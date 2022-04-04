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Порошенко (13191) CNN (108) Буча (498)

"Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою": Порошенко в ефірі CNN розповів про звірства російських окупантів під Києвом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN розповів про жахливі злочини російських окупантів у передмісті Києва і по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність".

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"Солдати нашого батальйону "Брати по Зброї" повернулися з Бучі, Ірпеня, Гостомеля. І я дуже сподіваюся, що ви сьогодні побачили відео про ситуацію в цих містах, у передмісті Києва. Раніше бійці нашого батальйону допомагали людям з цих міст перебратися в Київ. Тут сотні мертвих тіл, просто лежать, із завʼязаними руками, з ознаками тортур, вбиті російськими варварами", – пояснює Порошенко.

"Я негайно попросив і свою команду юристів довести це все до відома світової спільноти, міжнародних інституцій, включно з Міжнародним судом ООН, який безпосередньо відповідальний за справу щодо Путіна. За тисячі і тисячі українських цивільних, яких було вбито цим божевільним маніяком", – говорить п’ятий Президент.

"Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою, бачити це. Зрозумійте, це не сцени десь із фільму жахів. Це справжні дні з життя української столиці. І так ось ми живимо в Києві. Прямо за мною можна побачити майданчик дитячого центру з баскетболу "Авангард". А ось Бабин Яр. І саме сюди влучила російська ракета, у цей майданчик. Ми прямо тут. Ось така вона – їхня пошана щодо жертв Бабиного Яру. Це є демонстрацією того, наскільки жахливою є ця війна", – констатує Порошенко.

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Він зауважив, що російські війська всюди знищують цивільне населення, і це треба негайно зупинити.

"Якщо ми не зупинимо їх тут, в Україні, тоді вони точно підуть далі. І вони про це кажуть публічно. Якщо їх не зупинити, війна прийде у Польщу, країни Балтії, інші частини Європи", – застерігає Порошенко.

"Що нам точно потрібно – то це більше зброї. Уявіть собі: майбутнє України, Європи та світу сьогодні залежать від 100 винищувачів, 300 танків, 500 бронемашин. Сьогодні в Україні довгі черги з сотень і тисяч українців, які прагнуть записатися в сили оборони, збройні сили України, включно з батальйонами територіальної оборони, щоб отримати зброю та допомогти вигнати російські сили геть з нашої землі", – наголошує Порошенко.
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Топ коментарі
+46
Для людей з нормальною психікою неможливо. Ось більшість кацапів нелюдь, наволоч, погань.
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04.04.2022 14:34
+41
Порох єдиний із лідерів парламентських партій, який працює на оборону

де решта ?
де :
баба жЮля ?
де вишку Бойко?
де зрандик Бондар із Майбаха ?
альо, куди всі поховались ?
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04.04.2022 14:39
+30
Кацап тоді не становить загрози, коли він мертвий...
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04.04.2022 14:36
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Для людей з нормальною психікою неможливо. Ось більшість кацапів нелюдь, наволоч, погань.
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04.04.2022 14:34 Відповісти
а ось це нормальний розум витримає ?

війська антигітлєрівської каоліції звільнили Освенцим та Дахау і показали звіства нацистів....
Арахамія сів за стіл переговорів з фашистами рашистами.
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04.04.2022 15:01 Відповісти
І відправив його на ці перемовини- ВАЗеленський.
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04.04.2022 15:15 Відповісти
А тим часом :
Як вам жарти?

Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція.

Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ...
Отак, а ви кажете не на часі... 😡
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04.04.2022 15:46 Відповісти
Рже, какаяразніца.
А фельдмаршалу Бубочці- ятут, ще пояснювати, хто йому втокмачив, що гарні дороги для кацапських окупантів- добре, а сильна армія- погано. Ну і багато, багато іншого.
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04.04.2022 15:58 Відповісти
русские это - формула высшей расы выдуманная Петром 1 которая принесла в этот мир фашизм и нацизм в одном лице. Пока будет существовать эта формула, миру будет угрожать войны затеянные фашизмом и нацизмом. Уничтожить страну "россия" ни чего не изменит потому что формула придумает себе новую страну и дальше будет продолжать террор. Остановить это все можно только ликвидировав эту формулу распределив их согласно с национальной принадлежностью.
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04.04.2022 14:35 Відповісти
Формула їх поведінки визначається їх російською "мовою" - те, що в нас лихий, в них ліхой...в нас питають, в них питают...вишел мєсяц із тумана винул ножик із кармана, буду рєзать буду біть...рижий рижий канапатий убіл дєдушку лапатай...
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04.04.2022 14:44 Відповісти
А ще нічого не робити і все мати. Згадайте героїв дитячих казок. Казка про Ємелю дурака, який лежав не печі і все в нього було по щучьєму вєлєнію. Або казки про ковер-самолет та рибака і рибку.
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04.04.2022 15:16 Відповісти
Це передається генетично, Петрові I не треба було нічого придумувати.
До нього був Іван Грозний, а до того Золота орда (Хан Батий, Чингіз хан).
Хіба хан Батий у 1240 році не те саме творив у Києві що рашистська орда зараз? А у 1708 році Петро I не вирізав весь Батурин? Навіть немовлят. А у 1918 війська російського генерала Муравйова не залили кров'ю Київ? Вбивали всіх, хто говорив українською, був у вишиванці, носив козацькі вуса. У рашистів закладено в генах красти, грабувати, різати, вбивати.
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04.04.2022 15:07 Відповісти
А тут трішки не так. Батию в Києві нічого досталось. Бо до того Київ був розграбований Андрієм Боголюбським,який поцупив у Вишгороді ікону Божої матері. Синок Довгорукого такий же злодій як і батько. Так написано в Літописі, що два дні над Києвом стогін стояв. Московіти з того часу не змінились
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04.04.2022 17:40 Відповісти
Андрій Боголюбський пограбував Київ у 1169 році, а 71 рік по тому прийшов Батий. Штурмом взяти Київ він не зміг тому взяв в облогу і тримав її впродовж трьох місяців з 5 вересня до 6 грудня.
Якщо ви вважаєте, що впродовж 71 року Київ лежав в руїнах то який сенс Батию було іти на Київ та тримати в облозі такий тривалий час?
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04.04.2022 21:35 Відповісти
Кацап тоді не становить загрози, коли він мертвий...
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04.04.2022 14:36 Відповісти
Та ні, він і тоді є джерелом всілякої зарази. Лише повна утилізація.
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04.04.2022 14:39 Відповісти
Дарма не підкреслив: добровольців нищити рашизм в Україні вистачає. Не вистачає лише зброї для цих добровольців: кожного другого беззбройного в бій не пошлеш.
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04.04.2022 14:39 Відповісти
ну, власне про це він і казав

Порох любить зброю....
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04.04.2022 14:41 Відповісти
сказати сказав; а я має претензію: не підкреслив, що це основне в його меседжі
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04.04.2022 15:01 Відповісти
Кажете маєте претензії до Порошенка ..... поплачте , Зеленський вас заспокоїть (( до нього у вас же претензій немає .....
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04.04.2022 15:14 Відповісти
ну, да...
Слухай, я кожному "порохоботу" рекомендую (і тобі - вперше): заведіть кондуїт "свій-чужий", щоб знати, кому претензії; а кому - не допускати fratricide
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04.04.2022 15:40 Відповісти
Сприймай критику адекватно і буде тобі щастя , свої помилки потрібно визнавати , не я тобі на них вказав .
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04.04.2022 15:57 Відповісти
Порох єдиний із лідерів парламентських партій, який працює на оборону

