Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс
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Викрадення, катування та страта голів адміністрацій, схоже, є частиною російського сценарію, як і перекладання цих злочинів на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Твіттері.
"Викрадення, катування, страта відважних та рішучих голів обласних та місцевих адміністрацій, навіть їхніх сімей – схоже на те, що є частиною російського сценарію. Перекладання цих злочинів на Україну - також частина плану. Про обидва потрібно кричати. І притягати до відповідальності", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+14 Євген Дусик
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Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг также предостерег от запрета на импорт энергоносителей из РФ, опасаясь якобы "страшных последствий" для экономики Германии. Кстати Севинг вместе с Путиным числится членом российского фонда "Росконгресс".
По информации издания, из Германии могут быть высланы до 100 сотрудников диппредставительств РФ.
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста"
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.
Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.
Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.
Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичкам спускаемым с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.
Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.
Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.