У трьох полках російських окупантів втрати становлять 40% особового складу, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів станом на 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує зазнавати втрат під час повномасштабної збройної агресії проти України. За весь час російсько-української війни, з 24 лютого цього року, представники військового командування збройних сил російської федерації лише двічі оголошували втрати особового складу угруповання військ, що веде бойові дії на території нашої держави.

Незважаючи на так звану "офіційну" російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися".

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