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Білорусь (5972) експорт (729) продовольство (165) Бюро економічної безпеки (202)

На Вінниччині запобігли експорту продовольства до Білорусі на $500 тис.

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

знак,маркування

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили вантаж контрольних знаків кількістю 70 тис. шт. Загальна ринкова вартість продукції, яку планувалося ними маркувати для здійснення експорту в Білорусь, становить понад $500 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ України і ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому на території обслуговування Вінницької митниці виявили вантаж контрольних знаків, у кількості 70 000 шт, який належить білоруському товариству.

Цими контрольними знаками його український контрагент планував додатково маркувати продовольчі товари для експорту до Білорусі. Згідно з укладеним договором, загальна ринкова вартість цієї продукцїї становить понад 500 000 доларів США.

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Правоохоронці вилучили з обігу відповідні уніфіковані контрольні знаки та унеможливили їх використання для маркування продовольчих товарів.

"За наслідками вжитих заходів, експортні операції з відправки продовольства, загальною вартістю понад 500 000 доларів США, до республіки Білорусь, яка сприяє здійсненню збройної агресії в Україні, упереджено", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+24
А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
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04.04.2022 14:58
+22
оце так !!!

з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

барига на крові ?
ніт !!!!
це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

єто что-то другоє
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04.04.2022 15:06
+15
Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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04.04.2022 15:10
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А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
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04.04.2022 14:58 Відповісти
оце так !!!

з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

барига на крові ?
ніт !!!!
це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

єто что-то другоє
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04.04.2022 15:06 Відповісти
Може в мене фобія, але без андрюшки єрмака тут не обійшлося
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04.04.2022 15:24 Відповісти
Так, у вас явна фобія.
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Це роблять протеже його брата
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04.04.2022 16:37 Відповісти
Так Білорусь без нашої картоплі не зможе драники смажити.
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04.04.2022 15:16 Відповісти
В Украине до сих пор 17 000 предприятий, где бенефициары или один из собственников - россиянин. И бабки угадайте куда идут.
Данные из открытых источников.
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04.04.2022 15:31 Відповісти
БЭБу и ГБРу этим не досуг заниматься. Это же надо ездить, кого-то где-то искать, работать ... А тут все просто и понятно: Приехал на таможенный склад. Обшмонал. Что-то нашел. Быстро, не пыльно и результат имеется.
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04.04.2022 16:18 Відповісти
Кому война кому мать родна.
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04.04.2022 14:59 Відповісти
це хто такі ******* які хочуть вести бізнес з ворогами? думає мають бути заарештовані, та кинуті в буцегарню довічно, за зраду
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04.04.2022 15:04 Відповісти
Владі таких бариг треба жорстко карати
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04.04.2022 15:04 Відповісти
влада з 19-го намагалась карати "бариг"
головного Баригу Шоколадного вот-вот мали посадити, а тут війна
пічалька.....
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04.04.2022 15:16 Відповісти
Що ти там садив, КВНюк квартальний?
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04.04.2022 15:25 Відповісти
У этих ублюдков мать должна быть тюрьма, и надолго. А ещё лучше - по законам военного времени.
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04.04.2022 15:07 Відповісти
Та в нас половина депутатів мали та мають бізнес з москвою, а на що ви розраховували.
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04.04.2022 16:26 Відповісти
Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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04.04.2022 15:10 Відповісти
Беріть вище 😠
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04.04.2022 15:21 Відповісти
Арахамія тут ні причому. Це Агрохімія, мова про продукти
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04.04.2022 16:41 Відповісти
Гадаю, це хтось з місцевих.
Лише припущення, але Борзов та Гройсман могли бути в це замішані.
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04.04.2022 19:24 Відповісти
Контрольні знаки(етикетки) і продовольчі товари це велика різниця. Висєр ні про що. Тут люди гинуть а вони піаряться на бумажці і за це гроші тирять із бюджету.
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04.04.2022 15:16 Відповісти
Украіна на межі гуманітарноі катастрофи , а бидло торгує на крові !
До буцегарні гадів і надовго !
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04.04.2022 15:24 Відповісти
Все дуже просто і зрозуміло кожному притомному українцеві - кордон з бяшками ***** має бути наглухо закритим і ніякої торгівлі! Далі повна ізоляція разом з ***********. Коли голодні кацапи відберуть у них бульбу "за борги" і влаштують їм голодомор можливо до них дійде "хто є хто".
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04.04.2022 15:26 Відповісти
Не дійде.
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04.04.2022 19:26 Відповісти
Можливо. А можливо і не дійте. Ну тоді хто ж їм лікар?
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04.04.2022 19:28 Відповісти
И где "закон военного времени" со всеми вытекающими?
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04.04.2022 15:39 Відповісти
Та ж почекайте люди добрі, та хтось писав, що всі коліі підірвані партизанами з белорусіі і зв' язку не має, а тут аж на 500000 та ще й $$$??
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04.04.2022 15:40 Відповісти
А кто "контрагент"? Почему его за яйца не взяли?
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04.04.2022 15:44 Відповісти
Хтось буде за це покараний?
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04.04.2022 15:59 Відповісти
Ким?
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04.04.2022 16:02 Відповісти
чтобы отстреливать врагов и их пособников особого разрешения брать не нужно. было бы желание
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04.04.2022 16:08 Відповісти
А хто агрохімії дав Українське громадянство
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04.04.2022 16:15 Відповісти
Той же, "Хто порекомендував Зеленському зрадників України?" - Микола Давидюк, політолог https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
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04.04.2022 16:29 Відповісти
 
 