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Окупанти вночі нанесли ракетний удар по інфраструктурі Одеської області, постраждалих немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти нанесли удар ракетами берегового комплексу "Бастіон" по Одеській області.

Про це у відеозверненні заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі противник здійснив ракетний удар ракетами берегового комплексу "Басітон" по нашій області. Внаслідок чого було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Дякувати Богу, постраждалих немає. Противник розпочав проведення активної повітряної розвідки з метою визначення нових цілей для ракетних ударів. 

Завдяки роботі нашої ППО та нашій силі духу ворогу не вдасться нас зламати", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
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04.04.2022 19:38 Відповісти
GPS не можна вимкнути для когось одного: або для всіх, або нікому, а ГЛОНАСС -- кацапський, його не вимкнеш.
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04.04.2022 20:07 Відповісти
****** спутники и нет глабздаса. Хто типе такое скассал про Джипиес.
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04.04.2022 20:51 Відповісти
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
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04.04.2022 20:54 Відповісти
Саме для того щоб кацапи могли безкарно стріляти з відстані "зе-банда" зупинила замовлення ракет середньої дальності в 2019 році і почала будувати дороги для окупантів.
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04.04.2022 19:49 Відповісти
 
 