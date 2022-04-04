Різати без жалю, як худобу, - ексгравець "Шахтаря" емоційно висловився на адресу російських загарбників
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Рустам Худжамов хоче, щоб в Україні створили організацію за прикладом Моссада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов емоційно прокоментував масові військові злочини російських окупантів на Київщині, де вони катували і вбивали мирних жителів.
Худжамов назвав те, що відбувається, геноцидом українського народу і виступив за те, щоб в Україні була створена спеціальна організація за прикладом Моссада, яка б карала російських загарбників за їхні злочини.
"Геноцид українців ... це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми... Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссада.
Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх вибл#дками і дружинами, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.
Один із коментаторів допису зазначив: "У цьому і різниця між нами... Ми - не вони".
Будь ласка, зачекайте...
...яке буде займатися вендеттою згідно зі списками.
А от спеціально для кацапських самиць в якості... знаряддя відплати можна застосувати ялинову шишку. Буде кумедно!
Слова правильные. Но раз ты известный человек, то надо их чем то подкреплять. Было бы неплохо для начало вступить в ЗСУ.
Уничтожать надо всех и сразу, без сожаления и жалости .
Как же я их ненавижу …
Слушна ідея, а від бажаючих відбою не буде.
Бо кожен зараз бажає холокосту для русні. Газових камер, крематоріїв, розстрільних гекатомб, спалених разом з поголів'ям дєрєвєнь і медичних експериментів під керівництвом доктора Йосипа Менгеленка.
І термоядерних штормів по їхніх містах.
Тут немає місця для гуманізму.
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
Але хрін з ним, переживемо.
Головне інше. Після Бучі та Ірпіня - хтось іще бажає гратися з кацапами у "шляхетних лицарів у білому польті"?
Но об этом городе информация будет подаваться отдельно.
"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. и отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", - сказала она.
Куда ещё хуже??????? 😰
"Мы знали, что в планы вторжения Путина входили массовые казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах мирных жителей в виде демонстративных казней, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу.
Європа нехай займається своїм SJW та BLM, аби раптом не образити якихось небінарно-трансгендерних папуасів. У них "свобода, раввинство, братство" - а у нас тим часом нетолерантні й неполіткошерні справи.
Ланцюг як подій взаємопов'язаних пророцтва сприймаю ці я.
Діти кажуть у мене борода помітно посивіла за цей місяць. Отак живеш і виявляється запрєбріком зомбіленд, мордор з людиноподібними скотами. Усе ніби у кіно. У світі "еліти" вже не мають тої "людяності" за яку виголошують промови імпотентні організації. Меседжі про права людини, совість і свободу сприймаються лише суспільством (принаймі, більшою його частиною). В усіх країнах політиками і корпораціями усе робиться за гроші і заради грошей - усе. Фотографії спалених і згвалтованих дітей їх не пробирають. Ці "володарі світу" дуже товстошкірі і рахують люше зиски - от до чого ми прийшли. Таку цивілізацію хотіло розбудувати людство?
Лайна з моральними якостями як у орків в Україні вистачає. Вони сидять тихо до нагоди і ... нагода прийшла. Завгоспа з 24 числа видно не було, а як виповз, то почалась мова про нейтральні статуси і мирні перемовини. Сьогодні відключили опозиційні канали. Портнов знову "відкриває" суди. Беня взявся за наглядові ради і Приват. Їм до сраки страждання і смерті - їм головний зиск, користь. Не такий світ ми хотіли, не такий ...
https://twitter.com/i/status/1510973297516847111
А может и "Олимпийским"...
А чи не заслуговує цей інструмент на ребрендинг (під новою назвою "кацапоріз") для аналогічного спорту?