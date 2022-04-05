Війна в Україні забрала життя щонайменше 1430 цивільних, ще 2097 поранено, - офіційні цифри ООН

Серед цивільних з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 3 квітня 2022 року постраждали 3527 осіб (у зведенні добою раніше – 3455), зокрема 1430 людей загинули (1417).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини в понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони потребують подальшої верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні забрала життя щонайменше 1417 цивільних, ще 2038 поранено, - ООН

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 297 чоловіків, 202 жінки, 40 хлопчиків та 22 дівчаток, тоді як стать 59 дітей та 810 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 2097 поранених 42 дівчинки та 38 хлопчиків, а також 98 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, було поранено сімох дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині загинула вже 161 особа, зокрема шестеро дітей, постраждали 620 громадян, - Кім

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівніч 4 квітня було зафіксовано 405 (401) загиблих та 793 (784) поранених на території, контрольованій урядом, та 67 (67) загиблих та 253 (252) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 958 (949) загиблих та 1051 (1002) пораненого.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 4 квітня загинула 161 (158) дитина та було поранено 264 (258).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише до нових випадків, що мали місце 3 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цивільних жертв російської агресії у Маріуполі ховають на дитячих майданчиках. ФОТОрепортаж