На Вінниччині запобігли експорту продовольства до Білорусі на $500 тис.
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Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили вантаж контрольних знаків кількістю 70 тис. шт. Загальна ринкова вартість продукції, яку планувалося ними маркувати для здійснення експорту в Білорусь, становить понад $500 тис.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Співробітники БЕБ України і ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому на території обслуговування Вінницької митниці виявили вантаж контрольних знаків, у кількості 70 000 шт, який належить білоруському товариству.
Цими контрольними знаками його український контрагент планував додатково маркувати продовольчі товари для експорту до Білорусі. Згідно з укладеним договором, загальна ринкова вартість цієї продукцїї становить понад 500 000 доларів США.
Правоохоронці вилучили з обігу відповідні уніфіковані контрольні знаки та унеможливили їх використання для маркування продовольчих товарів.
"За наслідками вжитих заходів, експортні операції з відправки продовольства, загальною вартістю понад 500 000 доларів США, до республіки Білорусь, яка сприяє здійсненню збройної агресії в Україні, упереджено", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.
барига на крові ?
ніт !!!!
це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...
єто что-то другоє
Данные из открытых источников.
головного Баригу Шоколадного вот-вот мали посадити, а тут війна
пічалька.....
Лише припущення, але Борзов та Гройсман могли бути в це замішані.
До буцегарні гадів і надовго !