Javelin, Stinger, безпілотні літальні апарати, - у Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
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Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".
"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.
Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.
Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.
"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Вот это у Вас список конечно. Я бы тоже был бы не против всего этого, но это всего лишь мечты, не дадут они никогда нам этого, чтобы не случилось
директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сповіщав про "гарні новини", пов'язані з українським ракетним комплексом "Нептун".
поэтому нам их и не дают, так как ссутся что мы так и будем делать
Але навіщо він Єрмака туди потяг?
Може я чогось не розумію?
Есть простой трезвый подход.
Европа даст все, что нужно только тогда, когда правительство и ВСУ покажут скажем канцлеру Германии и ли Макрону процесс снаряжения ракеты и десяток уже снаряженных и готовых к запуску.. Это и только это встряхнет "европейских союзников" Украины.
Когда у Израиля были проблемы в войне Судного Дня(американцы решили сдать Израиль и прекратили поставки боеприпасов), евреи демонстративно на виду у американских и советских спутников средь бела дня начали подвешивать атомные бомбы на F15. И все все поняли и всё встало на свое место.
Ничего не нужно бояться. Страх-90% проигрыша.
Так что земляк, лучше бить первым
Effective firing range
Original CLU: 2,500 m (1.6 mi)
Lightweight CLU: 4,000 m (2.5 mi)[11]
From vehicle: 4,750 m (2.95 mi)[12][13]
США, хватит тупить...
Рзаберите уже самолеты и пришлите частями, мы их тут соберем
Дословно он сказал следующее: "мы и дальше будем предоставлять Украине оружие чтобы она... чтобы она могла и дальше бороться".
Все ясно? Он не сказал, "... чтобы она могла победить", а просто могла и дальше бороться.
Вот така ***** малята.
А насчет тяжелых ракет, задайте вопрос нынешней власти, где отечественные разработки:
1) тяж. крылатые ракеты Спапсан-Гром2 кот были уже готовы к финальным испытаниям к 2020
2) противокорабельные Нептун, готовы были уже к концу 2019 года
3) беспилотник Сокол 300
Где это все, почему это все было заморожено моментально после прихода Зе-команды во власть?
А прожив столько лет, сколько я прожил многое начинаешь видеть насквозь.
В данном случае, кроме всего прочего, если дать Украине нужное оружие - то она быстро победит, что приведет к тому, что Путина уберут, а после этого Россия начнет сыпаться на куски.
А НАТО это надо? А какой угрозой тогда свое существование оправдывать?
А хозяевам США это надо? До всего этого, тот же ГазПром примерно на треть принадлежал нашим инвестбанкам (аффилированным с Дем Партией между прочем) , что то мне подсказывает, что для снятия санкций им еще одну треть придется на какой-нибудь Black Rock переписать...
как по мне то Европа и США не сильно спешат по простой причине, они видят что зверь уже смертельно ранен, и наблюдают как он истекает кровью (а заодно и мы), но боятся спровоцировать его на какие-то безумные действия во время агонии. ОНи просто дают рашке загнуться, потихоньку наращивая давление, понимая что он завязнет в военных преступлениях, потому что без них рашисты не могут, понимая что он будет шантажировать и пугать всех вокруг. Общественное мнение в ЕС и США постепенно освобождается от навязанного рос.пропагандой образа Великой России со смелыми и суровыми людьми и решительным царем Путиноидом.
Теперь они видят их истинное лицо. И хочешь не хочешь, западным политикам приходится прислушиваться к своим избирателям (там эта связь оч чувствительна) и делать все больше для победы Украины. Но они определенно ссут, что ***** может окончательно рихнуться и попыться наносить ядерные удары. Потому просто осторожно затягивают петлю. Типа это не мы... ты сам полез
Допустим они таким образом дадут Путину сохранить "морду лица" в виде еще одного куска Украины. И что дальше? Вернутся после этого к business as usual и снять санкции? Так тогда получается он победил. В смысле ядерный шантаж работает. После поднятия санкций он, его режим, тот кто будет после него (неважно) быстро за 5-6 лет "обрастет жирком" и пойдет дальше.
А если санкции не снимать, так он потребует их снятия угрожая опять-таки ядерным оружием.
они не будут жить в страхе и постоянной угрозе конца света
Но как видим ситуация кардинально иная теперь. Нельзя просто так начать полномасштабную войну в центре Европы и думтаь что это окажется безнаказанным. Европе и её элитам не нужен постоянный очаг войны и угроза у себя под носом. Как бы они не относились к УКраине, им самим это не нужно. Поэтому я думаю решение о демонтаже РФ уже принято.
В ідеалі, ми, як і кацапи, дізнаютємся про всі плюшки коли вони почнуть нищити рашистів на полі бою.
Я ничего не имею против переводчиков с УП. Но пожалуйста, выучите английский. Не на 800 млн долларов за выходные, а поставки в рамках пакета на 800 млн!!!
Ху из он дюти тудэй млиин???
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.