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Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Міноборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном III війну РФ проти України, жахливі військові злочини, які чинить РФ. Цього не можна допускати, і росія-вбивця має бути зупинена", - наголосив він.
За словами Резнікова, майбутній пакет допомоги з безпеки збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.
Топ коментарі
+21 Бенина Мама
показати весь коментар04.04.2022 23:19
+13 YU ST
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+11 Перехватчик
показати весь коментар04.04.2022 23:07
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- Ах ты мой герой!
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
То розкажіть тепер як з вбивцею можна підписувати будь-які угоди і як вбивця може бути гарантом безпеки?Чекаємо ****...их пояснень від подоляка та його ботів
@Q0MT6pFmbVqynsM
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2 ч
США пригрозили Индии санкциями, если страна продолжит закупать российскую нефть в повышенных объемах.
И до сих пор видать не кончился,что такие переговоры готовят