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Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять геноцид на території України.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому в Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які всі, весь світ побачили в Бучі, – це впевненість російських топ-посадовців, що європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими. Що Європі не вистачить лідерства. І що європейські народи не здатні захищати цінності, які об’єднали континент", - зазначив глава держави.

Читайте: "Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
так ты же хочешь кацапов сделать гарантами нашей безопасности, или подоляки-арахамии не так говорят?
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04.04.2022 22:36
+24
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ. Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважаєте нам».
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04.04.2022 22:41
+18
Арахамія "парешает"....
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04.04.2022 22:34
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Арахамія "парешает"....
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04.04.2022 22:34 Відповісти
Где-то так и есть.
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Вообще-то этой истории много сотен лет. Сейчас это просто один из ее этапов.
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04.04.2022 22:36 Відповісти
так ты же хочешь кацапов сделать гарантами нашей безопасности, или подоляки-арахамии не так говорят?
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04.04.2022 22:36 Відповісти
"️Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Глава делегации - нардеп Давид Арахамия.". Ось така ху#ня, малята.
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04.04.2022 23:01 Відповісти
Нам треба відгеноцидити парашне військо...І так щоб кипятком стали 4 покоління
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04.04.2022 22:37 Відповісти
"щоб кипятком стали 4 покоління"

Автозаміна?

Сподіваюсь, "парашне військо" обійшлось без автозамін?
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05.04.2022 10:04 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ. Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважаєте нам».
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04.04.2022 22:41 Відповісти
Та не вже Залужному важко це Zелене кодло на якийсь час відсторонити від керуванням країною
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04.04.2022 23:37 Відповісти
Тогда это будет уже реальная "Киевская хунта"))
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05.04.2022 06:55 Відповісти
Не зелеботу Залужному вказувати нам, пороходрочерам, як і де робити заяви!
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05.04.2022 10:06 Відповісти
А те що за декілька годин була захоплена вся Херсонська область, Мелітополь, Гостомельський аеродром, який " героїчно" захищав цілий взвод на 3-х БМП! , через пять годин по Києву розїзджали москальські загони на бронетехніці, і вже були захоплені Чорнобиль і Припять з Чорноб.АЕС без будь якого спротиву! Так що не брешіть пане Залужний! Це все було так і задумано???!!!
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06.04.2022 16:11 Відповісти
Судячи по призначеній тобо делегації колаборантів, для перемовин з вбивцями, то так і є.
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04.04.2022 22:37 Відповісти
Ваші пропозиції?
Як зупинити бомбардування міст, гибель людей?
Ви краще розбираєтесь в політиці? Ви краще розбираєтесь в військовій справі?

Чому ви тоді тут, а не в штабах?
Чи може ви з підвалу в Маріуполі пишете? (В чому я особисто дуже сумніваюсь)
Сидите, горілку з салом жрете, та пишете всіляку нісенітницю про зраду, в шо президент в нас якийсь не такий як вам хочеться.

Який є. Не він привів війну в країну.

На вас не накладена і тисячна частка того, за що думають інші - президент, військові.

Ви, довбні, навіть не читаєте та слухаєте нормально те що вам пишуть та говорять

Про щоб вони не домовились, рішення прийматиметься на референдумі.

