Погрози не зупинять нашого засудження війни Путіна, - глава МЗС Італії ді Майо

Італія продовжить докладати зусиль для припинення війни в Україні.

Про це повідомив глава МЗС Італії Луїджі ді Майо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо працювати над припиненням вогню та закликаємо до деескалації. Зробимо все можливе, щоб досягти гуманітарного перемир’я та знайти мир і стабільність в Україні та Європі. Погрози не зупинять наше засудження війни Путіна", - йдеться в повідомленні.

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