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війна (56913) Зеленський (17531) росія (47340) санкції (6879)

Лихі 90-ті здаватимуться росіянам ситими і спокійними, якщо їхнє керівництво не почне реально домовлятися про мир, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленский,зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії лише посилюватимуться.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.

Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Блин, О КОМ ТЫ ВОЛНУЕШЬСЯ ???
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05.04.2022 01:14
+29
Какой мир может быть с этими тварями ???
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05.04.2022 01:18
+24
Як, бідненьке, піклується про ситість і спокій расії.
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05.04.2022 01:17
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Блин, О КОМ ТЫ ВОЛНУЕШЬСЯ ???
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05.04.2022 01:14 Відповісти
Про партнерів. Торгових. Щоб мали чим платити роялті.
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05.04.2022 01:21 Відповісти
Он пытается делать все что может в такой ситуации. Усиливать санкции - это правильно ... но бесперспективно. Зеленский выдает желаемое за действительное. Никаких "90-х" в ********* не будет. У них поступления в бюджет от экспорта в 1 кврт. на 30% больше, чем в прошлом году. Профицит бюджета. Бабла немеряно. Влияние санкций ВОЗМОЖНО начнет проявляться на их экономике через год-два. И то не факт, т.к. растут мировые цены на ВСЕ виды не возобновляемых ископаемых.

Только физическое уничтожение орды избавит мир от этой чумы! Но мир пока еще этого не осознал.
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05.04.2022 09:05 Відповісти
Знаете, я думаю что суть проблемы рашизма В АБСОЛЮТНОЙ НЕНАКАЗАННОСТИ ЗА ЗЛО
целые поколения выросли на примерах БЕЗНАКАЗАННОСТИ зверств НКВД, КГБ КОММУНЯК ФСБ КРЕМЛЯ
Потому Зеленский очень крупно ошибается в оценках происходящего .
УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ СТРАНОЙ - инициатором мирового трибунала по злодеяниям хремля, а не причитающей теткой .
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05.04.2022 09:27 Відповісти
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05.04.2022 09:27 Відповісти
‼️‼️‼️Об воскресных автопробегах раши в Европе . Россияне в Германии сделали массовый автопробег в поддержку войны в Украине и их охраняла немецкая полиция . Россияне в Чехии сделали авторрбег и их тутже отпистили чехи - полиция не вмешивалась .

Михаил Ганницкий

росіяни проводять свою акцію у Греції

ви все бачите. руські вважають себе правими. Вони вважають, що вони вдома усюди.

Що вони мають право на все, і що їм належить все. Вони звикли до того, що їм ніхто нічого не зробить. Відчуття безкарності і бидлячої всеохоплюючої бравади.

прапор рф має бути забороненим у світі, як і прапор 3 рейху.

Громадяни рф мають бути депортовані додому с цивілізованих країн (виключення - лише для біженців з рф)

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05.04.2022 09:32 Відповісти
Вот так нагло проходили воскресные акции в поддержку войны против Украины в Греции . КУЛЕБА МОГ БЫ ОТРЕАГИРОВАТЬ
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05.04.2022 09:35 Відповісти
"Зеленский очень крупно ошибается в оценках происходящего"?! Серьёзно?
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНОЕ положение дел на фронте?
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНОЕ состояние ВСУ? (резервов, техники, боеприпасов)
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНУЮ (а не публичную) позицию Запада по этой войне?
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНЫЕ военные ресурсы и возможности *********?
Вы лучше него знаете о готовности Украины к войне на истощение? Многомесячной, а то и на годы. Удары по нашим нефтебазам и НПЗ не о чем не говорят? Не задумывались по каким объектам будут дальнейшие удары? А у этих *********, тыл в полном порядке. Бабла - немеряно.

