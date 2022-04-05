Лихі 90-ті здаватимуться росіянам ситими і спокійними, якщо їхнє керівництво не почне реально домовлятися про мир, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії лише посилюватимуться.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.
Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Только физическое уничтожение орды избавит мир от этой чумы! Но мир пока еще этого не осознал.
целые поколения выросли на примерах БЕЗНАКАЗАННОСТИ зверств НКВД, КГБ КОММУНЯК ФСБ КРЕМЛЯ
Потому Зеленский очень крупно ошибается в оценках происходящего .
УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ СТРАНОЙ - инициатором мирового трибунала по злодеяниям хремля, а не причитающей теткой .
Михаил Ганницкий
росіяни проводять свою акцію у Греції
ви все бачите. руські вважають себе правими. Вони вважають, що вони вдома усюди.
Що вони мають право на все, і що їм належить все. Вони звикли до того, що їм ніхто нічого не зробить. Відчуття безкарності і бидлячої всеохоплюючої бравади.
прапор рф має бути забороненим у світі, як і прапор 3 рейху.
Громадяни рф мають бути депортовані додому с цивілізованих країн (виключення - лише для біженців з рф)
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНОЕ положение дел на фронте?
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНОЕ состояние ВСУ? (резервов, техники, боеприпасов)
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНУЮ (а не публичную) позицию Запада по этой войне?
Вы лучше него знаете РЕАЛЬНЫЕ военные ресурсы и возможности *********?
Вы лучше него знаете о готовности Украины к войне на истощение? Многомесячной, а то и на годы. Удары по нашим нефтебазам и НПЗ не о чем не говорят? Не задумывались по каким объектам будут дальнейшие удары? А у этих *********, тыл в полном порядке. Бабла - немеряно.
Задумайтесь об этом, прежде чем поливать говном Верховного Главнокомадующего воюющей страны.
Во вторых - в комментах мы обсуждали россиян , а не ВСУ.
В третьих - ПО ВАШЕЙ РЕАКЦИИ НА МОИ КОММЕНТЫ можно сделать вывод , что Вы кацапский троль не ожидавший услышать слова про трибунал для оборзевших кацапов 🤣🤣🤣
Кацапи, з Новим вас 1937 роком.
Реальная санкция, которая может их затронуть - это эмбарго на энергоносители, все остальное пшик.
Тот же дефолт 98 года случился только благодаря тому, что цена не нефть опустилась до 9 баксов
Відео недоступне
Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент.
Де там собака зарита?
1) втрати по техніці. Так, вони великі. На початку вторгнення він зібрав 2000 танків, потім ще підігнав 1000 з консервації. 700 танків вони втратили на полі бою. У нас на початок війни було лише 350 штук, 100 втратили, але 200 захопили. Тобто маємо зараз 2300 їх танків, проти наших 450. Їхня перевага в 5 раз. І так і з усією іншою технікою. Про авіацію я мовчу, у нас її майже немає, а у них тільки на кордонах зібрано ще 300 одиниць. Крилатих та балістичних ракет у них ще 3500 штук залишається.
2) про ізоляцію. Так він сам себе давно загнав в самоізоляцію. Вже 3 роки з бункера не виходить.
3) санкції. Всі санкції мають відкладений ефект від 6 місяців до 2 років. Зараз народ це так не відчуває і у нього ще є колосальна підтримка народу на цей момент. А війна у нас вже зараз. Плюс ціни на нафту максимальні, що дає змогу ефект від санкцій зробити мінімальним.
4) втрати в живій силі. Так у нас також втрати є. Чи хтось думає що орків 18000 полягло, а наші хлопці увели чіт код на безсмертя? Але ж у них помирає мусор, який навіть рідним батькам не потрібен, а у нас вмирає цвіт нації, справжні воїни світла.
Доки війна була на 7 операційних напрямках, то рф таку війну не витримувала і через 3 місяця ми би вже зрівнялись з ними по кількості техніки. Але відвід військ з 3-х північних зон це був насправді дуже сильний хід від них. Тепер маючи таку перевагу в техніці і трішки спростивши управління операції командуванню, нам буде за чудо втримати зону оос. Так що віримо в наших хлопців і надіємося на чудо, а не закидуємо шапками орків. Буде нереально важко найближчі 3 неділі.
«Верещук зазначила, що попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації цивільних громадян.»
https://www.5.ua/regiony/rosiiany-zablokuvaly-avtobusy-chervonoho-khresta-shcho-evakuiuiut-mariupoltsiv-vereshchuk-273457.html
вот она - тупая курка , как и Савченко . Но близка к окружению мертветчука . Потому срыв коридоров, попадание гум конвоев в руки голодных орков совсем не удивляет. Удивляет бездействие СБУв отношении 5 ой колонны
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html
Побачите, коли "народять" нарешті папір і просто виставлять його як факт, там обов'язково будуть згадки про санкції. Ну або у таємних протоколах до паперу.
Кажется только тупой не понял что вату ничем не поймёшь.... Если матерям на сыновей насрать.... То бла бла на быдло вообще не действует...
Еще недавно на кацпии показывали гоблина в малиновом пиджаке с цепюрой в палец и ****@м обезображенным интеллектом.
Закривши телемарафоном мовлення опозиції, і загальним не розхитуванням човна, зеля знову отримав вже втрачену раніше владу.
Ціною людських смертей буде відчайдушно намагатись використати даний війною ресурс для підняття свого рейтингу.
Про пріоритет рейтингу говорить продукування небачаної раніше кількості медіа-матерілів, щоденні відеовиступи, активізації зе-ботів на всіх платформах.
Думай-те, особливо 73% що робити з вашим героєм. Бажання будь яким способом збереження влади, пряма дорога до диктатури. І ми чітко бачим який шлях вже обрано.
це якась повна жопа((