Дай бог, щоб вас цей референдум застав за вашим салом з горілкою, а не в підвалі

І до речі, ще з моменту перед самими першими перемовинами

"Я не бачу сенсу в цих переговорах, але як президент я не маю права їх ігнорувати, щоб потім не казали що я цього не робив"
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04.04.2022 23:45 Відповісти
Тут с Зеленским согласен это должно зацепить евроэлиту,
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04.04.2022 22:37 Відповісти
им начхать
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04.04.2022 22:49 Відповісти
Ти ж наказом призначив делегацію с@ка, яка відповідь Європи? Єдиним міратворцем являєшся ти. Ніхто санкцій і не думає знімати.
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04.04.2022 22:39 Відповісти
А ты не видишь что это фейк? Или забыл что оккупанты спиз@или 2000 комплектов формы в херсонской области и сегодня нарядили своих же вояк и заставили идти на встречу к камере. Когда такая толпа пленных идет без автоматчиков, то находится с ними в такой близости равноценно смерти.
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Наши воины сказали что умрут с голоду но не сдадутся. И форма учебная, как раз та которую украли в херсонской области. Ни шлемов, ни наколенников.
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04.04.2022 22:56 Відповісти
У меня брат в первый день пошел добровольцев и его как раз на Марик отправили, и как раз в учебке, без всяких бронежилетов. Может быть и правда. Но я его на видео не заметил
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04.04.2022 23:05 Відповісти
Вполне может быть правда, ребята уже месяц без подвоза боеприпасов, если был активный бой, банально могли патроны закончится и пришлось сдаваться
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04.04.2022 23:03 Відповісти
ну а хтось упевненно хоче не пойми про що договоритися з рашистами
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04.04.2022 22:41 Відповісти
Не знаю, мужики все бритые, в комментариях толерантность. Хз. Если это Марик то там ребята уже с бородами.
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04.04.2022 22:56 Відповісти
Зеленський пропонує зробить росію нашим гарантом. Я бачу у Зеленського винна Європа та США у всьому. Те ,що він заморозив ракетну програму перед вторгенням - ні до чого
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04.04.2022 22:41 Відповісти
Зєлємойські хотіли тупо здати Україну кацапам, тому ніхто на Заході не вірив що Україна так довго протримається і готували зброю до партизанської війни. І зараз шукають причину щоб посваритися з Заходом.
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04.04.2022 23:00 Відповісти
Не зря же его с каломойским в Гуте на одном этаже застукали , обсуждали ,как пропетлять одной хитро … на два фронта
каламойша журналистам заявлял ,что танки рашистов будут стоять у границ Польши
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05.04.2022 01:10 Відповісти
Зєшобло підло під шумок трагедії в Бучі забороняє опозиційні телеканали, бо впевнене що в Європі ніяк не відраегують. І чим цей монозброд відрізняється від кремлядів?
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04.04.2022 22:43 Відповісти
Європа не відповість (але нам як може...як находить можливим допомагає...)
а чим верховний відповість? хоч рах назвав ***** вбивцею ?
все про особисту зустріч мрієш... а вину за свої ****** на Європу поклав???
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04.04.2022 22:44 Відповісти
А не твої шавки в якості «гаранта» росію позиціонують?!
Ти цими діями всім у душу плюнув, капітулянт!
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04.04.2022 22:45 Відповісти
Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
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04.04.2022 22:45 Відповісти
Цей недоумок догавкається, що на Україну в Європі тупо забють, з його бажанням домовитись з прутіним
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04.04.2022 22:46 Відповісти
я не разу не чув що б він назвав путіна вбивцем або військовим злочинцем, але Байдена незабаром так назве..

Як же дістав цей уродець.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Напад Росії на Україну об'єднав людей в одне ціле, громадян, які мають одну спільну мету - перемогти у війні.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Джон Сміт

Виявляється, глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.

Але Зеленський ці дані проігнорував.

На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті.

Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".

От тільки Буданов за своїм рівнем ніякий не глава розвідки. Він не пройшов всі необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити стратегічно, а головне - незалежно. Замість цього Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як ЛОМ подоляка відпрацьовував темники Банкової про "погану опозицію", яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).

Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.

Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.

Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг. Асолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".

Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.

Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.

Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.

Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбило звірьйо за наказом їхнього утирка гітлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився опльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.

Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Я розумію що боляче вам буде це читати, але Чорнобильський напрямок не проспали, там дуже сильні бої були, орки завдяки десанту прорвались в Гостомель ціною десантного полку. Концентрація авіації противника була на цьому напрямку настільки великою що більшість захисників відійшли з тяжкими боями.
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04.04.2022 23:00 Відповісти
А вам боляче не буде? Як захопили Гостомель знаю не гірше вас, а може й краще.
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04.04.2022 23:34 Відповісти
Одно не исключает другого. Проводится именно геноцид украинского народа. А судя по статье РИА Новости «Что Россия должна сделать с Украиной», геноцид спланирован и одобрен на высшем уровне РФ.
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04.04.2022 23:14 Відповісти
Мы еще не видели доказательств того, что зверства на Украине достигли уровня геноцида, - заявил помощник президента США Джейк Салливан
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04.04.2022 23:41 Відповісти
Пусть приедет посмотрит
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05.04.2022 07:21 Відповісти
До тих пір поки в ЄС буде російський газ, русня буде задіювати своїх вирощених на криваві грощі політиканів, які будуть гальмувати санкції і допомагати русні. русня створювала мережу в ЄС більше 20 років, а Європейські політики на це закривали очі або їм допомагали. Зараз ці бюрократи під двома вогнями, з одного боку США і Великобританія тримають за горло, з іншого русня з газом і гранатою.
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04.04.2022 22:50 Відповісти
В МАРИУПОЛЬ должны войти миротворцы ООН без кацапов и белорусов и КРИМИНАЛИСТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГЕНОЦИДА
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04.04.2022 22:54 Відповісти
рашка ж вето накладе... Якого дідька вони досі в ООН роблять -- не розумію. Хоча їм же ж не звикати: з Ліги Націй вже випхали за напад на Фінляндію...
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04.04.2022 23:36 Відповісти
Ці перемовини з тріском проваляться. От побачите. Ніяких умов нейтральності український народ вже не прийме. Це могло бути раніше, коли був мир і всім по-суті було пофіг. Нейтралітет то й нейтралітет.

