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Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

4 квітня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: " Втрати ворога склали: особового складу – до 30; танків – 2; БТР – 3; Д-30 – 2; мінометних розрахунків – 1

Кожен день спротиву українського народу, кожен день оборони позицій наших захисників наближає нас до Перемоги. Так, нашим воїнам не легко, адже майже щодня окупанти завдають удари важкою артилерією та авіацією. Однак, захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 40 окупантів, 1 бронемашину та 41 авто, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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04.04.2022 21:19 Відповісти
ДЯКУЄМО нашим Українським воїнам!!!! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!!
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04.04.2022 21:30 Відповісти
це розвідка перед великим наступом...
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04.04.2022 21:41 Відповісти
З кожним днем все менше і менше атакують. Може там вже й нема кому атакувати до того моменту поки вони не підготують свій генеральний наступ.
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04.04.2022 21:49 Відповісти
Зараз переможемо
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04.04.2022 21:51 Відповісти
вот же ж пепруха....
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04.04.2022 21:59 Відповісти
 
 