УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 080 30
армія рф (13574) Житомирщина (1040) зброя (5769) Бунечко (51)

На Житомирщині немає окупаційних військ та водночас посилюється контроль за поводженням зі зброєю - голова ОВА Бунечко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

житомирщина

На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Про це у своєму telegram повідомляє голова Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

Віталій Бунечко підкреслює, що з  24 лютого життя українців розділилося на "до" та "після" і за цей час велика кількість людей пережила втрату близьких, знищення осель, розлуку з рідними, переїзд у невідомість.

"Війна забрала мирне життя і створила в серці глибоку порожнечу. Проте кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась. Ми переможемо! Слава Україні!". - зазначає голова Житомирської ОВА.

Окрім цього, рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю.  Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях.  Командирам підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівникам добровольчих формувань територіальних громад необхідно посилити контроль за використанням вогнепальної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Невірне рішення. В регіонах яким загрожує повторне вторгнення зброя має бути частиною тіла. Війна щойно почалася. І буде продовжуватись ще дуже довго. Лише в листопаді кацапи почнуть відчувати тиск санкцій. А до цього пануватиме ненависть до українців які посміли чинити спротив "вєлікодєржавію". Переконаний що якби населення мало зброю на момент вторгнення то жертв було б набагато менше і ворог не зміг би зайти так далеко і накоїти стільки лиха. Свобода це зброя! Рабам мати зброю забороняли всі народи а в тюрмах опущеним заборонено навіть ніж в руки брати... Тому я розумію тих хто за будь яку ціну прагне мати зброю і здавати її не має наміру.
показати весь коментар
04.04.2022 18:43
+23
ви б так швидко роздавали зрою , як правила диктуєте .
показати весь коментар
04.04.2022 18:29
+17
Война еще не закончилась а уже у населения начинают оружие собирать. Власть так выводы и не сделала. Или власть боится что народ выйдет с оружием против капитуляционных договорняков
показати весь коментар
04.04.2022 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви б так швидко роздавали зрою , як правила диктуєте .
показати весь коментар
04.04.2022 18:29 Відповісти
Посол России пожаловался (https://minval.az/news/124237481)на продажу Турцией Bayraktar Украине: «Мы людям, с которыми борется турецкая армия, оружия не даем»
показати весь коментар
04.04.2022 18:37 Відповісти
****** посол росии - они бОльшие поставщики бронетехники дя ВСУ, чем весь Укроборонпром. Правда, чехи могут вырваться вперед после поставок нам БМП-1.
показати весь коментар
04.04.2022 18:46 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.04.2022 18:48 Відповісти
Война еще не закончилась а уже у населения начинают оружие собирать. Власть так выводы и не сделала. Или власть боится что народ выйдет с оружием против капитуляционных договорняков
показати весь коментар
04.04.2022 18:38 Відповісти
Саме цього влада боїться найбільше.
показати весь коментар
04.04.2022 18:52 Відповісти
Ключовим тут є: "влада боїться народ..." І чого б це так їм боятись
показати весь коментар
04.04.2022 20:06 Відповісти
Зовсім подуріли )))
І де в місцях розміщення ТрО є спеціальні зброярські кімнати?
(більше місяця, як з АК зовсім не розлучаюся, навіть при походах в сортир ))))
показати весь коментар
04.04.2022 18:38 Відповісти
це канєшно піздець, руснявий солдат викинув бронепластину з броніка і вставив макбук який спіздив, і вмер. *****, нація дегенератів)
показати весь коментар
04.04.2022 18:41 Відповісти
Сподіваюся, його застрелили в голову та зберегли цінний девайс?
показати весь коментар
04.04.2022 18:45 Відповісти
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
показати весь коментар
04.04.2022 18:41 Відповісти
послухайте шановний..ви з тими ссилками постите чуть не в кожній гілці..ця інфа НЕАКТУАЛЬНА..тим більше від таких каналів .шо понароблювали собі для піару..я вам можу ще накидати таких..бла бла бла каналів..з яких користі нуль
показати весь коментар
04.04.2022 18:55 Відповісти
Невірне рішення. В регіонах яким загрожує повторне вторгнення зброя має бути частиною тіла. Війна щойно почалася. І буде продовжуватись ще дуже довго. Лише в листопаді кацапи почнуть відчувати тиск санкцій. А до цього пануватиме ненависть до українців які посміли чинити спротив "вєлікодєржавію". Переконаний що якби населення мало зброю на момент вторгнення то жертв було б набагато менше і ворог не зміг би зайти так далеко і накоїти стільки лиха. Свобода це зброя! Рабам мати зброю забороняли всі народи а в тюрмах опущеним заборонено навіть ніж в руки брати... Тому я розумію тих хто за будь яку ціну прагне мати зброю і здавати її не має наміру.
показати весь коментар
04.04.2022 18:43 Відповісти
Підтверджую. Що там далека Житомирська... Хай пишуть, що я видаю військову таємницю, але кацапи і так дізнаються.
Ташанська ОТГ, Бориспільський район. В перший день війни якимось чудом наші з Десни приперли 300 автоматів, потім ще якусь кількість. Роздали все. Очікували прорив кацапів або через Баришівку, або через Згурівку. Окопались, обставились блокпостами, поки не було РПГ самі понаготувавали купу коктейлів. Кілька раз ганяли ми, як ненормальні по полям, шукаючи кацапські ДРГ. Місяць так кантувались, але кацапів роз'їбашили і без нас, ми, получається ніякої користі не принесли. За цей час з нашого села автомати здавали лише ті, кого мобілізували в ЗСУ. Потім почали так агітувати за контракт теробоорони, що з нашого села ніхто не захотів підписувати. Стали вимагати здати зброю. Сьогодні я і ще один товариш під загрозою, що нас тупо посадять, після тижня ухиляння таки здав зброю.
Результат - залишилось біля 100 контрактників, решта тепер тупо сидить дома без зброї і жде визову в воєнкомат ( а в воєнкоматі, виявляється, теж тупо нікого не ждуть - схоже їм дана команда теж не набирати багато в ЗСУ). А з мобілізованих воюють лише брат і кілька хлопців, що були призвані з ним в перші дні - решта ж уже по кілька тижнів, а дехто й місяць сидять на навчаннях в тилу.
показати весь коментар
04.04.2022 22:09 Відповісти
@antiputler_news



