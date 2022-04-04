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Ліга арабських держав пропонує стати посередником у переговорах між Україною і РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лад

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив про готовність арабських країн стати посередниками в переговорах про припинення війни між РФ і Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше в організації оголосили про намір відвідати обидві країни.

ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію і вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, арабські країни готові надати майданчик для мирних перемовин.

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Очільник єгипетського МЗС Шукрі підтвердив готовність ЛАД стати посередником для "якнайшвидшого закінчення військового протистояння". В організації хочуть посприяти остаточному вирішенню кризи мирним шляхом.

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Топ коментарі
+9
Даже Алладины готовы что-то сделать, но не Грузия и Молдова!
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04.04.2022 21:57
+9
Путиснкая рф должна біть уничтожена физически и экономически !ТОЧКА !
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04.04.2022 21:58
+9
еще с таким же успехом можно обратиться в Лигу сексуальных реформ.
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04.04.2022 22:03
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Даже Алладины готовы что-то сделать, но не Грузия и Молдова!
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04.04.2022 21:57 Відповісти
свою срану боржомі в молдову пропихають
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04.04.2022 22:01 Відповісти
По Молдове там вопросы а вот по Грузинах там не так.Грузины вышли и поддержали Украину а вот правительство пропутинское.Грузинам теперь нужно сносить правительство а потом решать свои тер проблемы так что не всё так просто.
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04.04.2022 22:02 Відповісти
треба дивитися на уряд.. грузини і так довели що вони за правду
а уряд- так само і обрали кловуна .. сором
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Алладины, как Вы говорите, вышли, потому что в Северной Африке и на Ближнем Востоке Украина - основной поставщик зерна. Если наша война затянется и мы не снимем из-за этого запрет на экспорт продовольствия, у них сильно выростет цена еды, что может вылиться в новую арабскую весну.
Конкретно для Египта и Ливана мы вообще критически важны по зерну. Но от маленьких стран предлагать посредничество - не комильфо (типа вы кто такие), поэтому от Лиги арабских государств - это уже уровень какой-то, это серьёзная и уважаемая международная организация.
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04.04.2022 23:11 Відповісти
Так. Українське зерно становить 80% його споживання у Єгипті, і 85% - у Лівані.
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05.04.2022 00:40 Відповісти
Путиснкая рф должна біть уничтожена физически и экономически !ТОЧКА !
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04.04.2022 21:58 Відповісти
ну і заразом до офіса зе- може гарантами станете після буркіна-фасо і зімбабве
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04.04.2022 21:59 Відповісти
лучшая поддержка баррель нефти по $40
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04.04.2022 22:00 Відповісти
За сегодня нефть наоборот не 3 бакса выросла. Остаётся только эмбарго, раз цена не хочет падать
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04.04.2022 22:02 Відповісти
піпец...щей араби...скоро з африки припруться
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04.04.2022 22:00 Відповісти
Открою Вам секрет : Египет - это арабы и это Африка
И в Африке ещё арабы есть, кроме Египта
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04.04.2022 23:12 Відповісти
я мав на увазі тих що з палками копалками племена.
Переговорщики
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04.04.2022 23:31 Відповісти
****** ? Это где совки построили Асуанскую ГЭС ?
Где всё оружие совиное ? ******** типа не за кремль ?
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Тільки не це.
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04.04.2022 22:03 Відповісти
...прибула до мацкви...
то до чого тут ми??
нах таких друзів
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04.04.2022 22:03 Відповісти
еще с таким же успехом можно обратиться в Лигу сексуальных реформ.
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Нафиг с бара. Сначала нам Ф-16, "Палладины", "Петриоты", "Томагавки" и "Абрамы", а потом свои услуги.
(старая украинская мудрость)

Нет, вы только посмотрите на этих поцев. Прошло 40 суток, мы выстояли, впереди долгая и кровавая борьба но победа ужен за нами, а теперь всякая сволочь хочет поиметь дивиденды.
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04.04.2022 22:04 Відповісти
нехера,только полное уничтожение свинособак и точка,ни каких переговоров.
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04.04.2022 22:06 Відповісти
А в Сирії не пробували знайти мир, болтуни і барахольщики, Приїхали взнати, чи будуть бабуїни давати зброю фельдмаршалу Хафтару, чи буде як завжди з потомками гріховної клеопатри - хто їм вже той писок тільки не бив, миротворці херові.
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04.04.2022 22:07 Відповісти
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:08 Відповісти
для "якнайшвидшого закінчення військового протистояння". ....ну да,путин тоже хотел закончить быстрее войну-за 3 дня...Не есть ди тут ловушка со спешкой,чтобы оставить за Московией захваченные территории ради -"а вдруг всё захватят? Соглашайтесь ! " (Украине)...?
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04.04.2022 22:08 Відповісти
"вирішенню кризи"??? Кризи бл? Оце гаранти - на рівні орків, сєрбав та *******.
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04.04.2022 22:09 Відповісти
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04.04.2022 22:09 Відповісти
Молдавани думають що якщо не рипатимуться то їх пожаліють. Помиляюттся
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04.04.2022 22:10 Відповісти
.. бо без української пшениці Єгипту не обійтись
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04.04.2022 22:10 Відповісти
"В очередь, сукины дети!" (с)
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04.04.2022 22:11 Відповісти
Осталось только Лигу Сексуальных Меньшинств дождаться.....
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04.04.2022 22:12 Відповісти
Млять, вони готові надати майданчик для переговорів.Вони вже надали майданчики , що верхівка рашистів там створила для своїх родин та силіконових ляльок кубла- покупляли нерухомість , банківськи рахунки
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04.04.2022 22:14 Відповісти
Засмикались бо жерти хочеться.
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04.04.2022 22:15 Відповісти
до санкцій не хотять приєднатися? ні, тоді *****, з террористами переговорів не ведуть
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04.04.2022 22:16 Відповісти
"Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею."©
Краще розберітся у себе проміж арабів. Та хоча б з тією ж Сирією.
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04.04.2022 22:17 Відповісти
очень серьезные посредники для переговоров))
но египту и другим странам ближнего востока пшеница оочень нужна
у них ее нет, в 2011 в египте изначально все началось с подорожания хлеба
не удивлюсь если рашка спецом импорт зарубила чтобы цены повысились
(прадва я плохо помню причину и повод)
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Да пусть она сама наведёт порядок в своём мире.

Ирук, Сирия, Йемен, Ливия, Палестина и др.-- этапы большой работы.
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04.04.2022 22:56 Відповісти
Середньовічні дикуни ще будуть нам посередниками
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05.04.2022 00:27 Відповісти
Это обычный хитрожопый восточный способ как увильнуть от осуждения военных преступлений россии и избежать увеличения поставок нефти на Запад в связи с отказом ЕС от нефти из **********. Эти верблюды еще и ******* пытаются, миротворцы *****.
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05.04.2022 01:13 Відповісти
 
 