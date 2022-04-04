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У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявлено катівню з п'ятьма вбитими, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Тіла п'ятьох закатованих чоловіків виявлені в підвалі дитячого санаторію у звільненому місті Буча Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявлено катівню з пятьма вбитими, - Офіс генпрокурора 01

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+

Вживаються заходи щодо встановлення обставин кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
тяжко щось коментувати... прокляті вони до кінця існування російської мови..
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04.04.2022 22:00
+42
Жили собі люди.Працювали.Раділи дітям.
Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
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04.04.2022 22:01
+32
Касапские ****** уже далеко зашли со своим фашизмом. Дальше только кончина этой нелюдской *********.
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04.04.2022 22:00
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тяжко щось коментувати... прокляті вони до кінця існування російської мови..
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04.04.2022 22:00 Відповісти
Люди! О каких переговорах может идти речь? С кем говорить!?
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04.04.2022 22:28 Відповісти
Лавров не поверит. Он скажет, что это фейк.
Йозеф Геббельс говорил в том же духе. Как министр пропаганды он без зазрения совести рекомендовал обманывать свой народ и всё человечество: «Врите наглее. Чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят»; «Тысячекратно повторенная ложь становится правдой».
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04.04.2022 22:00 Відповісти
та кіл йому в сраку
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Вони и кива шизофреник говорит, что МИ - 6 трупы разбрасывала, странно даже, что не было рабсейских фашистов и трупов не было и города целые были, а ведь могли американцы с бритами наворотить гору трупов до освобождения ***********.
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04.04.2022 22:08 Відповісти
Італьяшки пишуть шо все фейк-в ютюбі на оф. ресурсах (коментаторщики) (відсотків 50%) -кожен 2 й. Бидла тут тупого й недалекого дуже багато на жаль. особисто таких зустрічав дуже багато а в ютюбі вони більш сміливі. Я то знав шо вата їх обробила але не уявляв шо настільки! Газети пишуть більш менш адекватно але простий плєбс тут це біда. В газетах навіть окремі статті є на зразок "Ось чому це не фейк". . Основний аргумент італобидла шо Зєля в минулому актор - вони з більшим апетитом хавають російські вкиди бо в них скрізь заговор і "амеріка у всьому винна". Аби ж вони ще мовчали а то гавкають багато вонючими ротами. Корчать вумних а насправді тупі нікчемні людішки. Навіть після 18 ти років тут я такого не очікував.
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04.04.2022 22:24 Відповісти
Багато словаків - такі самі.
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04.04.2022 23:02 Відповісти
Касапские ****** уже далеко зашли со своим фашизмом. Дальше только кончина этой нелюдской *********.
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04.04.2022 22:00 Відповісти
Жили собі люди.Працювали.Раділи дітям.
Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Господи, расстреляли просто так людей. Причем это обычные люди, строители, слесари, которые зарабатывали на жизнь честным трудом и никого не обидели.

Россияне за эти зверства должны быть уничтожены все без исключений. Нет им никаких оправданий.
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Цей відступ з Київської області треба дуже сильно фільмувати та максимально перекладати.

Бо те, що відбувалося там, не має ані найменшого військового пояснення.

Навіть знищення Маріуполя має збочену, психопатичну, але логіку. Пробиття коридору на Крим, вихід на адміністративні кордони, небажання нести втрати під час боїв в місті...

Київщина не пояснюється нічим, крім абсолютно нелюдського складу розуму. Все те, що відбувалося тут, не мало військового сенсу. Навпаки, з цієї точки зору воно було шкідливим.

Місяць грабунків, вбивств і згвалтувань там, де завдання стояло завоювати прихильність місцевих. Розстріли заради забави. Морення голодом. Вбивство домашніх та свійських тварин. Нищення музеїв. Прицільне полювання на вчителів. Мародерство навіть якихось дешевих дрібничок. Такого досвідчені люди не бачили навіть у близькосхідніх конфліктах, найближчий аналог - Руанда.

