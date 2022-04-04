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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Відповідний указ опублікованим на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий.

Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос").

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Міняти склад делегації уповноважений її керівник за погодженням із міністром закордонних справ України. Глава делегації може також залучати до забезпечення роботи працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками, наукових радників та експертів.

Указом також затверджуються директиви делегації (додаються таємно).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+116
То звіздець.... мавпа представляє державу... Суки зелені, а що, дипломатів в нас вже взагалі нема?
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04.04.2022 22:15
+79
С КЕМ? С Арахуеей?
Вова, ты совсем **...ся?
Где профессиональные дипломаты? Где патриоты? Одного из жителей Бучи включи в состав.
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04.04.2022 22:16
+79
Гарантії безпеки від гвалтівників дітей особливо надихають...
.
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04.04.2022 22:16
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Агрохімія + слуги Коломойського хочуть для України гарного майбутнього ?
Таки 2019 рік для України був великим програшом.
Клала Коломойша великий болт на Україну.
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05.04.2022 10:37 Відповісти
1. Зеленський, врешті, дослухався до критики Чалого (не цього, що у складі т.з. "делегації), і затвердив її склад та директиви на перемовини. Попередні "перемовини" москалі могли просто не визнати через незатверджений склад української делегації.
2.Цю делегацію мав би сформувати і очолити П. Порошенко. "Професіоналізм" цієї розцяцькованої шантрапи викликає хіба що іронічну посмішку.
3. Єдина надія - що це посміховище зроблено спецом, щоб затягнути процес у надії на якийсь прорив на фронті (чи з боку союзників...) на нашу користь.
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05.04.2022 10:37 Відповісти
це срамота - так бездарно зливати Україну! як можна йти на ті принизливі поступки після всього, що сталося! стільки смертей - і все намарно!
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05.04.2022 10:47 Відповісти
Тільки на наших умовах

Вимоги до Россії:
1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!

2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!

3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!

3. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!

4. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!

5. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!

6. Россія Виплачує репарації з 2014 року!

То і є запорука нашої безпеки!

Хто згоден - ПОШИРЮЙТЕ!!!

#ЙДУНАВИ
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05.04.2022 11:12 Відповісти
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