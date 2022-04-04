Удар по економіці РФ має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості Росії, - Метсола

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє про необхідність розробити стратегію, реалізація якої вдарить по російській економіці пропорційно до безпрецедентної жорстокості війни, яку проти України веде Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна бореться за наші цінності у найнеможливіших умовах, і ми маємо їх підтримати. Саме це означає, що ми негайно маємо ухвалити новий пакет сильних санкцій. Ми маємо переслідувати тих, хто відіграє роль у підтримці Путіна й закрити ще наявні діри (в уже існуючих санкціях). Олігархи Путіна та всі члени його політичної партії не мають знайти місця, щоб сховатися", - наголосила вона під час пленарного засідання Європарламенту.

За її словами, в ЄС "мають почати працювати над стратегією, щоб зробити це незаконне вторгнення найдорожчою помилкою, яку Кремль коли-небудь зробив".

"Удар по російській економіці має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості, яку ми бачимо. Наші компанії мають дивитися в іншому місці для зростання, і це ми підтримуватимемо. Європа має прискоритися у реалізації політики нульової залежності від Кремля, і вся Європа – від постачання російських енергоносіїв, ми маємо запровадити обов'язкове для виконання ембарго (на енергоносії) та зупинити непряме фінансування цих бомб", - додала Метсола.

Також президентка Європарламенту висловилась за ще більшу підтримку України.

"Це означає - логістична допомога, більше гуманітарної допомоги та більше військового обладнання, яке їм украй необхідне. Вони борються за нас й очікують нашої допомоги", - підсумувала вона.

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