Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК
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Журналісти опублікували дані російських окупантів, які оформляли доставку награбованих в Україні речей.
Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.
Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є із: Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзногорська (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) та Біробіджана (Єврейська автономна область)", - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, за 2 квітня, окупанти здали на відправку до мозирськоъ служби доставки більше 2 тонн речей, серед яких значна частина — крадені.
Опубліковано дані тих, хто найбільше відзначився - відправивши від 50 до 450 кг, у тому числі крадених в цивільних українців речей.
- Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100
- Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
- Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
- Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
- Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555
- Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
- Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
- Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
- Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
- Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
- Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
- Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
- Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
- Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934
Будь ласка, зачекайте...
это так неожиданно, когда тебе звонит ночью сослуживец сына и грустно сообщает, что
ваш сын убит
Я освобождаю вас от древней химеры именуемой совестью.
Адик перед " спецоперацией" Барбаросса в 1941.
20 июня 2014 года на плацу Нарышкинского бавручение погон лейтенанта личному составу 5 батальона курсантов: Канболатов Ельдар Арсланович
Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
2 квітня 2022 на білоруській пошті
ПАРАД УРОДІВ
ПОСПІШАЙТЕ ПОБАЧИТИ!
І як ці тварі з нього їстимуть після всього? 🙄
или пару слово о "гусаре с пизженной дрелью"...
Наверное, надо кое-что пояснить...
На счёт мародёрства... и вообще воинских преступлений, связанных с насилием и убийствами в отношении мирных граждан, которыми в обязательном порядке это мародёрство и грабежи сопровождаются.
Почему армия, ведущая войну, в случае перехода к мародёрству и грабежу перестаёт быть, собственно, армией...? И вообще, считается, что такое вооружённое формирование якобы "разлагается"...
Да всё просто...
Организованная вооружённая сила, обуянная мародёрством, становится абсолютно бесполезной и непригодной к ведению собственно войны...
Тут нет никакого выскопарного "уважения к институту частной собственности", или "человеколюбия"... Мародёры и грабители, пускай и задрапированные в военную форму, не получая наказания за свои деяния, связанные с грабёжом и мародёрством, просто перестают подчинятся приказам...
Другими словами, "зараженные" мародёрством и грабежом воинские подразделения и части становятся сначала малобоеспособными в силу того, что их личный состав начинает больше интересоваться импортными сковородками и бытовой электротехникой, нежели собственно боевыми действиями. А потом такие подразделения и части и вовсе перестают выполнять потребные их командованию задачи. Точнее говоря, кладут с большим прибором на всё, что связано с ведением боевых действий против противника, а не с добыванием материальных ценностей...
Мародёр в военной форме, грабя и убивая мирных жителей, просто перестаёт видеть хоть какой-то полезный лично ему смысл в ведении боевых действий. И действительно, на кой чёрт ему надо "захватывать какой-то рубеж" и тем более "удерживать его", да ещё ценой собственной жизни и здоровья, когда можно без всякого риска или с очень малым риском пойти грабануть в первой подвернувшейся хате телевизор, нажраться импортного пойла в разфигаченном магазе или заправке, изнасиловать первую попавшуюся на глаза симпатичную деваху...и вообще отлично провести время. Зачем погибать и страдать... когда можно обогащаться и наслаждаться жизнью, пользуясь тем, что у тебя есть оружие и ты "на танке", а кругом "мирняк" за счёт которого всё это достаточно просто и нетрудно осуществить?
При этом следует понимать, что военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий, перешедший "на тёмную сторону" мародёрства, грабежа и насилия... не сразу становится бесполезным для своих командиров. Этот процесс носит постепенный и плавный характер... Какое-то время, он одновременно и воюет и мародёрит... Но потом, постепенно, мародёрство берёт в нём верх. И в один прекрасный момент, он посылает ***** и своего командира и вообще начальство... и начинает творить весь этот ужас исключительно на своё усмотрение и по своему хотению...
Собственно, так и "разлагаются" не только батальоны, полки и бригады. Но иногда целые дивизии, корпуса и армии. А бывает, и вообще... всё воюющее войску. И что, хараткерно... у Российского государства на сей счёт ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ... начиная от суворовских "чудо-богатырей", заканчивая Красной Армией в Европе... Мародёрит там всегда умели, любили и делали это весьма "широко"...
Именно потому, с мародёрством и насилием в армии по отношению к мирным жителям пытались ранее и пытаются ныне бороться. Но это в нормальных армиях, с осознанием необходимости дисциплины, наличия иерархической системы командования и обязательном и неукоснительном выполнении приказов, а так же в армиях, ведущих СПРАВЕДЛИВУЮ, оборонительную войну на своей земле, где военнослужащий высоко-мотивирован стремлениями прямо противоположными насилию, грабежам и мародёрству в отношении мирных жителей...
Тот факт, что нынешнее российское вооружённое стадо в отношении мирного населения имеет запредельный уровень насилия, мародёрства и грабежа, более того, в котором самое прямое и непосредственное участие берут и его командные структуры разных уровней, свидетельствует об одном...
ОНО МАЛОБОЕСПОСОБНО...
Другими словами... в вооружённом столкновении с упорным, жёстким противником, сосредоточенном и нацеленным именно на вооружённую борьбу, а не на мародёрство... это стадо просто бесполезно. Оно к нему непригодно, уже в силу того, что погрузка в оставшуюся на ходу транспортную машину пизженных в ближайшем раздолбанном супермаркете стиральных машин приведёт к разгрому быстрее... нежели аналогичные действия в отношении топлива, снаряжения или боеприпасов...
Кстати, брошенные труппы собственных солдат и раненных товарищей... это из той же серии. На кой чёрт тащить этот балласт, когда можна запихать в БТР вместо этого мяса парочку намародёренных плазм...
Глядя на всё это... у меня возникает по поводу нынешнего МПС орков весьма много вопросов. И в частности... а вообще воевать хоть сколько-нибудь длительное время эта армия способна...?
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Сегодня в ООН надо представить и эти материалы со списками мародёров . ВЕДЬ ОНИ ЕЩЁ НЕ В ОТПУСКЕ ?
потребовать от раши ареста мародёров . Лавров точно к такому позору не готов , учитывая что есть фото и квитанции посылок
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО У ПОГИБШИХ ВЗЯТЬ КАПЛИ СПЕРМЕННОЙ ЖИДКОСТИ.
когда то возмездие придёт
**** орда.
Надіюсть наші не будуть брати їх вже в полон і чайом гарячим поїти.
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
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Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт