На Миколаївщині загинула вже 161 особа, зокрема шестеро дітей, постраждали 620 громадян, - Кім

У Миколаївському регіоні за час бойових дій постраждали 620 громадян, загинула 161 особа, зокрема шестеро дітей.

Про це голова ОВДА Віталій Кім повідомив на брифінгу у Медіацентрі "Україна", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, внаслідок ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 36 людей, травмовані 34 особи.

Зруйновано та пошкоджено понад 2 тисячі житлових будинків і громадських споруд. 85 населених пунктів у Баштанському та Миколаївському районах без електрики, тривають ремонти роботи.

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"Вчора завдано удару по двох лікарнях, дитячому будинку та лабораторному центру. Удари хаотичні, немає логіки. Загалом ситуація складна лише у містах на лінії фронту. Переважно працюють аптеки та магазини. Ми доставляємо та роздаємо гуманітарну допомогу, роздали вже 680 тонн, є запаси продовольства та води", - сказав Кім.

За його даними, на 1 квітня з Миколаївської області евакуйовано 9 тис. 840 осіб, зокрема значну кількість дітей і маломобільних громадян. У межах області до безпечніших районів евакуйовано майже 2 тисяч осіб, половина з них – діти.

"Наразі ситуація у нас контрольована, наступу ворога немає, місто й область відкриті, пересування вільне. Ми намагаємось відновлювати економіку, працювати максимально. Ми сподіваємося, що ЗСУ виб'ють ворога подалі, буде перемога або переговори, які завершать цю війну. Після того що ми побачили в Бучі та Ірпені, всі дуже злі, почали працювати вдвічі більше, щоб такі страхіття не повторилися ніде у світі", - сказав Кім.

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