де решта ?
де :
баба жЮля ?
де вишку Бойко?
де зрандик Бондар із Майбаха ?
альо, куди всі поховались ?
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04.04.2022 14:39 Відповісти
Баба Йуля тверезо оцінила, що на наступних виборах їй за довільних розкладів нічого не світить...))
Бойко? Хотілося б, щоб він вже був в землі...
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04.04.2022 14:43 Відповісти
...або на вишці
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04.04.2022 15:25 Відповісти
Ага. Все деньги вбухивались во флот, только потому что у него была Кузня на Рыбальском. На недоделки катера деньги нашлись, 40 млн для Луча на современный ЗРК нет. Пока шла война 2014 года этот урод с Медведчуком бизнес делал, а потом не просто подписал капитулянтские Минские, но дважды их пытался имплементировать. Жадный он несказанно, но и отличный манипулятор для маргиналов. Этого у него не отнять...
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04.04.2022 18:14 Відповісти
...и только ты с 2014 года браво просидел на бутылке!
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09.04.2022 01:12 Відповісти
Хворий?
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04.04.2022 14:40 Відповісти
Без знаку запитання , будь ласка 🙁
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04.04.2022 14:44 Відповісти
він дьЕрмака переїв
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04.04.2022 14:57 Відповісти
Або *********-мосійчук переслухав. Таких теж дохрініща.
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04.04.2022 15:19 Відповісти
А навіщо знак питання??
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04.04.2022 14:45 Відповісти
нє він не хворий - зажопний кацапіст ілі зєльоний сатаніст ((
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04.04.2022 15:11 Відповісти
Війна почалася при Януковощу, якщо ти не в курсі.
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04.04.2022 14:51 Відповісти
Оно не в курсе, оно - зебил-подзелупник. Ну, или кацап-подхуйловец, что почти одно и то же.
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04.04.2022 14:56 Відповісти
Так всі на Заході знали, що таке буде, ні для кого це зовсім не сюрприз, всім відверто насрати... це ж не газ і нафту РФ їм перекрила... жодної реальної реакції нуль...
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04.04.2022 14:42 Відповісти
У нас , украінців , є один єдиний варіант - це або вони нас , або Ми іх !

Другий варіант - це наш варіант , так як кацапська нечисть немає права на життя 😠

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04.04.2022 14:43 Відповісти
Ще б донести до світових керманичів, що для українців з подальшим продовженням війни все більш і більш буде ставати актуальним гасло " Навіщо потрібен такий світ, в якому не буде України"...
Так що або вони дають нам зброю, за допомогою якої рашистів можна буде викинути з нашої землі відносно гуманно...
Або війна продовжиться неконвенційними засобами, й не обмежиться територією кацапстану...
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04.04.2022 14:50 Відповісти
Кур@во руZZка , захлопни хлєбало 😡
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04.04.2022 14:46 Відповісти
а што би на єво мєстє сдєлал Зєлєнскій?
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04.04.2022 14:47 Відповісти
А что мы могли в 2016? И кто не давал набраться сил нам? Ну мы то знаем, шашлычки там все дела...
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04.04.2022 14:48 Відповісти
кацапська хвойда, іди лікуйся. Нагадай чим ти займалась влітку 2014-го? Строчила мінєти старим Гансам в будинках для пенсіонерів?
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04.04.2022 15:05 Відповісти
добробати створили ще Турчинов (будучи в.о), Аваков і Коломойський (будучи головою ОДА). І це при добробатах трапились котли.
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04.04.2022 15:08 Відповісти
Зеля знюхався на коронавірусі, тому не хотів щоб його турбували з "етой вашій угрозой войни".
От тому така підготовка і такі результати, але це вже всторія не сьогодення !
нам сьогодні потрібна перемога ,,а потім розберемось , хто кому Рабінович 😠

