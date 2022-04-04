У звільнених містах та селах Київської області запроваджується комендантська година до ранку 7 квітня, - ОВА

Посилену комендантську годину запроваджено в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області, звільнених від окупаційних військ, яка діятиме до 6:00 ранку 7 квітня.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Прошу з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, які запроваджують на звільнених від орків територіях. Такі заходи необхідні перш за все задля безпеки мешканців, що там залишилися. Наші сили оборони, рятувальники зачищають об'єкти інфраструктури від вибухонебезпечних "сюрпризів", що лишили після себе загарбники. Дотримуйтесь всіх вимог, бережіть себе та близьких", - написав Павлюк у телеграмі.

Він також повідомив, що на решті території Київської області комендантська година залишається без змін і найближчої ночі триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.