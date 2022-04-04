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Генштаб ЗС (4599) втрати (3842)

У трьох полках російських окупантів втрати становлять 40% особового складу, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,харківщина

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів станом на 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує зазнавати втрат під час повномасштабної збройної агресії проти України. За весь час російсько-української війни, з 24 лютого цього року, представники військового командування збройних сил російської федерації лише двічі оголошували втрати особового складу угруповання військ, що веде бойові дії на території нашої держави.

Незважаючи на так звану "офіційну" російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
ждем 100% результативности в отправке в ад русские полки
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04.04.2022 20:27
+12
СУПЕР...!!! ТАК ТРИМАТИ...!!!
З 6000 тисяч залишилося 3600 і ті в СТУПОРІ і в черзі в КРЕМАТОРІЙ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, ТРО, АЗОВУ та БІЙЦЯМ ПРАВОГО СЕКТОРА...!!!
СМЕРТЬ УСІМ КАЦАПОМОРДИМ МОСКАЛЬСЬКИМ УБЛЮДКАМ...!!!
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04.04.2022 20:30
+9
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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04.04.2022 20:27
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ждем 100% результативности в отправке в ад русские полки
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04.04.2022 20:27 Відповісти
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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04.04.2022 20:27 Відповісти
Надо чтоб каждый москаль возвращался домой на 40% потеряным.
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04.04.2022 20:28 Відповісти
СУПЕР...!!! ТАК ТРИМАТИ...!!!
З 6000 тисяч залишилося 3600 і ті в СТУПОРІ і в черзі в КРЕМАТОРІЙ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, ТРО, АЗОВУ та БІЙЦЯМ ПРАВОГО СЕКТОРА...!!!
СМЕРТЬ УСІМ КАЦАПОМОРДИМ МОСКАЛЬСЬКИМ УБЛЮДКАМ...!!!
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04.04.2022 20:30 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/4/7337132/
Журналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ
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04.04.2022 20:30 Відповісти
тест
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04.04.2022 20:38 Відповісти
Добре відпрацювали! руSSкій скот пішов в путінскій рай!! туди їм дорога і побільше і пошвидше... чим більше дохлих московитів тим швидше наступить МИР на планеті!
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04.04.2022 20:43 Відповісти
Паляніца, паляніца, кукулуза, кукулуза - так, так -відповів кулемет.
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04.04.2022 21:39 Відповісти
 
 