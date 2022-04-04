Росія заблокувала 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя, на власному транспорті евакуйовано 3376 людей, - Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України розповіла, що упродовж сьогоднішнього дня вдалося евакуювати 3376 громадян у безпечні місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зокрема, по гуманітарних коридорах із Маріуполя та Бердянська на власному автотранспорті до Запоріжжя доїхало 2 405 людей. З них із Маріуполя – 1 553 людини.

Водночас 805 людей доїхали із міст Запорізької області: Пологи, Василівки, Бердянська та Мелітополя.

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Ірина Верещук окремо зауважила, що колона у складі 7 автобусів для евакуації маріупольців, що рухалась погодженим маршрутом у супроводі делегації Міжнародного комітету Червого Хреста, досі заблокована у місті Мангуш Донецької області.

Також із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське на Луганщині вдалося евакуювати 971 людину.

"Попри домовленості, окупанти сьогодні продовжували систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Наразі ми ведемо перемовини і - попри спротив,-який чинить російська федерація роботі гуманітарних коридорів, ми не припинемо спроб з порятунку наших людей", - запевнила очільниця Мінреінтеграції.

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