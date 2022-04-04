1 618 1
Дві особи загинули внаслідок обстрілу Авдіївки рашистами, четверо отримали поранення, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російськими окупантами в Авдіївці загинули 2 людини, чотири особи отримали поранення, серед них дитина.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"4 квітня внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули в Авдіївці, ще 4 – поранено. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина. Крім того, 3 людини одержали поранення у Георгіївці, 1 у Новоселівці і 1 у Воздвиженці.
Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уаыау
показати весь коментар05.04.2022 00:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...