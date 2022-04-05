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У багатьох селах російські окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Президент Володимир Зеленський заявив, що в інших, звільнених від окупантів містах, кількість жертв серед цивільних може бути ще більшою.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже є інформація про те, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, за це безумовно буде відповідальність для окупантів.

"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити усіх причетних до цих злочинів російських військових. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з ЄС та міжнародними інституціями, зокрем з Міжнародним кримінальним судом", - сказав президент.

Також дивіться: Кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
А ты хочешь руку кровавому ***** пожать ?
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05.04.2022 00:41
+11
Или твои шестерки Арахамии будут руку жать шестеркам ***** ????
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05.04.2022 00:43
+9
Це завбільш за все бісить.Їх дужні похлопування по плечах,дружні посмішки,та братні обійма.І все це під час катування звічайних українців рашистами!І не треба казати що це за звичай дипломатичних стосунків міжнародних відношень.Достатньо виглядати стурбованними та стриманими.А не наче на весіллі гуляють!
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05.04.2022 01:42
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А ты хочешь руку кровавому ***** пожать ?
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05.04.2022 00:41 Відповісти
Или твои шестерки Арахамии будут руку жать шестеркам ***** ????
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05.04.2022 00:43 Відповісти
Це завбільш за все бісить.Їх дужні похлопування по плечах,дружні посмішки,та братні обійма.І все це під час катування звічайних українців рашистами!І не треба казати що це за звичай дипломатичних стосунків міжнародних відношень.Достатньо виглядати стурбованними та стриманими.А не наче на весіллі гуляють!
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05.04.2022 01:42 Відповісти
Просто послали АРАХАМИЮ , а он не дипломат . Он как щенок в глаза бульдогам заглядывает . Они же его прочитывают сразу- щенок.
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05.04.2022 02:14 Відповісти
При наближенні фронту,нацисти вивозили місцевих,по мирним стріляла виключно совдепія,потім приписували свої злочини німцям,тому й архіви закрили на сто років.
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05.04.2022 00:55 Відповісти
Там по селам були і такі, що співпрацювали з рашистськими окупантами і висловлювали їм подяку за те, що вони вторглися в Україну. Таких відеоматеріалів повно вже на Ютуб, їх особливо багато на каналах які підтримують рашистів. Особисто бачив це, зйомки відбувалися якимось закордонним проросійським журналістом у селі Чернігівської області. І як тепер ці нелюди колаборанти будуть жити серед своїх односельчан після звільнення їх ВСУ ?
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05.04.2022 00:59 Відповісти
Нужно смотреть. Захвати моих детей в заложники, я такую радость изображу, ты охренеешь. Гораздо интереснее, откуда у кацапов списки АТОшников, и патриотов. Эта инфа часто звучала от местных. На фоне дружков Баканова сдрыснувших в парашу, Татарова и Ермака... Много вопросов возникает.
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05.04.2022 02:23 Відповісти
будуть жить?
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05.04.2022 02:37 Відповісти
Та нехій навіть порівнювати. У мене з предків багато хто жив при німецькій окупації. А також старші покоління декого із друзів сім'ї. Чомусь не чув жодних історій про "звірства страшних фошистів". Навпаки - згадували ті часи як короткий відпочинок від комуняк та колгоспів. А ще згадували, як німецькі лікарі допомагали українським селянам.
Усе "мародерство" зводилося до класичного "курка, млеко, яйки" - причому у німців можна було в обмін на харчі розжитися німецькими сигаретами, армійським шоколадом та іншими ніштяками. Коротше кажучи, цілком адекватні люди були. Принаймні в тих селах, звідки родом мої предки.
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05.04.2022 01:02 Відповісти
більш того, німці, за харчі платили марками. це теж зі спогадів родичів і не лише.
а совєти, як бігли "визволяти" - заскакували до хат і хапали все, що бачили, і добре, якщо не згвалутють і не застрелять, не спалять хату, чи клуню, чи ще щось
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05.04.2022 02:42 Відповісти
Одна бабка рассказывала, как мокши зашли в дом и выгребли всю еду и пох, что в доме дети маленькие. Другая, рассказывала , как школьницы 12-14 лет со цветами вышли на вокзал мокшей проводить на фронт ( они через Сумы ехали), когда поезд отъезжал мрази схватили одну девочку за волосы и вытащили в вагон, изнасиловали всем вагоном и выкинули по дороге на полном ходу. Советы пытались это зверство на немцев списать, потом просто замяли.
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05.04.2022 08:11 Відповісти
Вытащили - втащили
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05.04.2022 08:14 Відповісти
Так и было, бабки рассказывали. Никто никого не насиловал, не домогался, не грабил, более того ещё немцы пайками с моими бабками делились и помогали их мамкам в домах, куда их расквартировали при оккупации.
Да, это факт о котором говорить как бы не принято, бо нацисты и все такое, но я уверена, что львиная доля зверств совершенных якобы немцами была совершена мокшами. Да тут даже по Донбассу было понятно, а теперь и по всей Украине - сами убивают, насилуют, мародерят - и я не я, и жoпа не моя, эта все хахлы-нацисты!
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05.04.2022 08:03 Відповісти
Звiрства нiмцiв були в мicтах, такi ж самi масовi вбивства цивiльних.
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05.04.2022 08:09 Відповісти
Поэтому назначил хламидию главным переговорщиком?
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05.04.2022 01:11 Відповісти
Наконец то начинают понимать, что кацап хуже всякого гитлеровца! Гитлер устроил геноцид евреям, а ***** устраивает геноцид всем нациям, а в первую очередь "русским"...
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05.04.2022 08:58 Відповісти
 
 