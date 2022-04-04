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Євросоюз готовий надати фінансову та технічну підтримку слідчій групі щодо розслідування злочинів у Бучі, - Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. Дипломатія Зеленського  

"Провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн. Поінформував про нелюдські злочини, скоєні агресором у передмістях Києва. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Ціную готовність ЄС надати фінансову й технічну підтримку відповідній спільній слідчій групі", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна буде стратегічною поразкою для Путіна, - фон дер Ляєн

Автор: Роман Свиридович
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В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:09 Відповісти
Ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря - відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київській і всієї України Епіфаній заявив, що ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму.

"Хочу ще раз звернутися до тих, хто ще досі, на жаль, не зрозумів правди чи не хоче зрозуміти її: ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу.

Засудити ці злочини, засудити порушення законів людських і Божих - не просто право, але моральний обов'язок всякої людини, а особливо - православних християн. Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря - відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!"

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/543987080429151
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04.04.2022 22:09 Відповісти
спочатку зброю дай а ваших "бенедіктових " і в нас хватае..
нідерландский боінг 8 років прожувати не можете.. срані прокуратори
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04.04.2022 22:11 Відповісти
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Україні потрібні три речі - зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда

главное что нужно Украине это закрыть малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата на пожизненное с полной конфискацией со всем его Сбродом, беню в Гуантанамо и оружие, оружие и оружие....
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04.04.2022 22:13 Відповісти
Весь напад це і є воєнни злочин.
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04.04.2022 22:34 Відповісти
 
 