УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7336 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
34 312 60
армія рф (13574) війна (56913) мародерство (313)

Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Журналісти опублікували дані російських окупантів, які оформляли доставку награбованих в Україні речей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.

Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є із: Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзногорська (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) та Біробіджана (Єврейська автономна область)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили військові злочини в Бучі. ВIДЕО

За даними журналістів, за 2 квітня, окупанти здали на відправку до мозирськоъ служби доставки більше 2 тонн речей, серед яких значна частина — крадені.

Опубліковано дані тих, хто найбільше відзначився - відправивши від 50 до 450 кг, у тому числі крадених в цивільних українців речей.

  • Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
каждый должен стать таким
показати весь коментар
04.04.2022 21:06
+28
Они еще не поняли, что крупно попали.
показати весь коментар
04.04.2022 21:03
+28
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
показати весь коментар
04.04.2022 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они еще не поняли, что крупно попали.
показати весь коментар
04.04.2022 21:03 Відповісти
побольше телефонных номеров !

это так неожиданно, когда тебе звонит ночью сослуживец сына и грустно сообщает, что
ваш сын убит
показати весь коментар
04.04.2022 21:37 Відповісти
Хер там. Ще й героями будуть.

Я освобождаю вас от древней химеры именуемой совестью.
Адик перед " спецоперацией" Барбаросса в 1941.
показати весь коментар
04.04.2022 21:41 Відповісти
Кожне п'яте прізвище українське, ось як так?
показати весь коментар
04.04.2022 22:36 Відповісти
На дальний восток много украинцев при Сталине отправили. Плюс БАМ, плюс газовые месторождения ЯНАО- там выходцев из УССР полно. Сам ох..л, был в Новом Уренгое когда-то, за день несколько раз слышал западенский украинский (ну это тот, в котором половина слов вообще не русские и не украинские)
показати весь коментар
05.04.2022 00:18 Відповісти
питання тільки одне- до якого коліна ці людиноподібні істоти прокляті разом з їх фюрером
показати весь коментар
04.04.2022 21:04 Відповісти
Навіки
показати весь коментар
04.04.2022 21:23 Відповісти
Це вже мішені для спеціалістів помсти оркам за злочини прти цивільного населення.
показати весь коментар
04.04.2022 21:29 Відповісти
для початку обзвонити .....
показати весь коментар
04.04.2022 21:38 Відповісти
В Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России прошел выпуск офицеров.

20 июня 2014 года на плацу Нарышкинского бавручение погон лейтенанта личному составу 5 батальона курсантов: Канболатов Ельдар Арсланович
показати весь коментар
04.04.2022 21:46 Відповісти
Дякую. так та мерзота ще й з вертухаїв.
показати весь коментар
04.04.2022 22:12 Відповісти
Щоб так неочікувано.... Раз і труп...
показати весь коментар
04.04.2022 21:47 Відповісти
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
показати весь коментар
04.04.2022 21:05 Відповісти
Имея ввиду текущие обстоятельства, парад гробов и платформ с металоломом сойдёт.
показати весь коментар
04.04.2022 21:23 Відповісти
до девятамая цифра потерь приблизится к 40 тысячам, а санитарные достигнут 120 тысяч, поэтому для проведения парада придется привлечь весь потенциал системы соцобеспечения рф. Думаю, инвалидных колясок, костылей и ходунков должно хватить. По крайней мере, на это девятамая.
показати весь коментар
04.04.2022 21:33 Відповісти
Деросіянізація світу - завдання для кожного на планеті. Роботи вистачить на всіх.
показати весь коментар
04.04.2022 21:06 Відповісти
каждый должен стать таким
показати весь коментар
04.04.2022 21:06 Відповісти
загадка--без рук ,без ніг ,в мішок заліз?
показати весь коментар
04.04.2022 21:13 Відповісти
без головы и пиписку отстрелили тоже
показати весь коментар
04.04.2022 21:39 Відповісти
упакувати кожного у таку "тару" і відправити з білоруського мозира (там адресатів вже знають) до мамки бандеролькою.
показати весь коментар
04.04.2022 22:07 Відповісти
В м. рубцовск алтайського краю є лише військова частина 6720, саме з цієї в/ч основні мародери, які відправляли посилки з Білорусі.
показати весь коментар
04.04.2022 21:07 Відповісти
Всі ці прізвища мають бути на могилах на рашці.
показати весь коментар
04.04.2022 21:27 Відповісти
..там есть телефоны... Берут ублюдки трубку и сразу отключаются ..как только начинаем говорить. Воняет страхом прямо со смартфона.
показати весь коментар
04.04.2022 21:56 Відповісти
ордер американського суду- і по всьому світу-****** турція таіланд- арешти і видача для повішання в Бучі
показати весь коментар
04.04.2022 21:07 Відповісти
Какие ******-таиланды, 80% козломордых НИКОГДА на выезжало за пределы педирации, 60% никогда не выезжало за пределы области или края не срать в штаны научились недавно.
показати весь коментар
04.04.2022 21:26 Відповісти
Інтересно,чи номери ще активні? З якого оператора можна позвонити?
показати весь коментар
04.04.2022 21:08 Відповісти
це номера відправників? вайбер майже у всіх відключено -номера родичів тре шоб давали...
показати весь коментар
04.04.2022 21:39 Відповісти
Кацап любит вотсап. Вайбером они почти не пользуются.
показати весь коментар
05.04.2022 00:24 Відповісти
на вотсап надо звонить- писать
показати весь коментар
05.04.2022 00:26 Відповісти
владимир юшин Чита открыта страница в одноклассниках
показати весь коментар
04.04.2022 21:49 Відповісти
уже звоню по вайберу
показати весь коментар
04.04.2022 21:10 Відповісти
кому ?? там тільки один номер з вайбером і то скидає...
показати весь коментар
04.04.2022 22:34 Відповісти
Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича) . На вайбері світить "Александр" , мабуть батько мородера., але виклик скидає... Кришку гроба він відправив для сім'ї , а не багажника...
показати весь коментар
04.04.2022 22:42 Відповісти
У попів з філіалу рпц в Україні жодної згадки про вину росіі та росіян. Може це інопланетяни в Бучі були?

