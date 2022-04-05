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Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Фінал життя всіх прокремлівських пропагандистів буде за ґратами. У кращому разі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.
У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі", - наголосив президент.
Топ коментарі
+32 SerjUA
показати весь коментар05.04.2022 01:01
+28 Радость
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+17 Николай К
показати весь коментар05.04.2022 01:06
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Будь ласка, зачекайте...
Ні про які "гарантії" з їхнього боку не може бути й мови.
Спочатку визначись - ОРДЛО віддаєш + Крим через 15 років тільки почнеш заікатися за нього,
- чи всіх за грати, вся територія наша, репарації і т.д.
А то про івана, через годину - про пана.
Чи просто мізки українцям пудриш?
Свои упоротые гадания на кофейной гуще, бабушкам возле подъезда рассказывай!
Еще раз:
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировал Запад?
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировал народ?
Если бы "сдрыснул", то как бы на это отреагировали ВСУ ?
Мозг не сломай, Нострадамус херов
Я такое уже слышал - "есть фюрер - есть Германия"
"Есть Путин - есть Россия"
Оружие дают не Зе, его дают Украине.
И напомню, Байрактары и Джавы были впервые предоставлены при Порохе.
Иди поцелуй асфальт, под который уложена вся наша ракетная программа. Идиот зеленый.
Тупо, банально, скучно ...
svetozar
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
4 апреля в 15:07
Резня в Буче. Разве Россия сделала что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую мразь к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
Понятно, что сейчас смысла разгонять зраду нет, так как итогового текста соглашений мы не знаем. Но то, что говорит Арахамия и А. Чалый вряд ли соответствует интересам Украины. Этот Чалый нам уже Будапештский меморандум подсунул. Мало?
В реаліях все росписано у твоїй голові, де усі думки перетрахались, судячи з коментарів. Досить нас лякати, ми вже настільки лякані, що якась ботяра, яка за миску щей тут працює, погоду та настрій нам вже не зіпсує. Тобі туди
Це у тебе на парашкє сцарь! А у мене - Гетьман Порох!
Чому не на гіляці?
теж саме у Мелитополі
а також хто розмінував Кримський напрямок
та провалив захист із Півночі (+ Гостомесльське літовище)
та не еваюкуював Мрію.
І взагалі, чому населення не було оповіщено про напад? Захід показував плани Х-ла, скільки життів можна було б вберегти!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Здохне zуйло - його місце займе якісь інший кдб-шник, і політика не зміниться