Російська нафта перетворюється на кров в Україні, - міністр економіки Фінляндії Лінтіля
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Європейський Союз, ймовірно, запровадить перші енергетичні санкції проти Росії вже цього тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.
"Нафта зараз в Україні перетворюється на кров", - наголосив він.
За його словами, заміна російської нафти не становить особливої проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.
"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії, - наголосив міністр.
Також він заявив, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.
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Суть альтернативи - введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.
Як зазначає видання, після оприлюднення інформації про злочини російських військових на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону. Проте інші країни вагаються, за такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.
Мировой рост цен уже привел к тому, что у ********* поступления в бюджет за 1 кврт. на 30% больше, чем в прошлом году. У них бюджет на 2022 г. сверстан при цене нефти 65$/брл. и 400$/1000 куб.газа, т.е. сейчас у них профицит бюджета.
Считаю, что все эти "санкции" и "эмбарго" - вещи бесперспективные. Только физическое уничтожение орды избавит мир от этой чумы!