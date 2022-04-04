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Спрацює лише грубість: Велика Британія працюватиме із союзниками над жорсткими санкціями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що працюватиме з союзниками, щоб заборонити російським кораблям заходити в західні порти, розправитися з російськими банками та погодитися домовитись про чіткий графік відмови від енергоносіїв Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Справа в тому, що грубість - єдиний підхід, який спрацює. Путін пішов на ескалацію цієї війни. Такий підхід є життєво важливим для того, щоб він програв в Україні, і щоб ми побачили повне виведення російських військ", - наголосила вона.

За словами Трасс, потрібно відновити повну територіальну цілісність України.

Також читайте: Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Бритам-черговий респект...
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04.04.2022 20:39
+24
Только мне показалось то что Великобритания стала активней вплане санкций и действий чем США?
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04.04.2022 20:40
+14
Реинкарнация Тэтчер. А Джонсон - реинкарнация Черчилля.
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04.04.2022 20:40
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Бритам-черговий респект...
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04.04.2022 20:39 Відповісти
Российская дезинформация о событиях в Буче не скроет правды - Джонсон

«Подлые нападения» России на украинские города Ирпень и Буча являются еще одним доказательством того, что президент Путин и его армия совершают военные преступления, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В письменном заявлении Джонсон указал, что отрицание произошедшего со стороны Кремля или дезинформация не смогут скрыть правды, о которой знают все.

«У Путина нет выхода, его оккупация безуспешна, а Украина еще никогда не была столь решительной», - заявил он.

Джонсон сказал, что Британия - одна из первых сторонников расследования военных преступлений в Украине со стороны МУС, отметив, что в Украину будут направлены новые эксперты.
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04.04.2022 20:46 Відповісти
О! Пані Маргарет проснулася
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Реинкарнация Тэтчер. А Джонсон - реинкарнация Черчилля.
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Все вірно, кацап розумію тільки з ноги чоботом та по мордяці! Йому навітьце подобається!
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04.04.2022 21:38 Відповісти
Только мне показалось то что Великобритания стала активней вплане санкций и действий чем США?
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Ні, друже. Я цілком поділяю твою думку. США теж роблять багато, але УК - вони більш "приткі", менше забюрократизовані.
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04.04.2022 20:42 Відповісти
Варто лише побачити як працює британський парламент, бо там просто нема трибуни, регламенту, головного мікрофона і тому подібних бздурів. Всі говорять з місця, по суті справи і не витрачають ані секунди зайвого часу.
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04.04.2022 21:18 Відповісти
У них такий розподіл ролей: США в тіні...
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04.04.2022 20:50 Відповісти
Виглядає що вже почали розуміти всю ситуацію.
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04.04.2022 20:41 Відповісти
Низький уклін всім нашим союзникам. Процвітання Вашому народу.
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04.04.2022 20:43 Відповісти
Не-не, анал..
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04.04.2022 20:44 Відповісти
Тут десант подляковцев.
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04.04.2022 21:26 Відповісти
Дякуємо Британія!
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04.04.2022 20:46 Відповісти
Брітти - наша сила
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04.04.2022 20:48 Відповісти
"Отступающая" русня в Дмитриевке (Киевская область)... Точнее остатки русни
https://t.me/kyivoperativ/94066
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04.04.2022 20:48 Відповісти
жареных бурятов должна быть сотня на каждого нашего погибшего, и 500 за каждого ребенка!
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04.04.2022 20:57 Відповісти
А шо там пан Байден? Хоч яхту яку конфіскують?
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04.04.2022 20:50 Відповісти
thanks !! really thanks !
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04.04.2022 20:52 Відповісти
Як добре що Британія вийшла з гнилі під назвою єС
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04.04.2022 20:52 Відповісти
Англичане как никто другой понимают украинцев потому что в 1940 году, на них напала нацистская Германия и фашистская Италия. Весь мир жевал сопли успокаивая фашистов и уговаривая гитлера сесть за стол переговоров, в то время как англичане истекая кровью защищали свой дом. Выстояли Они, выстоим и Мы
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04.04.2022 20:57 Відповісти
Дякуємо.
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04.04.2022 21:04 Відповісти
НИНАДА! А то путен нападьот!
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04.04.2022 21:07 Відповісти
Вельмишановна пані Трасс язиком ніколи дарма не ляпає, тому вимогу повного відведення московських військ і повного відновлення територіальної цілісності України слід сприймати буквально. Іншими словами, британська розвідка не дозволить кловану підписати капітуляцію. Принаймні в таке хочеться вірити.
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04.04.2022 21:11 Відповісти
Завжди був англофілом і не помилився.
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04.04.2022 22:00 Відповісти
Англосакси, ви думаєте що я вас поважаю? хрен там, я вами пишаюсь та Україною пишаюсь що у нас є такі друзі, які не тільки озабоченость выражают.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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04.04.2022 22:59 Відповісти
брити здавна переконані, що ганси є двурушниками по своїй натурі, за зовнішною пунктуальністю так і випирає жага реваншу. Тут і друзяки завжди ті ж самі, що царі, що ленінці,що путінці одне й теж- ми огого, ми центр всесвіту. Все якісь осі придумують. А на ділі завжди ходять як побиті собаки. Он і Штан кається, я душою і тілом за за два потоки, але..... А його старший друг і товариш шредер так і далі шкребе гроші у Сечіна. А брити завжди прямо говорять про такого гегемона - торгаші ці ковбасники, прості торгаші. брити того і вийшли з Євросоюзу, бо намецького засилля стало явно забагато.
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04.04.2022 23:01 Відповісти
 
 