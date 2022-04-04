Кулеба обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію щодо різні в Бучі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів бесіду з Генсеком НАТО Антоніо Гутеррішем з приводу різні в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у твіттері.

"Розмовляв з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем про поточну ситуацію з безпекою та різанину в Бучі. Наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців. Для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини", - відзначив він.

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