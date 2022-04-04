Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією
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Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
Відповідний указ опублікованим на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий.
Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос").
Міняти склад делегації уповноважений її керівник за погодженням із міністром закордонних справ України. Глава делегації може також залучати до забезпечення роботи працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками, наукових радників та експертів.
Указом також затверджуються директиви делегації (додаються таємно).
Будь ласка, зачекайте...
Таки 2019 рік для України був великим програшом.
Клала Коломойша великий болт на Україну.
2.Цю делегацію мав би сформувати і очолити П. Порошенко. "Професіоналізм" цієї розцяцькованої шантрапи викликає хіба що іронічну посмішку.
3. Єдина надія - що це посміховище зроблено спецом, щоб затягнути процес у надії на якийсь прорив на фронті (чи з боку союзників...) на нашу користь.
Вимоги до Россії:
1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!
2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!
3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!
3. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!
4. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!
5. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!
6. Россія Виплачує репарації з 2014 року!
То і є запорука нашої безпеки!
Хто згоден - ПОШИРЮЙТЕ!!!
#ЙДУНАВИ