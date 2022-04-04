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Погрози не зупинять нашого засудження війни Путіна, - глава МЗС Італії ді Майо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

майо,ді

Італія продовжить докладати зусиль для припинення війни в Україні.

Про це повідомив глава МЗС Італії Луїджі ді Майо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо працювати над припиненням вогню та закликаємо до деескалації. Зробимо все можливе, щоб досягти гуманітарного перемир’я та знайти мир і стабільність в Україні та Європі. Погрози не зупинять наше засудження війни Путіна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
ми завалимо його неперевареним спагетті і засипемо піццею
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04.04.2022 21:10
+6
ЛИТВА!!!
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04.04.2022 21:31
+5
Треба чавити гниду. Інакше спокою не буде нікому.
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04.04.2022 21:11
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04.04.2022 21:10 Відповісти
ми завалимо його неперевареним спагетті і засипемо піццею
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04.04.2022 21:10 Відповісти
Треба чавити гниду. Інакше спокою не буде нікому.
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04.04.2022 21:11 Відповісти
що там виходить?.. маємо десь реальних союзників -- Польша (100%), Великобританія (99%) Чехія (90%), Італія (75%).. Туреччина (??%), хто там ще?.. США там виявляється десь відсотків 30-40 підтримки..
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04.04.2022 21:12 Відповісти
Данія, Словаччина, Швеція...
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04.04.2022 21:20 Відповісти
ЛИТВА!!!
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04.04.2022 21:31 Відповісти
З моменту 24 лютого США заявило про допомогу загальною сумою 1 мрлд. 300 млн. долл.

Люксембург надав 250 млн. евро (280 млн. долл).

Джамала зібрала в Німеччині 67 млн. євро (75 млн. долл)

Ештон Катчер та Міла Куніс - 35 млн. долл.

Цифри - для порівняння.
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04.04.2022 21:26 Відповісти
не в грошах справа.. а в справі суть!
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04.04.2022 21:39 Відповісти
Эстонія, Латвія, Литва.
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04.04.2022 21:31 Відповісти
Сорі, про прибалтів забув наголосити лиш тому, що вони наші союзники ще з 2014-го!
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04.04.2022 21:37 Відповісти
Естонія. В українській мові немає літери "Э".
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Необычно для итальянцев, которые всегда весьма лояльно относились к хутину.
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04.04.2022 21:12 Відповісти
каждая слеза каждого ребенка Украины должна вернуться пулей в глаз руZZкой сволочи
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04.04.2022 21:13 Відповісти
"путін" і "росія" пишеться з маленької
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04.04.2022 21:13 Відповісти
Ну Гарантами Пиццы 4 сыра они впринципе могут стать, уже неплохо для начала (с) Ермак
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04.04.2022 21:14 Відповісти
Надіюсь він не пропонує здатися..
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04.04.2022 21:20 Відповісти
русские хотят запугать, но страха нет, есть злость против русских!!!
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04.04.2022 21:25 Відповісти
Рим был великой империей и итальянцев не запугать, а буде обратный эффект! Все, что делает Россия ее делает слабее!
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04.04.2022 21:27 Відповісти
***** надо ваше осуждение. С такими темпами осуждения, введения санкций и предоставления оружия война действительно, как заявил Подоляк, будет продолжаться до последнего украинца
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04.04.2022 21:33 Відповісти
Думаю, во время второй мировой, все решения принимались в разы быстрее, с гитлером никто не торговал и не вел переговоры. Прошло 80 лет. Куда катится мир???
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04.04.2022 21:36 Відповісти
 
 