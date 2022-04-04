США можуть оголосити нові санкції проти РФ вже цього тижня, - Білий дім

Сполучені Штати збираються оголосити про нові економічні обмежувальні заходи проти Росії цього тижня.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошення про нові санкції можна очікувати цього тижня... Цього тижня ми оголосимо про додатковий економічний тиск на Росію", - зазначив він.

Він додав, що США координують свої дії щодо цього питання із союзниками та партнерами.

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