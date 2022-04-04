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Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сіммонс

Викрадення, катування та страта голів адміністрацій, схоже, є частиною російського сценарію, як і перекладання цих злочинів на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Твіттері.

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"Викрадення, катування, страта відважних та рішучих голів обласних та місцевих адміністрацій, навіть їхніх сімей – схоже на те, що є частиною російського сценарію. Перекладання цих злочинів на Україну - також частина плану. Про обидва потрібно кричати. І притягати до відповідальності", - зазначила дипломат.

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Топ коментарі
+14
Нічого нового: вони так діяли в 40-х - 50-х на території заходу України, звинувачуючи в злочинах, які скоювали кати московіти з нквд, українське підпілля...
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04.04.2022 18:27
+10
Не могут ни санкции действительно действующие ввести, ни оружие достойное дать. Даже после Бучи опять пустой трёп о сожалении и озабоченности
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04.04.2022 18:33
+9
Малінді Сіммонс як притомній людині-респект...
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04.04.2022 18:25
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Малінді Сіммонс як притомній людині-респект...
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Нічого нового: вони так діяли в 40-х - 50-х на території заходу України, звинувачуючи в злочинах, які скоювали кати московіти з нквд, українське підпілля...
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04.04.2022 18:27 Відповісти
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04.04.2022 18:28 Відповісти
Касап этим занимается все время своего существования.
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Австрия не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа, заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию. 😡

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг также предостерег от запрета на импорт энергоносителей из РФ, опасаясь якобы "страшных последствий" для экономики Германии. Кстати Севинг вместе с Путиным числится членом российского фонда "Росконгресс".
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04.04.2022 18:32 Відповісти
Не могут ни санкции действительно действующие ввести, ни оружие достойное дать. Даже после Бучи опять пустой трёп о сожалении и озабоченности
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04.04.2022 18:33 Відповісти
І це з цими шльондрами, як пропонують деякі маргінали, бути в одному союзі?! - Має бути об'єднання держав, які є єдиними в світобаченні майбутнього!
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04.04.2022 18:52 Відповісти
🔴 Bild сообщает, что Берлин примет на этой неделе решение о высылке значительного числа российских дипломатов.

По информации издания, из Германии могут быть высланы до 100 сотрудников диппредставительств РФ.
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04.04.2022 18:35 Відповісти
⚡️Премьер-министр Польши заявил, что Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России.
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04.04.2022 18:38 Відповісти
На віку ******** української молоді ще прийде той час, коли зі сторони цивілізованої світової спільноти будуть застосовані санкції і до германської паразитуючої федерації...
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04.04.2022 19:01 Відповісти
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04.04.2022 18:41 Відповісти
Я коли це почув то аж оху.л. До чогож мерзенні морди у нашої влади. І це - обличчя скраїни, яка стікає кров'ю! А може, судячи із задоволеного рила цього урода, я помиляюсь. Може немає Бучі, Гостомеля, Чернігова, Сум, Харкова, Маріуполя!!
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04.04.2022 18:56 Відповісти
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04.04.2022 18:58 Відповісти
На УНІАН виклали фото задоволеної морди нардепа Юрченка як він піариться в камуфляжі, в безпечному місці в Бучі. Показало як йому цілують руки вцілілі жителі звільнених територій. Після того як люди стали обуряватись воно пост прибрало, але скріни не горять. От такі вояки-служки.
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04.04.2022 19:06 Відповісти
Говорят, в Эрмитаже стоит эта статуэтка из бронзы, работа 12 века, автор неизвестен. Название: "Образ дьявола".
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04.04.2022 18:52 Відповісти
Х#йло 666
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста"

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04.04.2022 19:11 Відповісти
Наглючие, брехливые, подлые кацапские нацисты.
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.

Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.

Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.

Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичкам спускаемым с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.

Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.

Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.
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04.04.2022 19:28 Відповісти
 
 