Ліга арабських держав пропонує стати посередником у переговорах між Україною і РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив про готовність арабських країн стати посередниками в переговорах про припинення війни між РФ і Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше в організації оголосили про намір відвідати обидві країни.
ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію і вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, арабські країни готові надати майданчик для мирних перемовин.
Очільник єгипетського МЗС Шукрі підтвердив готовність ЛАД стати посередником для "якнайшвидшого закінчення військового протистояння". В організації хочуть посприяти остаточному вирішенню кризи мирним шляхом.
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а уряд- так само і обрали кловуна .. сором
Конкретно для Египта и Ливана мы вообще критически важны по зерну. Но от маленьких стран предлагать посредничество - не комильфо (типа вы кто такие), поэтому от Лиги арабских государств - это уже уровень какой-то, это серьёзная и уважаемая международная организация.
И в Африке ещё арабы есть, кроме Египта
Переговорщики
Где всё оружие совиное ? ******** типа не за кремль ?
то до чого тут ми??
нах таких друзів
(старая украинская мудрость)
Нет, вы только посмотрите на этих поцев. Прошло 40 суток, мы выстояли, впереди долгая и кровавая борьба но победа ужен за нами, а теперь всякая сволочь хочет поиметь дивиденды.
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
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Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
Краще розберітся у себе проміж арабів. Та хоча б з тією ж Сирією.
но египту и другим странам ближнего востока пшеница оочень нужна
у них ее нет, в 2011 в египте изначально все началось с подорожания хлеба
не удивлюсь если рашка спецом импорт зарубила чтобы цены повысились
(прадва я плохо помню причину и повод)
Ирук, Сирия, Йемен, Ливия, Палестина и др.-- этапы большой работы.