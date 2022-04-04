Спрацює лише грубість: Велика Британія працюватиме із союзниками над жорсткими санкціями
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що працюватиме з союзниками, щоб заборонити російським кораблям заходити в західні порти, розправитися з російськими банками та погодитися домовитись про чіткий графік відмови від енергоносіїв Росії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Справа в тому, що грубість - єдиний підхід, який спрацює. Путін пішов на ескалацію цієї війни. Такий підхід є життєво важливим для того, щоб він програв в Україні, і щоб ми побачили повне виведення російських військ", - наголосила вона.
За словами Трасс, потрібно відновити повну територіальну цілісність України.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.04.2022 20:39
+24 Sergey Yatcenuk
показати весь коментар04.04.2022 20:40
+14 Elena Zhmariova
показати весь коментар04.04.2022 20:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Подлые нападения» России на украинские города Ирпень и Буча являются еще одним доказательством того, что президент Путин и его армия совершают военные преступления, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В письменном заявлении Джонсон указал, что отрицание произошедшего со стороны Кремля или дезинформация не смогут скрыть правды, о которой знают все.
«У Путина нет выхода, его оккупация безуспешна, а Украина еще никогда не была столь решительной», - заявил он.
Джонсон сказал, что Британия - одна из первых сторонников расследования военных преступлений в Украине со стороны МУС, отметив, что в Украину будут направлены новые эксперты.
https://t.me/kyivoperativ/94066
СЛАВА УКРАЇНІ!