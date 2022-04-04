Військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють лікувати наявну кількість поранених окупантів, розгортаються польові шпиталі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо стану поранених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначаться: "Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

В місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти".

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