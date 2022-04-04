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армія рф (13574) Генштаб ЗС (4599) поранення (2657)

Військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють лікувати наявну кількість поранених окупантів, розгортаються польові шпиталі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупант

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо стану поранених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначаться: "Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

В місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Та и куй с ними пусть подыхают как шакалы чем больше тем лучше.
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04.04.2022 21:39
+5
так вь...***** по тем госпиталям
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04.04.2022 21:40
+2
Падлюки кацапські лізуть, як таргани, ніяк не повиздихають. А мозок скріпних створінь надто примітивний, щоб повністю усвідомити небезпеку свому нікчемному життю.
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04.04.2022 21:44
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Та и куй с ними пусть подыхают как шакалы чем больше тем лучше.
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04.04.2022 21:39 Відповісти
так вь...***** по тем госпиталям
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04.04.2022 21:40 Відповісти
головне щоб мобільних крематоріїв вистачало .
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04.04.2022 21:43 Відповісти
Падлюки кацапські лізуть, як таргани, ніяк не повиздихають. А мозок скріпних створінь надто примітивний, щоб повністю усвідомити небезпеку свому нікчемному життю.
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04.04.2022 21:44 Відповісти
В Мозирі мед. персонал почав бухати від руzzкіх безруких,безногих братів.Морг забитий.
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Може з одного безрукого і одного безного вони зроблять рукастого ногастого та двоголового, як герб
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04.04.2022 21:56 Відповісти
А що добути не можуть і одразу до крематорію. Або просто у крематорій
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04.04.2022 21:54 Відповісти
пусть занимают спорткомплексы и выставочные центры в Воронеже и Курске. До мая должно хватить, если между кроватями делать проход не больше метра. Потом потеплеет, и можно будет использовать крытые стадионы.
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04.04.2022 21:55 Відповісти
Чим більше здохне поранених російських окупантів - тим краще для всього світу , для людей , для цивілізації . Тим швидше настане МИР . Хороший москаль - дохлий москаль .
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04.04.2022 21:57 Відповісти
Разворачиваются полевые шпитали-крематории.
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04.04.2022 21:59 Відповісти
Хай кацапы здыхают
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04.04.2022 22:32 Відповісти
 
 