"Допомагали хлібом та рятували в найхолодніші дні": Безсмертний розповів про родину старости села Мотижин Сухенко, яку вбили окупанти
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Політик і дипломат Роман Безсмертний, який перебував окупованому Мотижині, розповів про дії військ РФ в селі.
Про це розповів політик і дипломат Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
"27 лютого, Мотижин окуповано… В нашій хаті 6 чоловік, бо забрали до себе родину, будинок якої розбомбили. На всіх одна буханка хліба. Я дивлюсь в плетену корзину, де тримаємо хліб і розумію, що цього надовго не вистачить. Я зателефонував Ігорю Сухенку, своєму однокласнику і чоловіку старости села - Олі Сухенко. Ми зустрілися, обговорили ситуацію. І вже через 2,5 тижні Ігорю вдалося налагодити доставку хліба.
28 лютого в Мотижині не стало електрики, бо перебили високовольтні дроти і почали здихати всі мобілки. З’явилася нові проблема - відсутність зв’язку, холод і приготування їжі. Доводилося щодня топити піч аби не замерзнути і щось в чавуні зготувати. Температура в хаті не піднімалася вище +12. Дров було лише на тиждень. Але і тут на допомогу прийшов Ігор Сухенко. Швидко організував доставку в двір трьох кубів дров. Вони нас рятували в найхолодніші дні", - йдеться в повідомленні.
За словами Безсмертного, він часто бачився з Ігорем Сухенком.
Також він розповів, що окупанти часто забирали мобільні у місцевих та перевіряли їх.
"Сухенка турбувала моя присутність в Мотижині. "Не висовуйся, прошу, якщо дізнаються хто ти і схоплять, то буде проблема у всього села", - повторював він весь час. Вранці 23 березня я знову зустрівся з Ігорем і передав йому ящик з медикаментами, бо його син Сашко займався розподілом і доставкою ліків в селі. Він і для моєї мами привозив таблетки. Ми домовилися з Ігорем, що вони з родиною наступну ніч заночують вже в нашій хаті. Чому? На той момент нашу хату обшукали російські військові… Значить, до нас вони б вже не прийшли… Але ввечері не прийшли до нас Оля, Ігор і Сашко Сухенки… Зв‘язку з ним вже не було... Я вижив. Мені нестерпно боляче… Днями односельці мене шукали в тій ямі. Лелеки цього року не прилетіли… Велика біда в рідному селі…", - підсумував політик.
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Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
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Информацию приводим и на английском языке
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