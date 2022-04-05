УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15552 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 612 11
Грузія (1423) Кулеба Дмитро (3205) МВС Грузії (3)

Кулеба заявив, що сподівається на спільну роботу з новим керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів бесіду з новопризначеним керівником зовнішньополітичного відомтсва Грузії Ілією Дарчіашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у твіттері.

"Сподіваюсь на спільну роботу з Ілією Дарчіашвілі, новопризначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховуючи на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії", - зазначив він.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузия нам не партнёр. Россия всё ,что ей надо покупает через Грузию.
Это новая экономическая политика нынешнего правительства Грузии.
Бизнес -есть бизнес, а потеря Абхазии и Осетии - об этом и не вспоминают.
показати весь коментар
05.04.2022 00:50 Відповісти
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії.Джерело: Українська правда
показати весь коментар
05.04.2022 00:56 Відповісти
Не щодо України..! Тобо,як,би ніпрощо
показати весь коментар
05.04.2022 01:25 Відповісти
Вони спільно працюють з орками, пора вже називати все своїми іменами.
показати весь коментар
05.04.2022 01:03 Відповісти
Лучше пусть идут за кораблем своих спонсоров.
показати весь коментар
05.04.2022 01:09 Відповісти
А эти все в честные глаза Х...ла и подх...ловников заглядывают
показати весь коментар
05.04.2022 01:13 Відповісти
Що нині за день такий? Ще й Кулеба з дуба впав.
показати весь коментар
05.04.2022 01:20 Відповісти
А шо не так? Это дипломатический намек, что предшественник был бесполезен и если новый министр не будет шевелиться, пойдет следом.
показати весь коментар
05.04.2022 04:31 Відповісти
Потрібно перекривати краник грузинам, а то всі санкції будуть марними.
показати весь коментар
05.04.2022 05:48 Відповісти
Просто Украина , сначала, сориться, с потенциальными партнёрами, а потом спрашивает , почему они не хотят дружить. https://cursorinfo.co.il/israel-news/sovet-oon-po-pravam-cheloveka-odobril-chetyre-antiizralskie-rezolyutsii/
показати весь коментар
05.04.2022 08:12 Відповісти
Притом , что арабы , воюют на стороне ***** Кто то может объяснить действия Украины в ООН , и так всю дорогу по отношению к Израилю
показати весь коментар
05.04.2022 08:15 Відповісти
 
 