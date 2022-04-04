На Житомирщині немає окупаційних військ та водночас посилюється контроль за поводженням зі зброєю - голова ОВА Бунечко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.
Про це у своєму telegram повідомляє голова Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ
Віталій Бунечко підкреслює, що з 24 лютого життя українців розділилося на "до" та "після" і за цей час велика кількість людей пережила втрату близьких, знищення осель, розлуку з рідними, переїзд у невідомість.
"Війна забрала мирне життя і створила в серці глибоку порожнечу. Проте кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась. Ми переможемо! Слава Україні!". - зазначає голова Житомирської ОВА.
Окрім цього, рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях. Командирам підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівникам добровольчих формувань територіальних громад необхідно посилити контроль за використанням вогнепальної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
І де в місцях розміщення ТрО є спеціальні зброярські кімнати?
(більше місяця, як з АК зовсім не розлучаюся, навіть при походах в сортир ))))
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
Ташанська ОТГ, Бориспільський район. В перший день війни якимось чудом наші з Десни приперли 300 автоматів, потім ще якусь кількість. Роздали все. Очікували прорив кацапів або через Баришівку, або через Згурівку. Окопались, обставились блокпостами, поки не було РПГ самі понаготувавали купу коктейлів. Кілька раз ганяли ми, як ненормальні по полям, шукаючи кацапські ДРГ. Місяць так кантувались, але кацапів роз'їбашили і без нас, ми, получається ніякої користі не принесли. За цей час з нашого села автомати здавали лише ті, кого мобілізували в ЗСУ. Потім почали так агітувати за контракт теробоорони, що з нашого села ніхто не захотів підписувати. Стали вимагати здати зброю. Сьогодні я і ще один товариш під загрозою, що нас тупо посадять, після тижня ухиляння таки здав зброю.
Результат - залишилось біля 100 контрактників, решта тепер тупо сидить дома без зброї і жде визову в воєнкомат ( а в воєнкоматі, виявляється, теж тупо нікого не ждуть - схоже їм дана команда теж не набирати багато в ЗСУ). А з мобілізованих воюють лише брат і кілька хлопців, що були призвані з ним в перші дні - решта ж уже по кілька тижнів, а дехто й місяць сидять на навчаннях в тилу.
Ученые гарантируют российским оркам, ковырявшимся в Рыжем лесу и вообще в Зоне отчуждения, большие проблемы со здоровьем и сильные страдания. "Они будут страдать, сильно страдать. У них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система...
Якщо ми хочемо помийку, отаку як у орків, то треба забирати у людей все аж до кишенькового ножика. Аби в Бучі, в Ірпіні, і так далі, у кожного цивіла вдома в сейфі лежав автомат з запасом набоїв, то замість купи ростріляних цивілів ми б зараз мали купу розстріляних орків. Головою *** думайте. У тих, кому ви зброю давати не бажаєте, вона і так є. Зброї в нашій країні не можуть дістати тільки нормальні, законопослушні люди. І будь ласка, тільки не починайте про гладкоствол...
а сейфі, а не під ліжком
змащений, а не в багнюці
з набоями, а не з одним патроном в кишені.
Доглянутий, соряджений, перевірений та готовий до застосування.
а сколько ещё не писали....
сторонник я, в основном на руках. после правил обращения и безопасности, проверки на...