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війна (56913) Зеленський (17531) Маріуполь (2822)

Зеленський про Маріуполь: "Про реальні плани я не можу вам говорити. Підтримуємо хлопців. У найближчі дні чи, може навіть години, з'явиться відповідь на це питання". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ситуація в Маріуполі вирішиться найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час поїздки у визволену від окупантів Бучу.

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Відео Українська правда

"Маріуполь - одна із найскладніших ситуацій. Про реальні сценарії, боюсь, що не маю права говорити. Займаємося підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимося на зв'язку. І я, і главком з ними на зв'язку щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. У найближчі дні, а може й у найближчі години у нас буде відповідь на ваше дуже складне питання", - сказав Зеленський.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+98
нехай розскаже чому орки зайшли в тил Мариупілю через Крим-Мелітопіль-Бердянськ
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04.04.2022 16:36
+84
Ответ надо искать у той мрази которая отдала приказ разминировать перешеек, и не организовала никакой обороны Херсона.
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04.04.2022 16:37
+53
Ніби і хочеш вірити Зеленському.
А потім згадуєш Єрмака, Портнова, Татарова...Справу вагнерівців, Трухіна з сумкою доларів і якось не можеш вірити цьому Зеленському. Ну не можеш і все!
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04.04.2022 17:00
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Руки в карманах - это признак того что человек что то скрывает или неуважение к окружающим. Скорее всего первое.
Ну а прикид главнокомандующего, вообще позор.
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04.04.2022 17:55 Відповісти
нормальний прикид - сємок не вистачає ну і бронік той як приший ****@ рукав (( у "правоЇ руки" все якось покультурніше .
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04.04.2022 18:18 Відповісти
Гигант мысли...
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04.04.2022 21:16 Відповісти
Новий месидж від влади: мовчали і не готувалися, щоб паніки не було.
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
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04.04.2022 17:20 Відповісти
Ну якщо э такі плани, то нафіга їх озвучувати? Щоб що, попіаритись, а про ціну такого піару він взагалі не думає!? Геть відбите..
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04.04.2022 17:31 Відповісти
Сколько он уже до войны сроков давал по поводам и без поводов, и под личный контроль брал, и про планы А Б В Г рассказывал, которых не было. Ему глупо этот вопрос было задавать...
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04.04.2022 17:37 Відповісти
Друзі поясніть. Чому на всіх відео Єрмак завжди йде як барин перший, а позаду нього плентається Зе?
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04.04.2022 17:43 Відповісти
зрозуміло чекає коли орки захватять тоді підпише капитуляцию
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04.04.2022 17:54 Відповісти
єрмак портить усі фотки. До тошноти.
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04.04.2022 17:55 Відповісти
Не. Он дополняет.
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04.04.2022 18:23 Відповісти
Нетральній статус України - Це Буча по всій Україні рано чи пізно
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04.04.2022 17:56 Відповісти
Самое ключевое и неизменное правило которое должен осознать весь мир, пока ***** у власти будет эскалация, будет война, будет геноцид. С ним невозможно договориться, как с людоедом
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04.04.2022 18:06 Відповісти
Я вважаю що велика помилка людей ,людства думати що після смерті царя шось зміниться на краше і,т,д,після пу буде ще гірше і їм і нам.
Для них і для нас добрий і прйнятний один результат - розвал імперії.
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04.04.2022 19:15 Відповісти
История показывает что даже у империи бывают нормальные правители, например, Горбачев. Вывел войска, закончил войну, развалил совок. Ключевое зло это *****, а если копнуть глубже то структура федеральной службы безопасности которая и держит эту империю на страхе и за счёт армии. Без нее империя окончательно распадётся.
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04.04.2022 20:51 Відповісти
обычно рядом с президентом бывают
помошники, премьер министр и/или министр иностранных дел
но рядом с зе постоянно ошивается глава офиса президента ермак
у него совсем не те полномочия...
да вообще, какие еще полномочия у главы офиса?
такой должности вообще не было
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04.04.2022 18:11 Відповісти
"Уборщица" по факту "исполняющая обязанности президента"...
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04.04.2022 19:36 Відповісти
смотрящий від фсб його должность
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04.04.2022 19:39 Відповісти
Дерьмак просто агент кремля. Он контролирует зеледента для сдачи Украины путлеру.
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05.04.2022 03:45 Відповісти
На сколько,я понимаю между словами...хотят задействовать Турцию для эвакуации военных/Азова...а Марик "временно" сдать... Печально конечно,но если нет возможности деблокировать,хоть людей спасут....но этим оркам верить нельзя.... поживем увидим
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04.04.2022 20:16 Відповісти
А плани по Маріуполю Єрмаку відомі?
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04.04.2022 20:37 Відповісти
Конечно видоми. Он сам их составил
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04.04.2022 21:37 Відповісти
На війні плануть військові.
