1 839 9
Євросоюз готовий надати фінансову та технічну підтримку слідчій групі щодо розслідування злочинів у Бучі, - Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. Дипломатія Зеленського
"Провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн. Поінформував про нелюдські злочини, скоєні агресором у передмістях Києва. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Ціную готовність ЄС надати фінансову й технічну підтримку відповідній спільній слідчій групі", - зазначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київській і всієї України Епіфаній заявив, що ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму.
"Хочу ще раз звернутися до тих, хто ще досі, на жаль, не зрозумів правди чи не хоче зрозуміти її: ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу.
Засудити ці злочини, засудити порушення законів людських і Божих - не просто право, але моральний обов'язок всякої людини, а особливо - православних християн. Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря - відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!"
https://www.facebook.com/epifaniy/posts/543987080429151
нідерландский боінг 8 років прожувати не можете.. срані прокуратори
главное что нужно Украине это закрыть малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата на пожизненное с полной конфискацией со всем его Сбродом, беню в Гуантанамо и оружие, оружие и оружие....