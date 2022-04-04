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Українські сили на Донбасі відбили 7 атак ворога - знищено 7 танків, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район "вагнерівців", - Міноборони Британії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
ви тільки себе бережіть.. і куй з ними з касабами..далеко не втічуть
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04.04.2022 21:58
+8
Дохлих орків уже навіть не рахують. І правильно
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04.04.2022 22:00
+6
Молодці ! тримайтись знищуйте рашиську нечисть.
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04.04.2022 22:02
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ви тільки себе бережіть.. і куй з ними з касабами..далеко не втічуть
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Дохлих орків уже навіть не рахують. І правильно
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04.04.2022 22:00 Відповісти
пруть і пруть стількиж там танків? А хто знає стільки треба часу щоб привести танк знятий з консервації до ладу? Там же їх тисячі
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04.04.2022 22:01 Відповісти
За найбільш скромними підрахунками, десь 12500 штук.
Можливо третина в робочому стані…
Так що вистачає.
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04.04.2022 22:04 Відповісти
ну скажемо так що менша кількість, ясно що вони активно 30 років продавали плюс і збарігали багато дуже погано як в принципі і ми. От мені і цікаво стільки треба часу щоб перетворити металолом на робочий танк
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04.04.2022 22:08 Відповісти
Немного,если танки сохранялись как положено под"коконом"или "полукоконом",но судя по расгильдяйству орков, бтт стояло под открытым небом и достойно разукомлектовывалось..
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05.04.2022 09:57 Відповісти
Молодці ! тримайтись знищуйте рашиську нечисть.
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04.04.2022 22:02 Відповісти
Начебто все добре , атаки відбиваються . Але ж населені пункти здаються .
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04.04.2022 22:04 Відповісти
які?
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04.04.2022 22:08 Відповісти
Верхнєторецьке , Новобахмутка , Новоселівка . Оточують Торецьк з півдня .
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04.04.2022 22:12 Відповісти
Це мєлочь.Їх росіянці просто рівняють з землею і захищати їх немає сенсу.Як Волноваху.ВСУ відкатуються назад на пару сотень кілометрів і займають нові позиції.Але фронт в основному тримається.
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04.04.2022 22:26 Відповісти
Так важливі не самі населені пункти , а їх розташування , таж сама лінія фронту . Пару сотень кілометрів - " мєлочь " ?
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04.04.2022 22:43 Відповісти
пару кілометрів*
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04.04.2022 23:18 Відповісти
Наприклад
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04.04.2022 22:11 Відповісти
а что, в войне главная задача удержать населенные пункты?
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04.04.2022 22:16 Відповісти
Главная , неглавная - когда как . Бывают населённые пункты , которые имеют стратегическое значение .
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04.04.2022 22:20 Відповісти
Блин , судя по отведённой технике , так они почти без потерь вышли , нас чё ******* ,а картинки одни и те же показывают ? У них по нашим подсчётам одни мопеды должны остаться
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04.04.2022 22:27 Відповісти
Там на Донбасі порядка 700 танків було ще до повноцінної війни. Нехай русня брехала, але штук 300-400 було точно. А навезли ще як мінімум стільки ж. Якщо вибивати до 5 танків на день, вони будуть там півроку їздити...

А якби тебе найобували, то русня би вже під Дніпром сиділа. Що поробиш, що їх реально *****, швидко не закінчаться.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Українці скоріше помруть, але ніколи не будуть рабами, - білоруський тренер Львова Дулуб.
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04.04.2022 22:58 Відповісти
 
 