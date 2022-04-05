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Окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних в Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Президент Володимир Зеленський припускає, що окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову стару? Все просто, бо вони таку ж тактику застосовували, коли окупанти збили малайзійський боїнг над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть вигадали різні конспірології, нібито пояснення. Дійшли до того, що навіть стверджували, ніби трупи підкинули на борт літака перед тим, як він упав.

Зараз вони роблять приблизно те ж. Так само брешуть, намагаються спотворювати факти. Але як і тоді в них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ. Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, хто наказував, хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, окупанти вже запускають брехливу кампанію, щоб приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі.

"Вони зроблять десятки інтерв'ю-постановок, примонтованих записів, будуть спеціально вбивати так, щоб це виглядало, нібито їх вбив хтось інший", - сказав Зеленський.

Також читайте: У багатьох селах російські окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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В ООН нема чого доказувати -- Росія накладе "вето", а Кітай та інші її
"партнери" підтримують.
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05.04.2022 00:53 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 00:55 Відповісти
"Окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних в Україні, "

Хєpня це...

Скоро рашка гарантом для України Зе стане.
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05.04.2022 01:07 Відповісти
Та ти що?????!!!!!!
А ми і не здогадувались (ну тупі видно, на твою думку).
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05.04.2022 01:19 Відповісти
слово роssия - завжди пишеться тільки з маленької букви.
I накладе вона не вето, а в штани тiльки - бо дурних вже нема.
А гарантом вона стати ніколи не зможе, бо має ярлик агресора.
А хто підписуватиме договір з агресором???
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05.04.2022 01:35 Відповісти
а ти сиди чухайся..договарюйся про мир..відосіки знімай.кому на хер треба твої відосіки.люди щодня гибнуть..а ти народом обраний піаришся на цьому.може досить?подумай може і в тебе провини є?про перемогу треба говорити.на це народ настроювати.принц ти без коня..
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05.04.2022 07:23 Відповісти
і ти брехав.нагло брехав своєму народові.що війна 8 років..і ніхто нападати не буде.нагло і підло брехав тим хто тебе обрав..**** ізза тебе погибло неменше людей.дітей.чим ти не такий самий брехун.
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05.04.2022 07:25 Відповісти
 
 