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04.04.2022 15:05 Відповісти
Силы у врага были и тогда ,а вот наших сил и оружия не хватало .
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04.04.2022 14:55 Відповісти
Кто служил в савецкорасейских армиях понимает, что там нет места людям с нормальной психикой и тем более разумом.
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04.04.2022 14:44 Відповісти
Портяночносемируплевая голодная орда мародеров с самыми толстыми в мире дегенералами.
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04.04.2022 14:46 Відповісти
"Вы все гавно"
https://youtu.be/fGGzGTMr-FE
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04.04.2022 14:50 Відповісти
Люди з нормальним розумом і психікою війни не розпочинають.ЇЇ діти і онуки матерів,котрі були знасиловані лукавим .Війна,це плід лукавого насильства над батьками тих нелюдів,котрі ці війни розпочинають
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04.04.2022 15:01 Відповісти
мені соромно ,що люди прославляють ЗЄленського не знаючи елементарної правди або банально закривають очі на те все що "ВОНО" наробило , великий і сонценосний боневтік, і ця правда пов'язана з теперішньою ситуацією в Україні: 1) Зеленський , прийшовши до влади в 2019 , ЗАМОРОЗИВ вже готові новітні ракетні програми НЕПТУН (протикорабельні крилаті ракети , тобто повний контроль всього Чорного і Азовського морів) , ВІЛЬХА і ВІЛЬХА-М (ракети з надточним ураженням цілей з дальністю ураження до 120 км калібром 300 мм (це дуже потужна зброя і практичне не уможливлення даже перетину будь якої наземної техніки кордонів України ) , ГРІМ-2 (балістичні ракети середньої дальності , з допомогою яких контролювався б весь периметр навкруг України, це аналог російських Іскадерів). 2). За три роки правління Зеленського було закуплено ,ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ЦЕ ЧИСЛО , нуль (ZERO) одиниць військової техніки і обладнання. 3). Зменшення особового складу (кількості ) Збройних Сил України і наростаюча заборгованість по заробітній платі військовим ( на момент 23.02.2022 заборгованість складала 7 млрд гривень), і 4)-головне і фатальне. Його "політика" замирення агресора базувалась на " НАДО ПЕРЕСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ " , заглядування у вічі путіна і побачити там мир , і "зійдемося десь посередині" це вираз Зеленського про кордони України. ....а теперішня його заслуга , як глузують українці , БО НЕ ВТІК. Найбільша і героїчна заслуга ,в боротьбі з рашиським агресором , тільки Української Армії і Українського народу. ...ось такі реалії , на жаль
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04.04.2022 15:05 Відповісти
Все притомні люди знають , але ж зі всіх сторін чуємо ,, не на часі "
отож спочатку до перемоги , а далі буде ......
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04.04.2022 15:11 Відповісти
Так. Все згадаємо. Але - після перемоги.
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04.04.2022 15:53 Відповісти
Ви розумієте, сподіваюся, що люди зеленського таку точку зору теж читають?
Отже, для зеленського і його шарашки немає сенсу, аби патріоти перемогли - бо тоді після перемоги патріоти прийдуть і почнуть задавати боневтіку і його розовій команді довбойобів незручні запитання, на які доведеться давати відповіді.
Отже, завдання зеленої команди - злити патріотів і встановити сепаратний мир.
А тепер задайче собі питання - чому влада не бажає деблокувати Маріуполь, Херсон? І якщо офіційна версія про "москалі окопалися і якщо ми туда підійдем, нас чекають жахливі втрати" - це правда, то чому "Азов", який є максимально прокачаною бойовою одиницею, сформованою з максимально досвідчених бойців, набирає добровольців для деблокади Маріка? Два варіанта: або "Азов" - максимально цинічні гади, яким наплювати на втрати, або... Або нам цинічно бреше влада? Влада, в якій практично немає ані українців, ані патріотів, влада, що просрала всю оборонку, займаючись дорогами і підготовкою до шашликів, влада, яка за 10 днів до вторгнення просила "аставіть украіну в пакоє" бо "ви создайотє плахой інвєстіционний клімат"?
Думайте, панове. Бо "українські гниди" не сплять.
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04.04.2022 16:30 Відповісти
Влада не бажає перемоги , судячи із того , що вони роблять і про що домовляються з терористами , які знищують украінців 😠
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04.04.2022 15:33 Відповісти
Пороху краще відповісти на такі питання.
Де високоточна ракетна зброя,випуск якої ми не налагодили?
Де оборонні лініі навколо міст,чому наші бійці мусять використовувати будинки як оборонну структуру?
Де патронний завод?
Що ти робив п"ять років президентом для оборони,крім того що наживався на війні?
Коли вже ми перестанемо бачити твою дебільну фізіономію в броніку і чути баранячий голос що проголошує прописні істини?Ти мав час,ти його просрав,тішся що тебе тимчасово забули...Єдино що можеш зробити - віддати всі статки, що нагріб - на армію...Тоді ще є шанс стати чоловіком...
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04.04.2022 17:03 Відповісти
до бота подлякової ферми Володимир Романюк не доставили методичок з "доказами", лише з гаслами
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Був би Порошенко Президентом, ***** не посміло б сунутись з повномасштабною війною!!!

А так..... Ей 73%! Сподіваюсь, що саме ви найбільше страждаєте зараз!!!
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05.04.2022 01:10 Відповісти
 
 