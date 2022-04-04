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Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки в політиці щодо Росії, а також невдачу "зі створенням загальноєвропейського дому за участю РФ" і спробою залучити її до загальної архітектури європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Моя прихильність до газопроводу Північний потік – 2 була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - наголосив він.

За словами Штайнмаєра, він не міг собі уявити, що російський диктатор Володимир Путін через імперське божевілля, що охопило його, піде на повне економічне, політичне і моральне розкладання своєї країни.

Президент ФРН поклав на російського президента відповідальність за війну проти України і запевнив, що з Росією за Путіна "повернення до довоєнного статус-кво не буде".

Також читайте: Президент Німеччини Штайнмаєр попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Гондон ты, Штайнмайр, и веры тебе нет.
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04.04.2022 21:52
+27
В этого хоть смелости хватило признать , а Меркель шлюха путинская
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04.04.2022 21:55
+26
Ага, спешишь сказать "я не такая" . . .

После фото Бучи неприлично стало быть путинферштеером"
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04.04.2022 21:52
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Придурки европейские. Бесполезные тугодум
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Гондон ты, Штайнмайр, и веры тебе нет.
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Ви не за мости трималися а за ***. Тварина ти нацистська.
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04.04.2022 21:52 Відповісти
фото в новости агонь
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Ага, спешишь сказать "я не такая" . . .

