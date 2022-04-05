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Російська нафта перетворюється на кров в Україні, - міністр економіки Фінляндії Лінтіля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буча

Європейський Союз, ймовірно, запровадить перші енергетичні санкції проти Росії вже цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.

"Нафта зараз в Україні перетворюється на кров", - наголосив він.

За його словами, заміна російської нафти не становить особливої ​​проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.

"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії, - наголосив міністр.

Також він заявив, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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05.04.2022 01:57 Відповісти
лучше и не скажешь!
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05.04.2022 02:01 Відповісти
ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах ЄС.

Суть альтернативи - введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Як зазначає видання, після оприлюднення інформації про злочини російських військових на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону. Проте інші країни вагаються, за такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.
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05.04.2022 02:14 Відповісти
Ну это неплохой вариант. Но только если сейчас дисконт уралса 30 баксов, до налог должен быть не меньше 30%, а лучше 50%. Если сделают какие-то условные 10%, то это будет насмешка над памятью мертвых жерт в Буче
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05.04.2022 02:28 Відповісти
Тут как посмотреть. Палка с 2 концов. Эмбарго на нефть может увеличить цену до 150 баксов. Получится что ***** компенсирует выпавшие объемы повышенной ценой на нефть. Надо делать все тихо, не громко объявить что мы вводим санкции, из-за чего цена поднимется, а тихо нашептать своим компаниям что покупать нефть в рашки больше нельзя, чтобы рынок на это тихо отреагировал без повышения цены, а ***** лишился огромной статьи дохода, не понимая при этом что вообще происходит
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05.04.2022 02:18 Відповісти
Поверь, все кто надо, знают что делать. США готовы возместить, если Иран готов сотрудничать - у него есть шанс вернуться на рынок. Саудиты сейчас в дружбе с Израилем и США. Не переживай.
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05.04.2022 04:35 Відповісти
!!!
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05.04.2022 06:02 Відповісти
В мире интегрированной глобальной экономики эмбарго на энергоносители - вещь достаточно условная. Всегда найдется много желающих купить "на шару" и по серым схемам.
Мировой рост цен уже привел к тому, что у ********* поступления в бюджет за 1 кврт. на 30% больше, чем в прошлом году. У них бюджет на 2022 г. сверстан при цене нефти 65$/брл. и 400$/1000 куб.газа, т.е. сейчас у них профицит бюджета.
Считаю, что все эти "санкции" и "эмбарго" - вещи бесперспективные. Только физическое уничтожение орды избавит мир от этой чумы!
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05.04.2022 08:56 Відповісти
 
 