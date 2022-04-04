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Під час обстрілу Очакова і Миколаєва загинули 8 осіб, 34 зазнали поранень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Унаслідок обстрілу Очакова і Миколаєва 3 квітня загинули вісім осіб. Ще 34 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Миколаївської обласної прокуратури.

Повідомляється, що за фактом вчорашніх обстрілів відкрило кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

"За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків і Миколаїв. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів загинули 7 жителів Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 особа, 14 поранені, серед яких неповнолітня дитина.

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Автор: Наталя Джума
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сволочі русняві.
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04.04.2022 14:50 Відповісти
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04.04.2022 14:51 Відповісти
что там распиареный кореец уже не такой спокойный? когда 38 людей в его ОВА кацапы ракетой приговорили
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04.04.2022 15:03 Відповісти
Как раз в тот трагичный день он проспал. Очень переживал за свои сигары, которые были в кабинете.
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04.04.2022 16:29 Відповісти
Треба вирубити для помийки GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження їх ракетами.
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04.04.2022 15:08 Відповісти
********* может только так, подленько, куда попало и издалека. Кадыровцы и рабссияне народы-братья и ни капли не славяне!
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04.04.2022 15:08 Відповісти
 
 