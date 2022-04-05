У багатьох селах російські окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в інших, звільнених від окупантів містах, кількість жертв серед цивільних може бути ще більшою.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже є інформація про те, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, за це безумовно буде відповідальність для окупантів.
"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити усіх причетних до цих злочинів російських військових. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з ЄС та міжнародними інституціями, зокрем з Міжнародним кримінальним судом", - сказав президент.
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Усе "мародерство" зводилося до класичного "курка, млеко, яйки" - причому у німців можна було в обмін на харчі розжитися німецькими сигаретами, армійським шоколадом та іншими ніштяками. Коротше кажучи, цілком адекватні люди були. Принаймні в тих селах, звідки родом мої предки.
а совєти, як бігли "визволяти" - заскакували до хат і хапали все, що бачили, і добре, якщо не згвалутють і не застрелять, не спалять хату, чи клуню, чи ще щось
Да, это факт о котором говорить как бы не принято, бо нацисты и все такое, но я уверена, что львиная доля зверств совершенных якобы немцами была совершена мокшами. Да тут даже по Донбассу было понятно, а теперь и по всей Украине - сами убивают, насилуют, мародерят - и я не я, и жoпа не моя, эта все хахлы-нацисты!