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США можуть оголосити нові санкції проти РФ вже цього тижня, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кремль

Сполучені Штати збираються оголосити про нові економічні обмежувальні заходи проти Росії цього тижня.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошення про нові санкції можна очікувати цього тижня... Цього тижня ми оголосимо про додатковий економічний тиск на Росію", - зазначив він.

Він додав, що США координують свої дії щодо цього питання із союзниками та партнерами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Краще б цієї доби.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Все обещания партнёров идут со словом "может". Лучше бы вообще ничего не говорили, а помогали втихаря.
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Если честно, то все, что со словами "может" это не новость. Это максимум слухи❗👎
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04.04.2022 22:49 Відповісти
... а может быть ворона , а может быть...
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04.04.2022 23:01 Відповісти
а можуть не оголосити
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04.04.2022 23:23 Відповісти
 
 