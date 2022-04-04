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Кулеба обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію щодо різні в Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів бесіду з Генсеком НАТО Антоніо Гутеррішем з приводу різні в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у твіттері. 

"Розмовляв з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем про поточну ситуацію з безпекою та різанину в Бучі. Наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців. Для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини", - відзначив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Навіщо непокоїти Гутерріша проти ночі?
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05.04.2022 00:00 Відповісти
там зараз ранок
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05.04.2022 00:10 Відповісти
З цієї бесіди нема для України ні якого зиску. ООН- це як ООМ або ООЖ.
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05.04.2022 00:02 Відповісти
І що генсек? Занепокоївся чи глибоко стурбувався чи почав побоюватися?
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05.04.2022 01:17 Відповісти
Скажіть йому що там геїв та лізбіянок повбивали, може, рухатись почнуть. Озабоченці хренові, рахункова будка онаністів.
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05.04.2022 05:57 Відповісти
 
 