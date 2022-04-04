Під час обстрілу Очакова і Миколаєва загинули 8 осіб, 34 зазнали поранень

Унаслідок обстрілу Очакова і Миколаєва 3 квітня загинули вісім осіб. Ще 34 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Миколаївської обласної прокуратури.

Повідомляється, що за фактом вчорашніх обстрілів відкрило кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

"За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків і Миколаїв. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів загинули 7 жителів Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 особа, 14 поранені, серед яких неповнолітня дитина.

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