорить п’ятий Президент.
"Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою, бачити це. Зрозумійте, це не сцени десь із фільму жахів. Це справжні дні з життя української столиці. І так ось ми живимо в Києві. Прямо за мною можна побачити майданчик дитячого центру з баскетболу "Авангард". А ось Бабин Яр. І саме сюди влучила російська ракета, у цей майданчик. Ми прямо тут. Ось така вона – їхня пошана щодо жертв Бабиного Яру. Це є демонстрацією того, наскільки жахливою є ця війна", – констатує Порошенко.
Він зауважив, що російські війська всюди знищують цивільне населення, і це треба негайно зупинити.
"Якщо ми не зупинимо їх тут, в Україні, тоді вони точно підуть далі. І вони про це кажуть публічно. Якщо їх не зупинити, війна прийде у Польщу, країни Балтії, інші частини Європи", – застерігає Порошенко.
"Що нам точно потрібно – то це більше зброї. Уявіть собі: майбутнє України, Європи та світу сьогодні залежать від 100 винищувачів, 300 танків, 500 бронемашин. Сьогодні в Україні довгі черги з сотень і тисяч українців, які прагнуть записатися в сили оборони, збройні сили України, включно з батальйонами територіальної оборони, щоб отримати зброю та допомогти вигнати російські сили геть з нашої землі", – наголошує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
війська антигітлєрівської каоліції звільнили Освенцим та Дахау і показали звіства нацистів....
Арахамія сів за стіл переговорів з
фашистамирашистами.
Як вам жарти?
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція.
Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ...
Отак, а ви кажете не на часі... 😡
А фельдмаршалу Бубочці- ятут, ще пояснювати, хто йому втокмачив, що гарні дороги для кацапських окупантів- добре, а сильна армія- погано. Ну і багато, багато іншого.
До нього був Іван Грозний, а до того Золота орда (Хан Батий, Чингіз хан).
Хіба хан Батий у 1240 році не те саме творив у Києві що рашистська орда зараз? А у 1708 році Петро I не вирізав весь Батурин? Навіть немовлят. А у 1918 війська російського генерала Муравйова не залили кров'ю Київ? Вбивали всіх, хто говорив українською, був у вишиванці, носив козацькі вуса. У рашистів закладено в генах красти, грабувати, різати, вбивати.
Якщо ви вважаєте, що впродовж 71 року Київ лежав в руїнах то який сенс Батию було іти на Київ та тримати в облозі такий тривалий час?
Порох любить зброю....
Слухай, я кожному "порохоботу" рекомендую (і тобі - вперше): заведіть кондуїт "свій-чужий", щоб знати, кому претензії; а кому - не допускати fratricide
де решта ?
де :
баба жЮля ?
де вишку Бойко?
де зрандик Бондар із Майбаха ?
альо, куди всі поховались ?
Бойко? Хотілося б, щоб він вже був в землі...
Другий варіант - це наш варіант , так як кацапська нечисть немає права на життя 😠
Так що або вони дають нам зброю, за допомогою якої рашистів можна буде викинути з нашої землі відносно гуманно...
Або війна продовжиться неконвенційними засобами, й не обмежиться територією кацапстану...
От тому така підготовка і такі результати, але це вже всторія не сьогодення !
нам сьогодні потрібна перемога ,,а потім розберемось , хто кому Рабінович 😠
https://youtu.be/fGGzGTMr-FE
отож спочатку до перемоги , а далі буде ......
Отже, для зеленського і його шарашки немає сенсу, аби патріоти перемогли - бо тоді після перемоги патріоти прийдуть і почнуть задавати боневтіку і його розовій команді довбойобів незручні запитання, на які доведеться давати відповіді.
Отже, завдання зеленої команди - злити патріотів і встановити сепаратний мир.
А тепер задайче собі питання - чому влада не бажає деблокувати Маріуполь, Херсон? І якщо офіційна версія про "москалі окопалися і якщо ми туда підійдем, нас чекають жахливі втрати" - це правда, то чому "Азов", який є максимально прокачаною бойовою одиницею, сформованою з максимально досвідчених бойців, набирає добровольців для деблокади Маріка? Два варіанта: або "Азов" - максимально цинічні гади, яким наплювати на втрати, або... Або нам цинічно бреше влада? Влада, в якій практично немає ані українців, ані патріотів, влада, що просрала всю оборонку, займаючись дорогами і підготовкою до шашликів, влада, яка за 10 днів до вторгнення просила "аставіть украіну в пакоє" бо "ви создайотє плахой інвєстіционний клімат"?
Думайте, панове. Бо "українські гниди" не сплять.
Де високоточна ракетна зброя,випуск якої ми не налагодили?
Де оборонні лініі навколо міст,чому наші бійці мусять використовувати будинки як оборонну структуру?
Де патронний завод?
Що ти робив п"ять років президентом для оборони,крім того що наживався на війні?
Коли вже ми перестанемо бачити твою дебільну фізіономію в броніку і чути баранячий голос що проголошує прописні істини?Ти мав час,ти його просрав,тішся що тебе тимчасово забули...Єдино що можеш зробити - віддати всі статки, що нагріб - на армію...Тоді ще є шанс стати чоловіком...
А так..... Ей 73%! Сподіваюсь, що саме ви найбільше страждаєте зараз!!!