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Звісно що так,але якимось дивним чином про все це дізнаєтья Єрмак
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Є сподівання,щ о військові недуже дають,йому засунути рило. Деякі прояви непоінформованості щура,стосовно перебігу подій
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05.04.2022 08:23 Відповісти
А де ***** Меркель, позор гордим тевтонцям?
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04.04.2022 21:29 Відповісти
***** Меркель насосала у пуйла трохи грошенят і відпочіває припіваючи.
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05.04.2022 11:07 Відповісти
Ніби тобі хтось доповідав про плани.
Смішно...
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04.04.2022 21:33 Відповісти
Військові нічого нікому не скажуть. І це правильно. Ваш сарказм облиште при собі.
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04.04.2022 21:45 Відповісти
Що за питання у журналістів ? Хто буде розповідати про військові плани ? Тоді журналісти повинні керувати військом. На війні як на війні. Все. Крапка.
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04.04.2022 21:44 Відповісти
к сожалению Мариуполь уже все. Этой ночью в полном составе сдались в плен украинские морпехи 501 отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины в составе 267 человек.
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04.04.2022 23:19 Відповісти
Звідки такі дані? Скабєєва розповіла?
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04.04.2022 23:41 Відповісти
Это правда. Уже видео есть
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04.04.2022 23:49 Відповісти
видео видел, на одном амер. телеграм-канале
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04.04.2022 23:54 Відповісти
Відео незрозуміле, та й немає там 267 чоловік, максимум чоловік 100. Форма різнобійна абсолютно. Можливо й справді здалася якась частина батальйону, що не захотіла йти до кінця. Принаймні на відео не схоже, що їх захопили з боєм, скоріш за все або якась "домовленість", або кадирівські тіктокери просто перевдягнули дирляндців (таке вже було). Все взнаємо найближчими днями.
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05.04.2022 02:04 Відповісти
В твіттері пишуть, що кадирівці просто тягають одних і тих же полонених по різних локаціях і знімають відео. Як приклад, там стоп-кадри з однією і тією ж дівчиною (принаймні зовні схожою точно).
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05.04.2022 02:16 Відповісти
очень может быть. Дело не в этом, к защитникам Мариуполя вопросов нет - они продержались столько, сколько никто даже и близко не ожидал, оттягивая на себя элитные части врага.
Там вопрос к другим "дядям", к тем, кто это окружение допустил, или по крайней мере не начал своевременный отвод из Мариуполя...
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05.04.2022 02:51 Відповісти
Where exactly?
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05.04.2022 04:53 Відповісти
I'm looking through a lot of them, can't say which of them exactly. But that video didn't have any ******...
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05.04.2022 05:24 Відповісти
откуда инф-ия??
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05.04.2022 01:09 Відповісти
Зеленський все правильно сказав, і все правильно зробив після нападу варварів!
так тримати!
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05.04.2022 00:12 Відповісти
Я в шоці від тих українців , які здають свою Державу ,чи державу їхніх батьків чи дідів.
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05.04.2022 00:16 Відповісти
Арахамия, Зеленский, Коломойски - ты где тут украинцев увидел? Хотя тут и другое наслаивается - у денег нет отечества.
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05.04.2022 05:25 Відповісти
забыл добавить: Пинчук, Ахметов - где тут украинцы, поднимите мне веки, не вижу
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05.04.2022 05:27 Відповісти
Забыл, но он в нынешней дележке участия не принимает.
По слухам вопрос в Турции уже решен, олигархи получат 0.5 триллиона долларов (именно для этого там был кошелек Путина Абрамович), даже Арахамия получит кусочек от этого пирога
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05.04.2022 07:50 Відповісти
Ага депутат не принимает участия в дележке... Украина еще долго будет кровью харкать от правления Порошенека.А ты-мразь кремлевская,не тявкай на Президента воюющей страны.
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05.04.2022 09:05 Відповісти
Сообщают, что к северу от Изюма, в Гусаровке, попали в котел около 3000 рашистских и дэнеровских войск. Массово сдаются в плен
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05.04.2022 00:13 Відповісти
Так кілька днів тому Гусарівку наші звільнили... Невже знову русня туди поперла?
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05.04.2022 01:58 Відповісти
Зеленський чекає поки всі захисники Маріуполя загинуті.Йому не потрібні живі свідки його зради.Не кажучі вже про те,що цім потворам,Зе і Ко,Азов був як ночний кошмар.Для того Маріуполь і дали оточити.Якщо військові не арештують цю шоблу вони здадуть Україну на перемовинах.
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05.04.2022 09:01 Відповісти
Браво, наконец-то у кого-то мозги заработали.
Зеля потому и в Буче с перекошенным лицом стоял - как теперь договорняк с Путлером подписать?
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05.04.2022 09:12 Відповісти
нашим іііііііііііібаним одоробалам англійці кажуть-ніяких перемовин з катами кремля....
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05.04.2022 09:20 Відповісти
Уже нет никаких планов военных сдали оптом губошлепы .
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05.04.2022 09:40 Відповісти
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