Ученые гарантируют российским оркам, ковырявшимся в Рыжем лесу и вообще в Зоне отчуждения, большие проблемы со здоровьем и сильные страдания. "Они будут страдать, сильно страдать. У них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система...

показати весь коментар
04.04.2022 18:47 Відповісти
чудово..щеб своїм виродкам дитячі іграшки привезли з радіацією..
показати весь коментар
04.04.2022 18:57 Відповісти
якщо бронетехніка отримала опромінення то іграшки що побували в ній теж будуть "підсвіткою ". але найбільший подарунок на собі привезуть самі "отци освободители "
показати весь коментар
04.04.2022 21:58 Відповісти
Идиоты. А вы то оружие людям давали что отбирать собираетесь уже? Или война уже закончилась? ***** войска отвел но в любой момент может высадить десант где угодно, а блокпост просто расстреляют и беспрепятственно пойдут куда им нужно. И тогда бежать к Zеленскому за оружием?
показати весь коментар
04.04.2022 18:55 Відповісти
Людям оружие давать ни в коем случае нельзя, а то перестреляют друг друга. А если буряты вернутся - то все просто, сначала подчиняйся, потом обжалуй.
показати весь коментар
04.04.2022 19:12 Відповісти
Дебільний през, дебільна влада.
показати весь коментар
04.04.2022 19:01 Відповісти
Хочеш вільну країну - автомат у кожну родину!
показати весь коментар
04.04.2022 19:18 Відповісти
Началось..(( Чтобы опять, если что, Агрессору было легче мирных украинцев убивать?((( Регистрируйте по факту владения! Будут нарушать - добавляйте оружие как отягчающее обстоятельство и все.
показати весь коментар
04.04.2022 19:27 Відповісти
Опять гниды повылазили, опасность прошла, быдлу оружие не давать.
показати весь коментар
04.04.2022 19:31 Відповісти
в чимось вірне рішення. ТрО повинні регламентувати поводження зі зброєю в віддалених (100км) від ворога районах. Хоча б шафи вдома на ключі, чи кімнати зберігання в гуртожитках\хостелах. Зброя все ж не іграшка. Зброя повинна перевірятись час від часу фахівцями, обслуговуватися. Патрони теж не повинні постійно бути у магазинах.
показати весь коментар
04.04.2022 19:33 Відповісти
Зебіле, єдине, що гарантує міцну і демократичну країну, це зброя у цивільного населення!
Якщо ми хочемо помийку, отаку як у орків, то треба забирати у людей все аж до кишенькового ножика. Аби в Бучі, в Ірпіні, і так далі, у кожного цивіла вдома в сейфі лежав автомат з запасом набоїв, то замість купи ростріляних цивілів ми б зараз мали купу розстріляних орків. Головою *** думайте. У тих, кому ви зброю давати не бажаєте, вона і так є. Зброї в нашій країні не можуть дістати тільки нормальні, законопослушні люди. І будь ласка, тільки не починайте про гладкоствол...
показати весь коментар
04.04.2022 20:59 Відповісти
Про що я і кажу:
а сейфі, а не під ліжком
змащений, а не в багнюці
з набоями, а не з одним патроном в кишені.
Доглянутий, соряджений, перевірений та готовий до застосування.
показати весь коментар
04.04.2022 21:52 Відповісти
Чудово, але в вашому пості я не побачив ніякої інформації щодо того, що вона має бути саме у цивільних. А вона таки має бути!
показати весь коментар
04.04.2022 21:56 Відповісти
"цивільні" знов зявлятья після перемоги. Зараз війна і всі громадяни є "військові" з різними спеціальностями. Так в де-яких спеціальність "платник податків". Вона теж важлива.
показати весь коментар
04.04.2022 22:21 Відповісти
в ура-патриотизме никто не помнит мародёров-убийц в броварском районе, вроде на цензоре писали?

а сколько ещё не писали....

сторонник я, в основном на руках. после правил обращения и безопасности, проверки на...
показати весь коментар
04.04.2022 23:00 Відповісти
 
 