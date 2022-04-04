Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки в політиці щодо Росії, а також невдачу "зі створенням загальноєвропейського дому за участю РФ" і спробою залучити її до загальної архітектури європейської безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Моя прихильність до газопроводу Північний потік – 2 була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - наголосив він.
За словами Штайнмаєра, він не міг собі уявити, що російський диктатор Володимир Путін через імперське божевілля, що охопило його, піде на повне економічне, політичне і моральне розкладання своєї країни.
Президент ФРН поклав на російського президента відповідальність за війну проти України і запевнив, що з Росією за Путіна "повернення до довоєнного статус-кво не буде".
Будь ласка, зачекайте...
После фото Бучи неприлично стало быть путинферштеером"
риббентроп,меркельше скажи что пора покаяться.
європейський дом..то до чого тут мордор??
вы позволили ***** плевать на вас и все законы мирового правопорядка...
вы не хотели видеть маньяка и закрывали глаза на шалости его орды десятилетиями...
вы закрывали уши и приглушали сомнения, пересчитывая рубли...
вы думали спокойно спать, когда другие будут умирать рядом с вашими домами ?
вы не меньше виноваты в этом чудовищном зле, чем те кто вершит его сейчас у нас, ибо боитесь потерять покой и уют в надежде что вас не коснется эта война... что все как-то уляжется и октоберфест с жаренными колбасками опять будет привлекательным и веселым для туристов...
вам и теперь не понять весь ужас растерзанных, изнасилованных и забитых детей Украины хотевших жить в европейском государстве, а умерших от рук одичалой тупой биомассы, с которой вот уже 8 лет вы настойчиво предлагаете нам договариваться....
"Моя прихильність до газопроводу Північний потік - 2 була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери",Как и вся Ваша политика по отношению к ху*лу начиная с ним тесную кооперацию по монопольной и большей части зависимости по энергозависимости как самой Германии так и всех остальных даже этим шагом "примером"косвенно все остальные страны Евро Союза.Дав себя всех вовлечь в это начиная с Шрёдера.где его купили креслом "главы правления роснефти " и прекрасным будущим Германии как продолжателя лидера и монополиста в Европе.прекрасные перспективы вырисовывались.Самое главное в этом всем.Все Вы знали как никто другой и в этом участвовали что Украина как и все бывшие страны советов полностью под контроль ху*лу и никаких серьезных шагов "санкций" к ним применено не будет.Что мы все и наблюдали с 2014 года.это была издевка .над Украиной. самими собой.своими демократическими принципами.поставляя и помогая не попасть под санкции компаниям своей страны в одном из таких случаев упоминались газовые турбины. Берлускони вообще в тупую летал в Крым .Тесная элита стран лидеров Европы .такой трешак."от А и да Я"И сегодня все эти санкция туфта.пишу это для понимания аудитории Украины .чтобы не строили иллюзий.это все никогда не будет работать.пока все это по основным санкционным секторам не будет полной блокады! на сейчас все на половину.
Тут ще одні.
ще б Меркельша це зробила...
а над шрьодерами ще треба працювати..
В теме что она не видела и не видит никакой ошибки что в 2008 году не позволила Украине быть полноправным партнером и союзником блока НАТО.Тема с этой *** закрыта!
Крыса...