Раніше я хотів побачити вогонь над Кремлем. Тепер я думаю про їхні деревні. Ці нелюди не з Москви йшли, а з глубінки, з селищ з невимовними назвами. Це були навіть не якісь ідейні ватники, а звичайні Вані та Ахмети, часто призовники. Це була не каральна акція, а просто прояв їхнього бачення світу.

Такі вони. От він - їхній простий хлоп від землі та сохи.

І він схожий на людину ще менше за Путіна.

Автор Віктор Трегубов
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04.04.2022 22:16 Відповісти
В московітській армії служать жителі Мухосранськів та дерєвень, москвич чи петербуржець в армії біла ворона.
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05.04.2022 00:15 Відповісти
"На снимки, которые свидетельствуют о зверствах, совершённых твоей стороной, стандартная реакция такова: они сфабрикованы, зверств таких не было, а трупы привезены противником на грузовиках из морга и выложены на улице. Или, да, такое было, но враг учинил это сам над собой. Так, руководитель франкистской пропаганды утверждал, что 26 апреля 1937 года баски сами разрушили свой древний город и бывшую столицу Гернику, заложив динамит в водостоки (или, по позднейшей версии, сбросив бомбы, изготовленные на баскской территории) с тем, чтобы вызвать возмущение за границей и увеличить помощь республиканцам. Так же до самого конца сербской осады Сараева и даже после нее сербы у себя на родине и за границей утверждали, что боснийцы сами устроили жуткие побоища в очереди за хлебом в мае 1992 года и на рынке в феврале 1994-го - обстреляли центр своей столицы крупнокалиберными снарядами или заминировали город. Мол, эти кошмарные зрелища были организованы специально для иностранных корреспондентов, чтобы усилить международную поддержку Боснии".

Сьюзен Зонтаг, "Смотрим на чужие страдания", 2003 год
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Ось Зеленський домовиться , і все буде добре (сарказм)
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04.04.2022 22:04 Відповісти
всіх воскресить.
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04.04.2022 22:11 Відповісти
Венедіктова про воєнні злочини РФ: Найгірша ситуація - в Бородянці
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04.04.2022 22:06 Відповісти
Я все чекаю, що Зе відмовиться від перемовин. Офіційно в зверненні до нації. Це його врятує і Україну врятує
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04.04.2022 22:07 Відповісти
А що вони творять в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі...
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Нічого не можу додати, кацапи не люди, однозначно, і це було ясно (всім, хто не сидить на нафтодоларових валізах від кремля) задовго до Бучі. Достатньо просто згадати, що вони понаробили за останніх 30 років.
Але є одна деталь...

І ця деталь - це ключове слово: беззбройних!
Аби у цивільних людей була зброя, ситуація була би інакша, я впевнений.
Обов'язково мусимо додавити владу, аби був прийнятий закон про вільне володіння автоматичною зброєю для українців!
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04.04.2022 22:10 Відповісти
чума на кацапію!
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Купувати в Росії нафту і газ після Бучі - все одно, що купувати в Рейху мило з людського жиру.
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Если собрать все преступления за 30 лет правления ***** - Чечня, Грузия, Сирия, Украина и собственно сама рашка - то счет убитых этими маньяками перейдет за миллионы.
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04.04.2022 22:10 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ МОСКАЛІВ, ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 22:13 Відповісти
Почему молчите про Бородянку ? Венедиктова сообщила, что там тоже кошмар
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04.04.2022 22:34 Відповісти
Кошмар на всіх окупованих територіях.
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05.04.2022 16:27 Відповісти
ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
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04.04.2022 22:40 Відповісти
А тем временем Арахамия вместе с Подолякой вылизывают жопу Лаврову.
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05.04.2022 00:14 Відповісти
Зелёные ублюдки! Дайте оружие!
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05.04.2022 01:50 Відповісти
Хватит болтать! Мы уже увидели достаточно. *** до чьей-либо думки. Рубаймо, браття!
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05.04.2022 02:08 Відповісти
Прокляті росіяни, звісно. Але при чому тут, російська мова, яка існує, незалежно від нацизму
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16.07.2022 17:56 Відповісти
 
 