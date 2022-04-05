Окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припускає, що окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову стару? Все просто, бо вони таку ж тактику застосовували, коли окупанти збили малайзійський боїнг над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть вигадали різні конспірології, нібито пояснення. Дійшли до того, що навіть стверджували, ніби трупи підкинули на борт літака перед тим, як він упав.

Зараз вони роблять приблизно те ж. Так само брешуть, намагаються спотворювати факти. Але як і тоді в них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ. Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, хто наказував, хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, окупанти вже запускають брехливу кампанію, щоб приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі.

"Вони зроблять десятки інтерв'ю-постановок, примонтованих записів, будуть спеціально вбивати так, щоб це виглядало, нібито їх вбив хтось інший", - сказав Зеленський.

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