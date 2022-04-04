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звернення (359) Азов (674) фейк (648)

Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від "Азову" - фейк! - офіційне звернення полку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У "Азові" спростували інформацію про те, що нібито влада, міністерства та ЗМІ отримують лист від бійця полку провокативного характеру.

Про це "Азовці" повідомляють у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"На офіційні електронні адреси представників влади, міністерств, журналістів та ін. надходять листи провокативного характеру ніби-то від бійця полку "Азов".

Зауважуємо: встановлено, що хостинг, з якого відправлено листи, знаходиться в м. Цюрих (Швейцарія). Сама пошта також створена нещодавно - 22 березня 2022 року, певно з метою розповсюдження дискредитативної інформації.
Сам відправник і викладена ним позиція не мають жодного відношення до полку "Азов", який наразі захищає місто Маріуполь.

Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від Азову - фейк! - офіційне звернення полку 01
Листи, що надходять владі та ЗМІ нібито від Азову - фейк! - офіційне звернення полку 02

Вміст листа та дані фейкового хостингу додаємо. Наголошуємо на тому, що пошук зловмисників вже розпочався, тому не радимо нікому повторювати подібні фокуси. Ми все бачимо і знаємо заздалегідь!", йдеться в офіційній заяві полку "Азов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські політики і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформацію Кремля про полк "Азов"
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Топ коментарі
+13
Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
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04.04.2022 16:34
+11
Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
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04.04.2022 16:25
+8
Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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04.04.2022 16:34
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А хто вони, ця влада - не безхребетні тварини хіба? А про що і з ким вони ще хочуть продовжити "домолвятися", та ще й щось підписувати? Після Бучи і Маріуполя.
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04.04.2022 16:25 Відповісти
Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
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04.04.2022 16:25 Відповісти
Я не був би настількі впевнений що це фейк. Відправником по зрозумілим причинам, використано проксі, та тимчасовий поштовий адрес. Також не забувайте, що не так багато бійців добре володіють українською мовою, особливо з південних та східних регіонів.
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04.04.2022 20:45 Відповісти
"національний обов'язок", "по над" палєво тов. майор
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04.04.2022 16:29 Відповісти
Слово "*******" теж написано російською. Писав безперечно кацап.
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04.04.2022 16:45 Відповісти
за ради и прочие борошна
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04.04.2022 16:48 Відповісти
звістно, що "за для", але чи усі це знають?
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04.04.2022 17:29 Відповісти
Давайте вже після війни?)))
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04.04.2022 16:30 Відповісти
Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
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04.04.2022 16:34 Відповісти
Але ж вони не послухають Вас...))
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04.04.2022 16:41 Відповісти
Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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04.04.2022 16:34 Відповісти
І тут виникає невелика проблема - "Азов" ЗеБлазнями не обізвеш...))
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04.04.2022 16:36 Відповісти
А был ли мальчик?
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04.04.2022 18:09 Відповісти
Ви про "Азов"?
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04.04.2022 18:34 Відповісти
Я о "трусиках"...
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04.04.2022 19:09 Відповісти
+7 928 000 0001 Кадиров Р.А. Телеграм Amjet Alone, @Amzhet_95 , +380507117096 Пушилін Вайбер, задайте жару потворам
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04.04.2022 16:37 Відповісти
Сегодня тоже получил такое)))
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04.04.2022 16:55 Відповісти
Наприклад в тексті вислів- "за ради"-вже кацапська лажа.🤷
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04.04.2022 18:59 Відповісти
"по над"..🥴🥴
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04.04.2022 19:02 Відповісти
 
 