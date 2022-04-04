Ліга арабських держав пропонує стати посередником у переговорах між Україною і РФ

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив про готовність арабських країн стати посередниками в переговорах про припинення війни між РФ і Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше в організації оголосили про намір відвідати обидві країни.

ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію і вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, арабські країни готові надати майданчик для мирних перемовин.

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Очільник єгипетського МЗС Шукрі підтвердив готовність ЛАД стати посередником для "якнайшвидшого закінчення військового протистояння". В організації хочуть посприяти остаточному вирішенню кризи мирним шляхом.

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