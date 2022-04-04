Окупанти вночі нанесли ракетний удар по інфраструктурі Одеської області, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупанти нанесли удар ракетами берегового комплексу "Бастіон" по Одеській області.

Про це у відеозверненні заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі противник здійснив ракетний удар ракетами берегового комплексу "Басітон" по нашій області. Внаслідок чого було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Дякувати Богу, постраждалих немає. Противник розпочав проведення активної повітряної розвідки з метою визначення нових цілей для ракетних ударів.

Завдяки роботі нашої ППО та нашій силі духу ворогу не вдасться нас зламати", - наголосив він.

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