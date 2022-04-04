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Зеленський про Маріуполь: "Про реальні плани я не можу вам говорити. Підтримуємо хлопців. У найближчі дні чи, може навіть години, з'явиться відповідь на це питання". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ситуація в Маріуполі вирішиться найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час поїздки у визволену від окупантів Бучу.
Відео Українська правда
"Маріуполь - одна із найскладніших ситуацій. Про реальні сценарії, боюсь, що не маю права говорити. Займаємося підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимося на зв'язку. І я, і главком з ними на зв'язку щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. У найближчі дні, а може й у найближчі години у нас буде відповідь на ваше дуже складне питання", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+98 Dust
показати весь коментар04.04.2022 16:36
+84 MAKAROV ddf66d11
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+53 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар04.04.2022 17:00
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Будь ласка, зачекайте...
Ну а прикид главнокомандующего, вообще позор.
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
Для них і для нас добрий і прйнятний один результат - розвал імперії.
помошники, премьер министр и/или министр иностранных дел
но рядом с зе постоянно ошивается глава офиса президента ермак
у него совсем не те полномочия...
да вообще, какие еще полномочия у главы офиса?
такой должности вообще не было
Смішно...
Там вопрос к другим "дядям", к тем, кто это окружение допустил, или по крайней мере не начал своевременный отвод из Мариуполя...
так тримати!
По слухам вопрос в Турции уже решен, олигархи получат 0.5 триллиона долларов (именно для этого там был кошелек Путина Абрамович), даже Арахамия получит кусочек от этого пирога
Зеля потому и в Буче с перекошенным лицом стоял - как теперь договорняк с Путлером подписать?