Задумайтесь об этом, прежде чем поливать говном Верховного Главнокомадующего воюющей страны.
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05.04.2022 09:43 Відповісти
Во первых - Вы научитесь сначала общаться‼️«Задумайтесь об этом, прежде чем поливать говном Верховного Главнокомадующего воюющей страны.» Сказать , что Зеленский крупно ошибается и поливать говном ( как Вы по кацапски выражаетесь) - ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ ВЕЩИ как говорят в Одессе
Во вторых - в комментах мы обсуждали россиян , а не ВСУ.
В третьих - ПО ВАШЕЙ РЕАКЦИИ НА МОИ КОММЕНТЫ можно сделать вывод , что Вы кацапский троль не ожидавший услышать слова про трибунал для оборзевших кацапов 🤣🤣🤣
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05.04.2022 09:57 Відповісти
Вы прекрасно поняли, что мои вопросы - это железобетонные аргументы на которые вам просто нечего ответить. И, естественно, как и все пустоголовые "урапатриоты", вы сразу съехали с темы и перешли на личности. Банально, скучно и не интересно.
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05.04.2022 10:17 Відповісти
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05.04.2022 01:15 Відповісти
Зачем кацапу сковородка без унитаза?
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05.04.2022 01:19 Відповісти
Як, бідненьке, піклується про ситість і спокій расії.
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05.04.2022 01:17 Відповісти
Какой мир может быть с этими тварями ???
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05.04.2022 01:18 Відповісти
Я теж цього не розумію, він говорить про якийсь референдум (ну раніше говорив) але це все вже не має ніякого значення. Тільки повна поразка цих виродків. Як можна пояснити людям що він хоче миру з виродками які гвалтували маленьких дівчаток. Єрмак іди на ***, перестань йому цю ***ню впарювати.
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05.04.2022 01:21 Відповісти
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05.04.2022 10:15 Відповісти
Якi там 90-тi?
Кацапи, з Новим вас 1937 роком.
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05.04.2022 01:19 Відповісти
Краще з 1933-м
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05.04.2022 08:31 Відповісти
Та пока нефть по 110 и ее европейцы покупают, то до сраки им те санкции.
Реальная санкция, которая может их затронуть - это эмбарго на энергоносители, все остальное пшик.
Тот же дефолт 98 года случился только благодаря тому, что цена не нефть опустилась до 9 баксов
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05.04.2022 01:19 Відповісти
ну хз, звучит как мечта Хйла, все вокруг враги, границы закрыты, только теперь с внешней стороны, быдло в стойле готовится к захвату новых территорий, жрут ягель, совок без идеологии.
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05.04.2022 01:20 Відповісти
Хотели ли встреч с Гитлером лидеры Европы во время бомбёжек их городов?
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05.04.2022 01:22 Відповісти
Хотели ли встречи с Гитлером лидеры Европы во время бомбёжек их городов? Почему этого Зеленский так сильно хочет?
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05.04.2022 01:23 Відповісти
Все чим займається зараз «президент» воюючої України-називається ГУМАНІЗАЦІЯ ВОРОГА,яка врешті призводить до виникнення у більшості українських громадян СТОКҐОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Ймовірно це і є основною метою цих «звернень»,бо кацапи про них навіть не знають. Це все для НАС.
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05.04.2022 01:24 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Зверніться до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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05.04.2022 01:26 Відповісти
Вже підтримали. Генерал Ніколюк -оту «Схід»
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05.04.2022 01:34 Відповісти
Вони не мають права на свою позицію, в них "нелох" - головнокомандувач.
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05.04.2022 01:40 Відповісти
Сподіваюся, що Зе так тролить )(уйла.
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05.04.2022 01:27 Відповісти
🖕 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:27 Відповісти
Вже є.