показати весь коментар
04.04.2022 21:10 Відповісти
онуфрій - цинічне брехло. ні за кого він не молиться і нікому не співчуває
показати весь коментар
04.04.2022 21:28 Відповісти
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
показати весь коментар
04.04.2022 21:28 Відповісти
Потрібно негайно прибрати з назви секти московського патріархату назву "українська". Це феесбешна секта кірюші гундяєва - оплот фашизму!
показати весь коментар
04.04.2022 21:32 Відповісти
Треба попу онуфрію писати нехай ***** і посіпак аідлучає від церкви, виголошує анафему. Інакше його молитви ні людьми ані Богом, мабуть, не сприймаються
показати весь коментар
04.04.2022 21:40 Відповісти
Потрібні списки з фото, даними, соц. сторінками, тощо. За кожного має бути призначена винагорода у великому розмірі. Думаю також потрібні данні їхніх сімей (діти, жінка, батьки, друзі).
показати весь коментар
04.04.2022 21:11 Відповісти
Ядерная сверхдержава донашивает трусы украинцев. Чётенько.
показати весь коментар
04.04.2022 21:16 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 21:18 Відповісти
парад до 9 травня не дотерпів
2 квітня 2022 на білоруській пошті

ПАРАД УРОДІВ

ПОСПІШАЙТЕ ПОБАЧИТИ!
показати весь коментар
04.04.2022 21:20 Відповісти
И в каждую посылку поставить растяжку, Шобы был СюрпрЫззз
показати весь коментар
04.04.2022 21:23 Відповісти
В РФ сим-карты персонифицированы - "награды" найдут "героев" и "прославлены" будут не только они, а и их семьи…
показати весь коментар
04.04.2022 21:26 Відповісти
И эти "герои" будут участниками трибунала над РФ: как самого государства, так иеё нацистов в структурах власти, СМИ…
показати весь коментар
04.04.2022 21:35 Відповісти
крісло... стіл...мдаа 🥴
І як ці тварі з нього їстимуть після всього? 🙄
показати весь коментар
04.04.2022 21:26 Відповісти
О мародёре и боеспособности...
или пару слово о "гусаре с пизженной дрелью"...

Наверное, надо кое-что пояснить...
На счёт мародёрства... и вообще воинских преступлений, связанных с насилием и убийствами в отношении мирных граждан, которыми в обязательном порядке это мародёрство и грабежи сопровождаются.

Почему армия, ведущая войну, в случае перехода к мародёрству и грабежу перестаёт быть, собственно, армией...? И вообще, считается, что такое вооружённое формирование якобы "разлагается"...

Да всё просто...
Организованная вооружённая сила, обуянная мародёрством, становится абсолютно бесполезной и непригодной к ведению собственно войны...

Тут нет никакого выскопарного "уважения к институту частной собственности", или "человеколюбия"... Мародёры и грабители, пускай и задрапированные в военную форму, не получая наказания за свои деяния, связанные с грабёжом и мародёрством, просто перестают подчинятся приказам...

Другими словами, "зараженные" мародёрством и грабежом воинские подразделения и части становятся сначала малобоеспособными в силу того, что их личный состав начинает больше интересоваться импортными сковородками и бытовой электротехникой, нежели собственно боевыми действиями. А потом такие подразделения и части и вовсе перестают выполнять потребные их командованию задачи. Точнее говоря, кладут с большим прибором на всё, что связано с ведением боевых действий против противника, а не с добыванием материальных ценностей...

