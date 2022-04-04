У Миколаєві внаслідок обстрілів у понеділок загинули 10 людей, зокрема дитина, - мер Сєнкевич

Унаслідок обстрілів у понеділок, 4 квітня, у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 людей поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Як розповів Сєнкевич під час ефіру в понеділок увечері, унаслідок обстрілу о 7-й годині ранку одна людина загинула, п'ятеро постраждали, з них двоє у важкому стані.

Увечері російські війська знову відкрили вогонь по Миколаєву.

"Загалом за результатами цього обстрілу, лише послухайте: дев'ять людей загинуло, 41 людина була поранена", - заявив мер і уточнив, що кількість загиблих може зрости, оскільки частина поранених залишається у важкому стані.

"Таким чином, за сьогодні 10 людей загинуло під час обстрілів і 46 поранено", - підсумував він.

Раніше Сєнкевич заявив про застосування російськими військами касетних боєприпасів під час обстрілу Миколаєва.

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