Відео недоступне
Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент.
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05.04.2022 01:35 Відповісти
Але доступне через проксі для інших країн.
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05.04.2022 01:44 Відповісти
В Канаді він доступний. На жаль. Але скаргу надіслав.
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05.04.2022 02:02 Відповісти
Вава так хоче капітуляції, що переходить на шантаж. Дивно. У ***** величезні втрати в техніці і живій силі, він програє, в ізоляції, санкції душать. І не він добивається зустрічі, а Зеленський на колінах у нього вимолює. Не західних партнерів і друзів, які нас підтримують і завдяки яким наші воїни мають чим громити ворога, а *****.
Де там собака зарита?
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05.04.2022 01:33 Відповісти
Де ви такі беретесь. Ніколи не думав, що в нас є брати по розуму з оркми.
1) втрати по техніці. Так, вони великі. На початку вторгнення він зібрав 2000 танків, потім ще підігнав 1000 з консервації. 700 танків вони втратили на полі бою. У нас на початок війни було лише 350 штук, 100 втратили, але 200 захопили. Тобто маємо зараз 2300 їх танків, проти наших 450. Їхня перевага в 5 раз. І так і з усією іншою технікою. Про авіацію я мовчу, у нас її майже немає, а у них тільки на кордонах зібрано ще 300 одиниць. Крилатих та балістичних ракет у них ще 3500 штук залишається.
2) про ізоляцію. Так він сам себе давно загнав в самоізоляцію. Вже 3 роки з бункера не виходить.
3) санкції. Всі санкції мають відкладений ефект від 6 місяців до 2 років. Зараз народ це так не відчуває і у нього ще є колосальна підтримка народу на цей момент. А війна у нас вже зараз. Плюс ціни на нафту максимальні, що дає змогу ефект від санкцій зробити мінімальним.
4) втрати в живій силі. Так у нас також втрати є. Чи хтось думає що орків 18000 полягло, а наші хлопці увели чіт код на безсмертя? Але ж у них помирає мусор, який навіть рідним батькам не потрібен, а у нас вмирає цвіт нації, справжні воїни світла.

Доки війна була на 7 операційних напрямках, то рф таку війну не витримувала і через 3 місяця ми би вже зрівнялись з ними по кількості техніки. Але відвід військ з 3-х північних зон це був насправді дуже сильний хід від них. Тепер маючи таку перевагу в техніці і трішки спростивши управління операції командуванню, нам буде за чудо втримати зону оос. Так що віримо в наших хлопців і надіємося на чудо, а не закидуємо шапками орків. Буде нереально важко найближчі 3 неділі.
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05.04.2022 02:08 Відповісти
де ТИ такий розумний взявся. чого ти раніше про ці цифри не писав? недавно тільки на ботофабрику подоляка найнявся? до капітуляції нас схиляти?
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05.04.2022 09:22 Відповісти
Тема напомнила старое сравнение разных наций. Возьмем две - еврев и руцких. Один руцкий = диктатура пролетариата, два руцких = пьяная драка, три руцких = первичная партийная организация. Один еврей = торговая точка, два еврея = международный шахматный турнир, три еврея = большой русский симфонический оркестр
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05.04.2022 01:34 Відповісти
БЛИН, ну сколько можно наступать на грабли

«Верещук зазначила, що попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації цивільних громадян.»

https://www.5.ua/regiony/rosiiany-zablokuvaly-avtobusy-chervonoho-khresta-shcho-evakuiuiut-mariupoltsiv-vereshchuk-273457.html
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05.04.2022 01:40 Відповісти
Какой может быть договор с рашей?
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05.04.2022 01:41 Відповісти
Верещук знайшла собі гарну нішу - щодня з'являється на ТБ і говорить ВИКЛЮЧНО про гуманітарні коридори. Більшість з яких зривається
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05.04.2022 08:34 Відповісти
Посмотрите этот материал . То упорство , с которым Верещук проталкивали во власть ( то в мэры, то в вице- премьеры, то в министры) говорит что 5я колонна хремля в Украине заранее готовилась к захвату Украины и расставляла своих по властным местам .

вот она - тупая курка , как и Савченко . Но близка к окружению мертветчука . Потому срыв коридоров, попадание гум конвоев в руки голодных орков совсем не удивляет. Удивляет бездействие СБУв отношении 5 ой колонны
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html
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05.04.2022 09:00 Відповісти
От коли у них буде ситуація гірша, ніж у 90-х, тоді і підпишемо їхню капітуляцію.
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05.04.2022 01:42 Відповісти
Хтось, скажіть нарцису, що Єрмак його держе в інформаційній бульбашці - народ проти капітулянського договору. Хто з фашистами підписує договір? Фашист зупинеться тільки коли буде розгромлений.
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05.04.2022 01:53 Відповісти
Та коли до всіх вже дійде,що зелень хотіла нас здати від самого початку??? Тільки шалений опір ЗСУ і народу та Брити і США цьому завадили??? А тепер вони шукають шляхи капітуляції. Але це не так просто зробити зараз. Тому партнери нас поступово привчають до думки. Телезверненнями з одного боку і ракетними ударами з іншого.
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05.04.2022 01:57 Відповісти
Зеленский и его Зешобла - враг Украины и украинского народа, если они подпишут стамбульскую капитуляцтю и должен уйти в отставку добровольно, чтоб его не вынесли из ОПы принудительно
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05.04.2022 02:01 Відповісти
А він поспішає, навіть дуже. Бо з кожним днем "откатіть" санкції і їх ефект на рашу стає все складніше.

