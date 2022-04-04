УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 606 24
війна (56913) Резніков (1386) Остін Ллойд (374)

Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Глава Міноборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном III війну РФ проти України, жахливі військові злочини, які чинить РФ. Цього не можна допускати, і росія-вбивця має бути зупинена", - наголосив він.

За словами Резнікова, майбутній пакет допомоги з безпеки збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.

Також читайте: Путін атакує цивільне населення в Україні, бо зазнає воєнних невдач, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
показати весь коментар
04.04.2022 23:19
+13
показати весь коментар
04.04.2022 23:11
+11
- Ну как, Киев взял?

- Нет.

- Тогда, наверное, Харьков?

- Нет.

- А что взял?

- Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

- Ах ты мой герой!
показати весь коментар
04.04.2022 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Ну как, Киев взял?

- Нет.

- Тогда, наверное, Харьков?

- Нет.

- А что взял?

- Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

- Ах ты мой герой!
показати весь коментар
04.04.2022 23:07 Відповісти
уважно подивися..в основному телевізори/зомбоящик/мародерили,одяг..є і єксклюзив Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
показати весь коментар
04.04.2022 23:24 Відповісти
росія-вбивця має бути зупинена Джерело: https://censor.net/ua/n3331385

То розкажіть тепер як з вбивцею можна підписувати будь-які угоди і як вбивця може бути гарантом безпеки?Чекаємо ****...их пояснень від подоляка та його ботів
показати весь коментар
04.04.2022 23:09 Відповісти
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
2 ч



США пригрозили Индии санкциями, если страна продолжит закупать российскую нефть в повышенных объемах.
показати весь коментар
04.04.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 23:11 Відповісти
Мабуть єдиним справжнім другом України був покійний Джон Маккейн. А ці, вибачте, максимум - випадкові знайомі.
показати весь коментар
04.04.2022 23:12 Відповісти
ой не кажіть..серце крається за ним...Завжди його вспоминаю
показати весь коментар
04.04.2022 23:20 Відповісти
И я ,
показати весь коментар
05.04.2022 00:42 Відповісти
доки не в'**** РБ і не перебїємо логістику кацапам , вони будуть сунути і сунути...
показати весь коментар
04.04.2022 23:13 Відповісти
ось на переговорах з рашистом їхня згода (переговорників- зрадників)),але не згода Українського народу) на нейтральний статус і відмову від НАТО , можуть зупинити перемогу України і світу над рашистським окупантом
показати весь коментар
04.04.2022 23:17 Відповісти
Так і буде судячи зі складу нашої делегації і маніакального бажання Зеленського заглянути в очі сатані
показати весь коментар
04.04.2022 23:30 Відповісти
я думаю ,шо втрачати Україну вже нема сенсу.. а тому нададуть ще більше озброєння ..а санкції теж своє зроблять ,як би )(уйлостан не викручувався
показати весь коментар
04.04.2022 23:18 Відповісти
Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
показати весь коментар
04.04.2022 23:19 Відповісти
Этой компании видать свежий кокс кацапы в январе завезли,что они все ржали над ми-6 и ЦРУ.
И до сих пор видать не кончился,что такие переговоры готовят
показати весь коментар
04.04.2022 23:22 Відповісти
1000% ви праві
показати весь коментар
04.04.2022 23:55 Відповісти
1000 убитых это сделали россияне а не «игра с НАТО»
показати весь коментар
04.04.2022 23:46 Відповісти
Закрийся ублюдок
показати весь коментар
04.04.2022 23:56 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 00:17 Відповісти
***** планирует полностью уничтожить украинцев как этнос, для этого в россии планируют обьявить всеобщую мобилизацию. Тех кого не уничтожат попадут в рабство где будут работать до последнего вздоха. Это уже не фантазия а реальная программа выложенная во всех российских медиа
показати весь коментар
04.04.2022 23:52 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
показати весь коментар
05.04.2022 00:08 Відповісти
Єдиний спосіб спинити це - участь військ америки у конфлікті, а це 3 світова.
показати весь коментар
05.04.2022 06:06 Відповісти
 
 