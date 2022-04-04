Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки в політиці щодо Росії, а також невдачу "зі створенням загальноєвропейського дому за участю РФ" і спробою залучити її до загальної архітектури європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Моя прихильність до газопроводу Північний потік – 2 була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - наголосив він.

За словами Штайнмаєра, він не міг собі уявити, що російський диктатор Володимир Путін через імперське божевілля, що охопило його, піде на повне економічне, політичне і моральне розкладання своєї країни.

Президент ФРН поклав на російського президента відповідальність за війну проти України і запевнив, що з Росією за Путіна "повернення до довоєнного статус-кво не буде".

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