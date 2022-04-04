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Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині, під вогонь потрапив житловий сектор, - глава облради Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Криворізького району на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий обстріл одного з населених пунктів Криворізького району. Під вогонь окупантів потрапив житловий сектор в селі. Зруйновано один будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Лукашука, в Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Разбитое" ПВО Украины.
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04.04.2022 23:53 Відповісти
 
 