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Українці просять деблокувати Маріуполь: "Історії не потрібна братська могила на березі моря". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонниці, дружини воїнів, які захищають Маріуполь просять деблокувати місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
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+39 переигравший ботокс
показати весь коментар04.04.2022 23:47
+32 Garry Grant
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Андрющенко повідомляє, що це "зібрання" ратифікувало "результати референдуму 2014 року" і тепер окупанти вважають Маріуполь частиною самопроголошеної "ДНР".
За наявною інформацією, окупанти завезли на це "зібрання" депутатів та представників місцевої влади Маріуполя та навколишніх сіл. Радник мера Маріуполя заявляє, що такі дії ворога є примусом до співпраці. Петро Андрющенко переконаний, що йдеться про шантаж з погрозами життю самих депутатів, а також і їхніх близьких.
Андрющенко вважає, що така акція є відповіддю на проведення офіційної сесії Маріупольської міської ради, яка виключила представників "Партії Шарія" та ОПЗЖ з числа депутатів Маріупольської міськради. Також радник мера міста наголошує, що Маріуполь був і є українським містом, єдиним законним органом управління в якому є Маріупольська міська рада на чолі з мером міста.
шото не слышно Венедиктовой с открытием уголовных дел против действий с выборами
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🔥 Геноцид на підставі національної ненависті - тільки так треба трактувати війну | Дроздов позиція❗
https://youtu.be/XNFx5iaqWVc
04.04.2022 16:34
БУЧА- БИКИВНЯ - БАБИЙ ЯР - СРЕБНИЦЯ
НИКАКИХ ДОГОВОРОВ С ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКМИ
2. А может это лучший выход в данной ситуации. Противника намного больше, исход заранее понятен - уничтожат всех. Что важнее человеческой жизни? Да, сдадутся, быстро обменяют и вот снова будут воины и живые. Или лучше геройски в могилу всем? В заголовке даже написано - не потрібна братська могила на березі моря.
Там подробно описано
Мы поднимаем красный флаг, Азов поднимает белый, складывает оружие и выходит...
Зеленский это акцептировал - Азов нет
Що з "азовцями" буде в полоні, вони й самі добре розуміють. Для цього не потрібно бути провидцями. Подивіться на Ірпінь, Бучу, Гостомель - орки перекрошили сотні невинних людей, серед яких жінки, дівчата, діти... А тепер уявіть, що в полоні буде з "азовцями", які вже 40 днів ******* ватоцефалів і в хвіст, і в гриву. Коли "Азов " говорить про деблокаду, він благає про допомогу своїх побратимів і військове командування, а не про здачу міста оркам. Без підмоги ззовні "азовці" будуть стояти насмерть, бо знають, що в полоні на них чекатимуть нелюдські муки і що живими з полону вони вже не повернуться.
"У Бучі Київської області російські окупанти жорстоко закатували та вбили місцевого мешканця. Він був бійцем загону самооборони. Про це розповів бізнесмен та політик Юрій Бірюков у Facebook з посиланням на інформацію від містян.
Чоловіку, який хотів захищати свою землю, рашисти вибили очі, відрізали ніс та вуха. Після цього вони його застрелили.
Рашисти жорстоко вбили захисника у Бучі
В його добровільний загін самооборони входили вісім осіб, які вирішили протистояти росіянам ще з 24 лютого. Однак пізніше шістьох із них знайшли на вул. Яблунській. Вони були розстріляні з близької дистанції, а також загарбники зв'язали їм руки." ©
"У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися **********… ", - армійський волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк).
Відео з проходженням бійців підрозділу з піднятими руками 4 квітня опублікували російські та сепаратистські ЗМІ.
Вони пишуть, що здалося більше 200 морпіхів.
В українських військових колах цю інформацію підтверджують лише неофіційно.
"У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися **********… Ніхто не скаже, що вони не зробили все, що їм до снаги, і навіть більше", - написав армійський волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк). https://novynarnia.com/2022/04/05/chastyna-morpihiv-u-mariupoli-sklala-zbroyu-zmi/
Хлопці, не ведіться, тут повно провокаторів.
или те, кто думал что можно сражаться вечно 1:5 без воды и боеприпасов
или те, кто считал что нужно положить всех кто есть в резерве на прорыве
Вам наведуть тисячу доводів чому це не правильно і вони будуть праві, по своєму праві. По людські, але війна це не про життя, це про смерть...
Не бажають прийняти непросте рішення про військову операцію, у якій вочевидь загине деяка кількість бійців.
Але враховуючи героізм захисників Маріуполя наше командування, військове і політичне, просто ЗОБОВ'ЯЗАНЕ піти на неі.
Якщо цього не зробити, це деморалізує півнаціі, а також демотивує частину захисників.
Дурепа або подоляцький провокатор.
Киш звідси!
Арестович, це ти? Тобі за «Москвою».
Це сумно і трагічно. Але ... скоро нам повідомлять про Бородянку.
"Разблокировать Мариуполь очень сложно - говорит Зеленский - мы с защи тниками каждый деньна связи и они это понимсают" Привычная брехня . И мы их слышим каждый день . Эти самые парни нам говорят, что варианты деокупации есть... И есть специалисты по рейдам среди боевых генералов..А ещё мы знаем, что комбат Семенченко три недели тебе пишет письма с просьбой дать ему возможность сложить голову в рейде на Мариуполь... А ты - говнокомандующий, четырежлы откосячивший от призыыва пму не отвечаешь... держишь за гратами по
просьбе белорусского КГБ , говоришь нам что деблокирование невозможно...А можно спросить: какова твоя военная компетентность?
Краще не скажеш, тому пропоную на цьому припинити обговорення.
Прохання лишити стрічку лише для інформаційних повідомлень про ситуацію у Маріуполі.