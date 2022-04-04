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Удар по економіці РФ має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості Росії, - Метсола

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метсола

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє про необхідність розробити стратегію, реалізація якої вдарить по російській економіці пропорційно до безпрецедентної жорстокості війни, яку проти України веде Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна бореться за наші цінності у найнеможливіших умовах, і ми маємо їх підтримати. Саме це означає, що ми негайно маємо ухвалити новий пакет сильних санкцій. Ми маємо переслідувати тих, хто відіграє роль у підтримці Путіна й закрити ще наявні діри (в уже існуючих санкціях). Олігархи Путіна та всі члени його політичної партії не мають знайти місця, щоб сховатися", - наголосила вона під час пленарного засідання Європарламенту.

За її словами, в ЄС "мають почати працювати над стратегією, щоб зробити це незаконне вторгнення найдорожчою помилкою, яку Кремль коли-небудь зробив".

"Удар по російській економіці має бути пропорційним до безпрецедентної жорстокості, яку ми бачимо. Наші компанії мають дивитися в іншому місці для зростання, і це ми підтримуватимемо. Європа має прискоритися у реалізації політики нульової залежності від Кремля, і вся Європа – від постачання російських енергоносіїв, ми маємо запровадити обов'язкове для виконання ембарго (на енергоносії) та зупинити непряме фінансування цих бомб", - додала Метсола.

Також президентка Європарламенту висловилась за ще більшу підтримку України.

"Це означає - логістична допомога, більше гуманітарної допомоги та більше військового обладнання, яке їм украй необхідне. Вони борються за нас й очікують нашої допомоги", - підсумувала вона.

