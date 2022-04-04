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Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині, під вогонь потрапив житловий сектор, - глава облради Лукашук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Криворізького району на Дніпропетровщині.
Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий обстріл одного з населених пунктів Криворізького району. Під вогонь окупантів потрапив житловий сектор в селі. Зруйновано один будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Лукашука, в Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з РФ.
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показати весь коментар04.04.2022 23:53 Відповісти Мені подобається 0
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