Зараз же ситуація кардинально інша і тому мені дуже дивно бачити ці перемовини і чути про ті пункти, які є нездійсненними.

Для чого це все???
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04.04.2022 22:55 Відповісти
Нейтралітет - це війна через 2-5 роки.
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05.04.2022 11:39 Відповісти
Якщо Україна хоче з москалями домовитись. То чому європейським країнам, не можна з ними торгувати?
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04.04.2022 22:56 Відповісти
Кого ви називаєте Україной? Делегацію нікчем чи народ України.
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04.04.2022 23:11 Відповісти
Їх обрали у владу українці.В них є повноваження представляти всю Україну.
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04.04.2022 23:24 Відповісти
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Красноярск, Норільск Дудінку, НА
ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!

ШТАЛЮПЕРСЬКА ТРАГЕДІЯ-ЯК СОВЄТИ РОЗСТРІЛЯЛИ У ТОБОРІ 10 ТИСЯЧ ПОЛОНЕНИХ ДІВЧАТ.
https://uaua.top/25417/fbclid=IwAR070hwX2fq4NSCQKk66xI77U6RAz2AjPR6htoOVId2nyCpb7K7BU5P1xwk

Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і селили в хати ЗАМОРДОВАНИХ УКРАЇНЦІВ
https://puer-press.org.ua/?p=13901

І ТАКИХ ІСТОРИЧНИХ ДОКАЗІВ НЕСКІНЧЕНО!
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04.04.2022 23:03 Відповісти
Все Європа та Європа, а де ж такі майбутні гаранти як ізраїль та китай? Чого до них не звертається за допомогою зброєю чи просто так?
Європа відповідає якби не було, а ці куди засунули язики і як вони нам далі будуть гарантувати безпеку, коли зараз не допомогають.
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04.04.2022 23:08 Відповісти
А Україна відповість? Чим? Тим, що зробить рашу гарантом безпеки?
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04.04.2022 23:15 Відповісти
Это - издевательство над всеми погибшими , ГАНЬБА ‼️☠️👹Нацисты террористы - ГАРАНТЫ????? 🤮🤮🤮🤮🤮
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05.04.2022 01:22 Відповісти
Странно. Три года, г-н Зеленский обвинял в войне Порошенко. Почему он не хочет дать Европе "ещё немного времени"? Что случилось? Почему спешка?
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04.04.2022 23:16 Відповісти
А чому членограя не цікавить чому Європа ще й досі хоч якось допомагає Україні, і це після того як його попереджали всім світом про напад рашки а він кричав - "не нагнітайте у нас економіка падає і потоки з дерибану "великого крадівництва" неймовірно зменшуються" не відмовившись від скорочення фінансування ЗСУ та не відновивши хоч якесь оборонне замовлення, а замість будування чогось на кшталт "лінії манергейма", розмінував Херсонщину, та продовжив будувати дороги та мости для зручнішого просування загарбників. Ну а після початку повномасштабної агресії продовжив звинувачення заходу у недостатній допомозі і небажанні приймати в НАТО країни, в якій корупція при брехливій ЗЕ-владі розквітла як ніколи, та й надалі продовжує критикувати захід, прикладом цих звинувачень є і заява "найвеличнішого" викладена в цій статті.

Щось мені в ріториці бубочки підказує, що бубочка і надалі спрямовує всі зусилля для того, щоб захід остаточно відвернувся від України і тоді він зміг-би спокійно, дочекавшись загибелі справжніх патріотів у Маріуполі, заглянувши в очко кумира, здати неньку на милість переможцю, на останок ще раз звинувативши Європу в зраді.
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04.04.2022 23:23 Відповісти
Мы еще не видели доказательств того, что зверства на Украине достигли уровня геноцида, - заявил помощник президента США Джейк Салливан
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04.04.2022 23:39 Відповісти
надо спросить у макрели, шредера, швейнмаера и саркози, как им спится. Не снятся ли им собственные руки по локоть в крови...
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05.04.2022 00:06 Відповісти
нет потому что у тебя додuka глава делигации Арахамия
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05.04.2022 01:02 Відповісти
А може час спитати що робив президент України для зміцнення обороноздатност? Чому не покарані люди з оточення президента, які відверто працювали на інтереси московитів? Де наша ракетна програма? Де стугни/корсари? Де патронний завод? Де виробництво снарядів та мін? Де перенесення оборонних заводів на захід? Де розсередження нафтобаз та продбаз?
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05.04.2022 07:22 Відповісти
В ЕС хорошо защищают рекламщиков из ЛГБТ и позорные однополые браки. Им не до жертв насилия и геноцида.
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05.04.2022 08:17 Відповісти
 
 