Мародёр в военной форме, грабя и убивая мирных жителей, просто перестаёт видеть хоть какой-то полезный лично ему смысл в ведении боевых действий. И действительно, на кой чёрт ему надо "захватывать какой-то рубеж" и тем более "удерживать его", да ещё ценой собственной жизни и здоровья, когда можно без всякого риска или с очень малым риском пойти грабануть в первой подвернувшейся хате телевизор, нажраться импортного пойла в разфигаченном магазе или заправке, изнасиловать первую попавшуюся на глаза симпатичную деваху...и вообще отлично провести время. Зачем погибать и страдать... когда можно обогащаться и наслаждаться жизнью, пользуясь тем, что у тебя есть оружие и ты "на танке", а кругом "мирняк" за счёт которого всё это достаточно просто и нетрудно осуществить?

При этом следует понимать, что военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий, перешедший "на тёмную сторону" мародёрства, грабежа и насилия... не сразу становится бесполезным для своих командиров. Этот процесс носит постепенный и плавный характер... Какое-то время, он одновременно и воюет и мародёрит... Но потом, постепенно, мародёрство берёт в нём верх. И в один прекрасный момент, он посылает ***** и своего командира и вообще начальство... и начинает творить весь этот ужас исключительно на своё усмотрение и по своему хотению...

Собственно, так и "разлагаются" не только батальоны, полки и бригады. Но иногда целые дивизии, корпуса и армии. А бывает, и вообще... всё воюющее войску. И что, хараткерно... у Российского государства на сей счёт ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ... начиная от суворовских "чудо-богатырей", заканчивая Красной Армией в Европе... Мародёрит там всегда умели, любили и делали это весьма "широко"...

Именно потому, с мародёрством и насилием в армии по отношению к мирным жителям пытались ранее и пытаются ныне бороться. Но это в нормальных армиях, с осознанием необходимости дисциплины, наличия иерархической системы командования и обязательном и неукоснительном выполнении приказов, а так же в армиях, ведущих СПРАВЕДЛИВУЮ, оборонительную войну на своей земле, где военнослужащий высоко-мотивирован стремлениями прямо противоположными насилию, грабежам и мародёрству в отношении мирных жителей...

Тот факт, что нынешнее российское вооружённое стадо в отношении мирного населения имеет запредельный уровень насилия, мародёрства и грабежа, более того, в котором самое прямое и непосредственное участие берут и его командные структуры разных уровней, свидетельствует об одном...

ОНО МАЛОБОЕСПОСОБНО...
Другими словами... в вооружённом столкновении с упорным, жёстким противником, сосредоточенном и нацеленным именно на вооружённую борьбу, а не на мародёрство... это стадо просто бесполезно. Оно к нему непригодно, уже в силу того, что погрузка в оставшуюся на ходу транспортную машину пизженных в ближайшем раздолбанном супермаркете стиральных машин приведёт к разгрому быстрее... нежели аналогичные действия в отношении топлива, снаряжения или боеприпасов...

Кстати, брошенные труппы собственных солдат и раненных товарищей... это из той же серии. На кой чёрт тащить этот балласт, когда можна запихать в БТР вместо этого мяса парочку намародёренных плазм...

Глядя на всё это... у меня возникает по поводу нынешнего МПС орков весьма много вопросов. И в частности... а вообще воевать хоть сколько-нибудь длительное время эта армия способна...?
показати весь коментар
04.04.2022 21:30 Відповісти
Зараз їх перевозять на Донбас де вже все пограбовано і такої лафи як під Києвом не буде. От і побачимо наскільки Ви праві в Ваших висновках. Є точка зору що начальства вони бояться більше смерті... Головне щоб наші знали де вони там будуть і в полон "бучанську сволоту" не брали.
показати весь коментар
04.04.2022 21:41 Відповісти
А говорили, что в раше нет *********..
показати весь коментар
04.04.2022 21:33 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ ВБИВЦЬ І МАРОДЕРІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
показати весь коментар
04.04.2022 21:41 Відповісти
ПРО ВТОРУЮ АРМИЮ МИРА пора рассказывать - МАРОДЕРЫ И НАСИЛЬНИКИ
Сегодня в ООН надо представить и эти материалы со списками мародёров . ВЕДЬ ОНИ ЕЩЁ НЕ В ОТПУСКЕ ?

потребовать от раши ареста мародёров . Лавров точно к такому позору не готов , учитывая что есть фото и квитанции посылок
показати весь коментар
04.04.2022 21:43 Відповісти
Привет сучке Меркель - вот кого она покрывала - мародёров и напильников
показати весь коментар
04.04.2022 21:44 Відповісти
ДУМАЮ , что они и маленьких девочек насиловали и женщин
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО У ПОГИБШИХ ВЗЯТЬ КАПЛИ СПЕРМЕННОЙ ЖИДКОСТИ.
когда то возмездие придёт
показати весь коментар
04.04.2022 21:47 Відповісти
Лікани, *****.
**** орда.
Надіюсть наші не будуть брати їх вже в полон і чайом гарячим поїти.
показати весь коментар
04.04.2022 21:44 Відповісти
СПАСИБО ХАКЕРАМ за помощь !!!
показати весь коментар
04.04.2022 21:48 Відповісти
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
показати весь коментар
04.04.2022 22:12 Відповісти
 
 