Також читайте: Президентка Європарламенту Метсола після відвідин Києва: "Україні терміново потрібна допомога"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Пора уже всем потихоньку говорить о раССеи в прошедшем времени..
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04.04.2022 19:09
+15
Роберта Матсола-дякую за підтримку України...
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04.04.2022 19:11
+6
Давайте, євробюрократи, дійте. Дійте швидше.
А ви, зелена, шобла, бистро взяли себе в руки і продемонстрували, що ви не корупціонери і крадії
але як же, що це я, як же ви таке продемонструєте(((
це ж ваша сутність.
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04.04.2022 19:10
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Пора уже всем потихоньку говорить о раССеи в прошедшем времени..
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04.04.2022 19:09 Відповісти
Давайте, євробюрократи, дійте. Дійте швидше.
А ви, зелена, шобла, бистро взяли себе в руки і продемонстрували, що ви не корупціонери і крадії
але як же, що це я, як же ви таке продемонструєте(((
це ж ваша сутність.
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04.04.2022 19:10 Відповісти
Роберта Матсола-дякую за підтримку України...
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04.04.2022 19:11 Відповісти
Має бути. Такого вже начулися. Йди лісом, Мацола, ци як тебе там
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04.04.2022 19:12 Відповісти
Мені цікаво, що ж такого страшного сказали на "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", що їх терміново треба було прикрити?
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04.04.2022 19:12 Відповісти
Бубочку не облизували.
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04.04.2022 19:16 Відповісти
Коли в нас забирають право вибору, то ми наближаємось до "стандартів" росії
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04.04.2022 19:18 Відповісти
Потрібно щось з цим робити. Яке право мали закривати патріотичні канали?
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04.04.2022 19:38 Відповісти
Собственно, сам удар...
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04.04.2022 19:13 Відповісти
Це просто жах…
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04.04.2022 19:18 Відповісти
Почему только по экономике? Параша должна перестать существовать вместе с её гнилым и злобным народцем. Иначе перестанет существовать всё человечество на планете Земля.
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04.04.2022 19:14 Відповісти
Я бачу ви з Німеччини чи їхній сервер через VPN виикористовуєте? То мушу запитати, а чого зараз свинособаки зі своїми тряпками у вас паради влаштовують?
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04.04.2022 19:17 Відповісти
Это смотря где. Возле НАС парашных свинособак нет.
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04.04.2022 19:43 Відповісти
Я мав наувазі в Німеччині.
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04.04.2022 20:22 Відповісти
Германия достаточно большая. В нашей части страны парашных свинособак мало.
Во всяком случае они здесь сидят тихо и не высовываются.
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04.04.2022 23:12 Відповісти
Європейська солідарність--не смішіть...одна назва..чи підтримують країни наприклад ,коли на якусь країну Європи нападуть?...Я Гарантую--Що Ні
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04.04.2022 19:14 Відповісти
Напад на одну державу нато це напад на всі держави нато, ми не є його членами, навіть не кандидат і не член ЄС.
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04.04.2022 19:18 Відповісти
Запитайте Себе--Чи будуть так само одностайні країни в ЄС коли нападуть на якусь країну наприклад Польщу? Я Вам просто гарантую--що ні...як приклад Угорщина...ім наплювати...Чи візміть Туреччину--там взагалі окрема держава само по собі
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04.04.2022 19:28 Відповісти
Ага, Україна то бореться, а у бургерів свинособаки паради з рашистськими тряпками на авто та мацаклєтах проводять під гімн дохлого совка.
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04.04.2022 19:15 Відповісти
представляю как бы с гитлером боролись бы торговыми запретами
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04.04.2022 19:15 Відповісти
З урахуванням позиції таких кацапських блюдолизів, як австрія, німеччина, франція, це буде не удар а свято лицемірства!
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04.04.2022 19:16 Відповісти
Щира подяка,пані Роберта, за те,що розумієте біль України.Але ,на привеликий жаль,деякі члени ЄС(Німеччина,Австрія і окремі дрібні кремлівські холуї) далі готові фінансувати кацапських садистів
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04.04.2022 19:16 Відповісти
Пропорциональным по жестокости? Это как? Европейцы введут войска в Россию, будут убивать их детей и угонять их в рабство, насиловать женщин, бомбить мирные города? Или как обычно? Откажутся работать с еще несколькими банками, запретят въезд еще нескольким депутатам? Да рашистам уже похер, они крови попробовали, их понесло. Отключать России полностью вообще все, границу на замок, пусть жрут друг друга. Всех солдат за пределами РФ украинцы сами убьют, так и быть, раз у них яиц нет, только оружия не жалейте, а то рашистов много, и так уже одной противотанковой ракетой научились два вертолета сбивать.
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04.04.2022 19:20 Відповісти
Изоляция кацапии должна быть на уровне Северной Кореи, не меньше
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04.04.2022 19:28 Відповісти
украинская - тьфу язык не поворачивается - певица маруф написала. за русь усрусь.
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04.04.2022 19:20 Відповісти
Єдині ,хто все можливе і неможливе робить на підтримку України то братня Польща.
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04.04.2022 19:21 Відповісти
Заганяючи ********* в куток необхідно залишити надію пограбованим регіонам. І зробити це потрібно засобами пропаганди. Такими собі вже забутими "голосами Америки" і "німецької хвилі". Зараз масово це слухати не будуть але по мірі тиску санкцій та втратах на фронтах стануть прислуховуватись. Або придивлятись через супутникові тарілки та інтернет. І їм потрібно вказувати що єдиний вихід з під санкцій це "геть від москви". Війна має закінчитись розвалом федерації і саме над цим, як кінцевою метою "контрспецоперації", потрібно думати вже сьогодні. Ми маємо спрямовувати їх агресію, злобу і невдоволення бідністю і грабунком москви всередину федерації і таким чином відрізати москву від необмежених ресурсів окупованих та пограбованих вщент регіонів *********у.
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04.04.2022 19:26 Відповісти
Они сами развалятся. На Урале и Сибири ненавидят москалей из европ.части, % нормальных против Путина и войны намного выше. Дальний Восток вообще спит и видит себя отдельно или в составе Японии. Просто закрыть клетку с крысами на замок, дальше они сами.
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04.04.2022 19:35 Відповісти
Безумовно, без можливості продати через москву думати і приймати рішення стане значно легше. Але треба давати інструкції як це робити правильно. Бо москва може запросто розбомбити ЯО в хлам віддалені регіони за принципом "так не діставайся нікому!"
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04.04.2022 19:44 Відповісти
Це вже технічні деталі. Спочатку треба кордон наглухо закрити, щоб жоден щур не втік з корабля, що тоне. Хоча, звичайно, деякі нормальні росіяни постраждають, хто не встиг померти чи виїхати.
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04.04.2022 19:58 Відповісти
Нормальним росіянин під тиском пропаганди підкріпленої силовими та "правовими" акціями бути не може. Я таких не знаю. Всі в "пушку". В кожного без винятку, включаючи оте що вони називають "інтелігенція", імплантовані з раннього дитинства "імперські амбіції. Тому процесс буде дуже довгим. Їх потрібно поставити в ситуацію коли їм самостійно доведеться робити вибір і негайно отримувати наслідки цього вибору. Виховувати електрошоком і "вкусняшками". Можливо років за 30 після розпаду навчаться жити за правилами. І тільки тоді почнеться процес реабілітації. А от реінтеграція в світове суспільство займе ще років 50. Чому так довго? Бо населення дуже дуже розпорошене по величезній території - для виживання потрібно полишити міста.
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04.04.2022 20:25 Відповісти
Пакет санкцій відомий з 2014 року. Свіфт. Закриття кордонів і торгівлі. Ресурсне ембарго - нафта, газ, руда і т п.
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04.04.2022 19:29 Відповісти
Остались ещё наивные, которые думают что нам будет реальная помощь от Запада в плане санкций и оружия? Санкции (кроме заморозки средств цб рф) пшик, которые уже начали обходить, оружия дали кое какое, чтобы смогли на какое-то время остановить прорыв орков, но это все равно не то, что нужно, чтобы забрать свои территории. Нам надо намного больше, чем нам дали, иначе ***** получит сухопутный коридор в Крым, а мы вечную войну на своей территории без малейших перспектив на будущее страны. А пока цены на нефть и газ рекордные и Европа это скупает, то ***** сможет воевать вечно. Но если даже зверства в Буче не заставили их принять эмбарго и начать поставки нужного нам оружия, то тогда ничего уже не заставит, потому что я не знаю что может быть хуже того, что орки устроили в Буче. Никогда не думал что Европа настолько слаба и ничтожна. На сейчас в душе чувствую одно угнетение от понимания того, что наказание виновных это всего лишь наши мечты, которые никогда не будут реальностью. Никого не наказали в 2014, не накажут и сейчас, судя по риторике глав Европы
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04.04.2022 19:34 Відповісти
Зброя поставляється. Біженці в безпеці. Гуманітарка надходить. А Вам що? Хочеться "все і відразу бо Ви того варті?" Та варті Ви абсолютно нічого! Судячи з Вашої риторики голосували Ви за Зе а до цього за регіони... Вам, кацапам, скільки не дай усе мало... Ви вражені спадковим дефектом кацапа - "унинієм".
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04.04.2022 21:23 Відповісти
 
 