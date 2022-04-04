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Внаслідок обстрілу Миколаєва окупантами загинули десять осіб, понад 40 осіб отримали поранення, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Через обстріл Миколаєва російськими окупантами 10 людей загинули, а 46 - отримали поранення.

Про це під час прямого ефіру заявив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбомбардували Корабельний район. Багато постраждало будинків, є люди, які постраждали. ... Сьогодні о 7 ранку був знову обстріл, обстріл спального району. В районі немає жодного військового об'єкту, навіть заводу чи фабрики. Одна людина загинула, п'ять людей постраждали, дві знаходяться у важкому стані. 

Надвечір у нас обстріляли ще один район. Загалом, 9 людей загинули, 41 людина була поранена.

Таким чином, на сьогоднішній день 10 людей загинули і 46 поранені", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер

Автор: Богдан Гуньковський
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писда тварі
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04.04.2022 21:26 Відповісти
Angelica
@ThisThornyRose
·
1 год
Розмовляла вранці з подругою. Та сама пані-психолог з Варашави.
Радить припинити оці звернення до матєрєй кцпів.
Цитую "Ви створюєте у своїй свідомості очікуваний образ опонента, до якого можна достукатися. Гуманізуєте нелюда. Це шлях до СТОКГОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Не робіть так."
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04.04.2022 21:27 Відповісти
99.9% жителей рф должно быть удалено с планеты земля, 0.01% будет еще доказывать что они не виновны, на стройках в Украине
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04.04.2022 21:30 Відповісти
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04.04.2022 21:42 Відповісти
Украине нужны дальние и противокорабельные ракеты. Эта рашистская **** обстреливает или с кораблей или со своей территории где невозможно их достать.
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04.04.2022 21:52 Відповісти
За що ви рашиські варвари вбиваєте мирне населення ? будьте прокляті гади і ваша дибільна імперія зла ,вбий рашиста, смерть окупантам.
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04.04.2022 21:57 Відповісти
 
 