После фото Бучи неприлично стало быть путинферштеером"
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Які ще мости ? Ви співучасники вбивств, змовники !
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Це мости що на кожній з банкнот Евро
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Да ну нах а шож так. Доверялка паламалась. У вас касапы на дорогах марши устраивают на машинах а вы сопли жуете.
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04.04.2022 21:53 Відповісти
коротенький переклад з німецької : Вся ця ******* сидить у Бундестазі - все треба розстріляти і з'їсти....
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Вся ця ******* сидить у Бундестазі - все треба розстріляти і з'їсти - переклад з німецької.
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04.04.2022 21:59 Відповісти
Очухался. Это вы вырастили *****, теперь помогите его убить, а не ************ своими сожалениями
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04.04.2022 21:55 Відповісти
краще б твою маму касаби в сибіру згноїли
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04.04.2022 21:55 Відповісти
В этого хоть смелости хватило признать , а Меркель шлюха путинская
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04.04.2022 21:55 Відповісти
Та и один дорожный строитель шото не кается...
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04.04.2022 22:03 Відповісти
це питання ще підніметься, але після війни
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05.04.2022 19:59 Відповісти
а тата роздавили танком
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04.04.2022 21:56 Відповісти
За ваші помилки Україна розплатилася трупами своїх громадян. А ****- меркель сказала що все правильно робила.
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04.04.2022 21:56 Відповісти
А то что кацапы творили с 2014 года они якобы не видели. Грузию, приднестровье, сирию они тоже не идели? Крысы вонючие
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04.04.2022 21:56 Відповісти
і на себе треба було покласти відповідальність, мразота.
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04.04.2022 21:56 Відповісти
Шо Фриц, у пуйла бабло закончилось и решил бегом переобуться в воздухе? И риббентроп, меркельше скажи что пора покаяться.
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04.04.2022 21:57 Відповісти
Моральне розкладання Росії було і до путіна. Путін це симптом
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Ми всі дуже раді що ви прозріли. Але, впевнений, це не надовго...
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04.04.2022 21:58 Відповісти
ШВАЙНЕмайр ПНХ
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Ну этот хоть признал свои ошибки, в отличие от пенсионерки Меркель.
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04.04.2022 22:01 Відповісти
дебіли,********
європейський дом..то до чого тут мордор??
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Фріц почав виправдовуватись, бо знає що прийдеться відповідати. У німецьких ЗМІ і на телебаченні шок від побаченого в Бучі. Політикам нагадують, що Буча від Берліна це як дві відстані від Гамбурга до Мюнхена. І що негайно потрібно перекрити все фінансування, яке іде з Німеччини до параші. У всякому разі німецькі ЗМІ б'ють в набат. Може буде результат.
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Який шок ? По німецьким вулицям катаються виродки з триколорами.
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04.04.2022 22:04 Відповісти
Цим також обурюються.
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04.04.2022 22:05 Відповісти
Сытый голодного не поймет. Мы знали что кацапы твари, но какие зверства происходили в чечне, грузии, сирии и тд мы точно не знали и всей правды не знали. Вот и они не знают всей правды. Они точно также все узнают из сми, как и мы. И для них это просто маленькая локальная война. Но нет. Надо ихшевелить и показывать всю правду
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04.04.2022 22:06 Відповісти
С первого дня по информационным каналам показывают немцам целый день те же самые сюжеты что и на украинских, так что они все в курсе где Мелитополь, Харьков, Буча. И это уже радует.
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04.04.2022 22:33 Відповісти
Черга Шредера щось з рота вийняти.
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04.04.2022 22:06 Відповісти
слепцы...
вы позволили ***** плевать на вас и все законы мирового правопорядка...
вы не хотели видеть маньяка и закрывали глаза на шалости его орды десятилетиями...
вы закрывали уши и приглушали сомнения, пересчитывая рубли...
вы думали спокойно спать, когда другие будут умирать рядом с вашими домами ?
вы не меньше виноваты в этом чудовищном зле, чем те кто вершит его сейчас у нас, ибо боитесь потерять покой и уют в надежде что вас не коснется эта война... что все как-то уляжется и октоберфест с жаренными колбасками опять будет привлекательным и веселым для туристов...
вам и теперь не понять весь ужас растерзанных, изнасилованных и забитых детей Украины хотевших жить в европейском государстве, а умерших от рук одичалой тупой биомассы, с которой вот уже 8 лет вы настойчиво предлагаете нам договариваться....
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04.04.2022 22:07 Відповісти
умыл руки, гавно.
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Штайнмайєр, ідіть за російським військовим кораблем. У післявоєнній Європі ми ,українці, будемо вирішувати які "мости" і цінності потрібні. Я вже гидую, коли чую слова "ЄС" та "НАТО".
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04.04.2022 22:07 Відповісти
от тільки не треба накручувати. Зараз допомога заходу нам дуже потрібна, і допомога дійсно є.
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05.04.2022 20:05 Відповісти
Нацисти Європи починають перефарбовуватись . Є надія , що фінансування геноциду і військових злочинів росії скоро припиниться повністю . Меркельша десь волосся на собі рве .
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Як можна вірити гЕбісту? Це поза розумом. Читайте їх інструкції, які цілі ставить ФСБ. Одразу відпаде бажання тягти злочинців у європейський дім. Звісно, якщо не хочете мати у цьому домі різні та мародерства.
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04.04.2022 22:08 Відповісти
Шайтанмаєр виправдовується , але він саме с тих, хто підспівував ************* і не задарма
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04.04.2022 22:08 Відповісти
"большой друг Украины" нарисовался.
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Не знаю как по немецки х..йло, но у немцев оно есть.
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04.04.2022 22:16 Відповісти
пофигу уже эти признания..Эти "штаны Майера" (о минском сговорняке) уже стОили Украине часть суверенитета и козоводство с "открытыми дверями" в ЕС и НАТО..Пофигу,что кто-то начинает признавать свои ошибки.Особенно под давлением всего мира ,а не самостоятельно и вовремя..Но признаний мало,нужны решительные действия-дача нужного оружия в нужном количестве. А с ошибками ли, подкупом ли, можно разбираться потом с международным анализом-расследованием всех ответственных чиновников ЕС,ООН,ПАРЕ,которые дали фашизму развернуться.Немец испугался того,что вместе с Меркель оказался под международным осуждением за подыгрыш путину...
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04.04.2022 22:17 Відповісти
Питух...надо держаться англо-саксонского мира
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04.04.2022 22:17 Відповісти
Может немного оправдаться. Пускай даст команду определить по номерах авто владельцев с адресами их места жительства, всех тех кто участвовал в недавнем рашистском автопробеге в Германии. Что бы наши украинские граждане, находящиеся сейчас в Германии могли без лишних проблем засунуть всем участникам этого шабаша древки триколоров в сраки. Машины поджечь, самок изувечить, личинкам надрать уши.
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04.04.2022 22:22 Відповісти
Переложил с больной головы на здоровую. какой то абсурд в этом признаваться а с другой это куда важнее "признать очевидное(свою ошибку)"
"Моя прихильність до газопроводу Північний потік - 2 була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери",Как и вся Ваша политика по отношению к ху*лу начиная с ним тесную кооперацию по монопольной и большей части зависимости по энергозависимости как самой Германии так и всех остальных даже этим шагом "примером"косвенно все остальные страны Евро Союза.Дав себя всех вовлечь в это начиная с Шрёдера.где его купили креслом "главы правления роснефти " и прекрасным будущим Германии как продолжателя лидера и монополиста в Европе.прекрасные перспективы вырисовывались.Самое главное в этом всем.Все Вы знали как никто другой и в этом участвовали что Украина как и все бывшие страны советов полностью под контроль ху*лу и никаких серьезных шагов "санкций" к ним применено не будет.Что мы все и наблюдали с 2014 года.это была издевка .над Украиной. самими собой.своими демократическими принципами.поставляя и помогая не попасть под санкции компаниям своей страны в одном из таких случаев упоминались газовые турбины. Берлускони вообще в тупую летал в Крым .Тесная элита стран лидеров Европы .такой трешак."от А и да Я"И сегодня все эти санкция туфта.пишу это для понимания аудитории Украины .чтобы не строили иллюзий.это все никогда не будет работать.пока все это по основным санкционным секторам не будет полной блокады! на сейчас все на половину.
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04.04.2022 22:26 Відповісти
ізраїль відмовив українським біженцям в безвізовому режимі. Влада ізраїлю не дозволила країнам Балтії надати зброю ізраїльського виробництва Україні. Також ізраїль відмовився поставляти в Україну ПЗ Pegasus.
Тут ще одні.
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04.04.2022 22:29 Відповісти
А , як українці спасали євреїв в другу світову? То вже все забулося? Безсовісні!
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05.04.2022 09:23 Відповісти
Так, це ПРАВДА..! накінець-то сьогодні штайнмаєр признав свої помилки щодо раSSії....дякуючи нашому Послу п. Мельнику!

ще б Меркельша це зробила...
а над шрьодерами ще треба працювати..
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04.04.2022 22:47 Відповісти
Ну так Меркель уже ответила что она не признаёт и не признает своих договорняков с ху*лом.
В теме что она не видела и не видит никакой ошибки что в 2008 году не позволила Украине быть полноправным партнером и союзником блока НАТО.Тема с этой *** закрыта!
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04.04.2022 22:56 Відповісти
Думает, что легко отделался.... Да нет, дружок. Придется ответить по полной программе. И не столько за СП-2, сколько за твой ублюдочный план. Тот самый, который ты нам все это время навязывал вместе с минскими догворняками. Тупорылое животное, готовься к суду в Гааге и повторению судьбы милошевича...
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04.04.2022 23:29 Відповісти
Дойче швейне !!!
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05.04.2022 00:08 Відповісти
Старый *****.... Приедь... Съезди в киевскую область...
Крыса...
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05.04.2022 00:10 Відповісти
За хєр росіський ти тримався, оттакого розміру яка на фото показав
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05.04.2022 00:28 Відповісти
 
 