Побачите, коли "народять" нарешті папір і просто виставлять його як факт, там обов'язково будуть згадки про санкції. Ну або у таємних протоколах до паперу.
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05.04.2022 02:12 Відповісти
Да задолбал уже миром. Побеждать надо и требовать ядерного разоружения рашки. Иначе мир будет только на время!
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05.04.2022 02:09 Відповісти
Якщо він так сильно хоче переговорів з рашкою - ОК. Але після Бучі потрібно кардинально змінювати наші пропозиції на цих переговорах - прибирати звідти як мінімум пункти про "рашку-гаранта безпеки", навчання на нашій території лише зі згоди рашки. І додати пункт про скасування рашкою рішень про визнання днр і лнр.
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05.04.2022 02:29 Відповісти
Наших пропозицій там нема зовсім, лише московскі. Клован робить лише те, що накаже москва. Від негайної капітуляціі клована стримує лише британьска розвідка, котра має записи єго перемовин з москвою по вагнергейту. Приблизно такий висновок можна зробити з наявних відомостей.
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05.04.2022 05:29 Відповісти
А ось якого століття не сказав
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05.04.2022 03:01 Відповісти
Опять бубочка волнуется о экономике рашки.... Чтобы ватаны не голодали....
Кажется только тупой не понял что вату ничем не поймёшь.... Если матерям на сыновей насрать.... То бла бла на быдло вообще не действует...
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05.04.2022 04:33 Відповісти
Зеля , задовбав з цим миром. Миритися можна з людьми. А кацапи ,це не люди, навіть не тварини. Кацапи-це кончені істоти, які помилково знаходяться серед людей. З ними не домовлятися треба, а нищити .
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05.04.2022 05:34 Відповісти
***** не розуміє перемовин і порошує домовленості. Досить на це надіятися.
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05.04.2022 06:08 Відповісти
Лихие девяностые, так они только дошли до всяких Клязьм и Сызраней.
Еще недавно на кацпии показывали гоблина в малиновом пиджаке с цепюрой в палец и ****@м обезображенным интеллектом.
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05.04.2022 06:39 Відповісти
Коли напочатку війни на теренах Львівської області відбувалася мобілізація то всі гадали,що хлопці підуть визволяти Маріуполь,Херсон,Харків,Київ чи інші міста України,однак наше "мудре" керівництво скерувало їх в "Національну гвардію",та відправили охороняти газо-нафтову інфраструктуру (насосні станції) розміщені на Заході України,тобто щоби недай- бог випадково кацапи самі собі не зірвали газо-нафтові трубопроводи в Європу-отак що про цього презедента, ще можна добавити?...
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05.04.2022 07:03 Відповісти
зелі байдуже страждання людей. Уявивши себе голубом миру, для гарантованої капітуляції ставить ручного арохімію замість досвідчених дипломатів, і масово продовжує стратегію - «какая-разніца».
Закривши телемарафоном мовлення опозиції, і загальним не розхитуванням човна, зеля знову отримав вже втрачену раніше владу.

Ціною людських смертей буде відчайдушно намагатись використати даний війною ресурс для підняття свого рейтингу.

Про пріоритет рейтингу говорить продукування небачаної раніше кількості медіа-матерілів, щоденні відеовиступи, активізації зе-ботів на всіх платформах.

Думай-те, особливо 73% що робити з вашим героєм. Бажання будь яким способом збереження влади, пряма дорога до диктатури. І ми чітко бачим який шлях вже обрано.
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05.04.2022 07:52 Відповісти
Опять за мир. Надо не мирится, а заставить россию капитулировать.
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05.04.2022 08:24 Відповісти
а ви бачили, хто у нас знов у "переговорній групі"? знов ті самі зрадники(((
це якась повна жопа((
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05.04.2022 09:26 Відповісти
Про що,блін,домовлятися?
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05.04.2022 09:37 Відповісти
 
 