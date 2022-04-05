Тіла мирних жителів Бучі лежали на вулицях тижнями під час російської окупації, - New York Times спростовує черговий фейк РФ. ВIДЕО

Аналіз супутникових знімків The New York Times спростовує твердження Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як солдати РФ покинули місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.

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Відео демонструє, що багато мирних жителів були вбиті більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки, надані New York Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія окупувала місто.

Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла та коли жертви були вбиті, група візуальних розслідувань у NYT провела аналіз супутникових знімків до та після окупації.

На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром на людське тіло. Вони з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська звільнили Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні більше трьох тижнів.

На іншому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить біля велосипеда, інше біля покинутого автомобіля. На супутникових знімках видно, що покинуті машини, що знаходяться поблизу, з’являються в період з 20 по 21 березня.

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