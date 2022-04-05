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Пентагон (1096) допомога (5221) США (14526) Кірбі (423)

Javelin, Stinger, безпілотні літальні апарати, - у Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".

"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ все ще перебуває в небезпеці, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Нужна броня для наступательных операций и РСЗО много. И нужна авиация! И ракеты нужны малой, средней, и дальней дальности! Нужно уже было потопить российский флот! Корабли мешают Украине сильно с моря и их нужно срочно потопить и тогда будет легче в 2 раза!
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05.04.2022 02:11
+22
Для Донбасса пойдет+ ждём противокорабельные ракеты
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05.04.2022 02:07
+17
Це не Дєрьмак з Зєлєю їздить, а Зєдя з Дєрьмаком. Дєрьмак - наглядач над Зєлєю.
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05.04.2022 02:31
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та вже щось би посерйозніше
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05.04.2022 02:05 Відповісти
Для Донбасса пойдет+ ждём противокорабельные ракеты
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05.04.2022 02:07 Відповісти
Хочу побачити відео, як працюють дрони-камікадзе!
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05.04.2022 02:09 Відповісти
С Карабаха осталась куча видео их работы.
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05.04.2022 09:46 Відповісти
Нужна броня для наступательных операций и РСЗО много. И нужна авиация! И ракеты нужны малой, средней, и дальней дальности! Нужно уже было потопить российский флот! Корабли мешают Украине сильно с моря и их нужно срочно потопить и тогда будет легче в 2 раза!
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05.04.2022 02:11 Відповісти
Ещё не помешало было лазерное орудие как в генералах)
Вот это у Вас список конечно. Я бы тоже был бы не против всего этого, но это всего лишь мечты, не дадут они никогда нам этого, чтобы не случилось
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05.04.2022 02:14 Відповісти
дадут и очень скоро. афишировать может не будут, но все будет и чем дальше, тем больше будет!
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05.04.2022 02:32 Відповісти
Ви думаєте ми підбили корабель гандонів з нептуна? я сумніваюсь
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05.04.2022 02:35 Відповісти
Який корабль? Щось читав але думав що фейк
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05.04.2022 05:30 Відповісти
ще 3 числа повідомили

директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сповіщав про "гарні новини", пов'язані з українським ракетним комплексом "Нептун".
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05.04.2022 07:46 Відповісти
Дают, потихоньку, чтобы не как в прошлый раз когда кое-кто хвастался и все сорвал. А после бойни в Буче дают много того, что не хотели раньше. Кажется мне, что США теперь заставлять хоть-какой-то мирный договор подписывать не будут Украину, а наоборот, будут давать оружие, чтобы руками украинцев раскатать рашистов максимально.
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05.04.2022 04:40 Відповісти
Надо крылатые ракеты. Сделал 30 залпов по скоплениям техники орков в зоне оос и можно принимать бумагу с капитуляцией от *****. Но это все мечты. Наши партнёры зачем-то растягивают войну во времени
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05.04.2022 02:12 Відповісти
Може запускають внутрішні деструктивні процеси? Арабів підключають, хто в них там ще є... Але, очевидно, такі речі швидко не робляться.
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05.04.2022 02:15 Відповісти
война идет горячая в Украине, и идет холодная война всего мира против России. Все закончится развалом России.
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05.04.2022 02:34 Відповісти
Надо, но запускать на Белгород, Ростов, Воронеж и т.д.

поэтому нам их и не дают, так как ссутся что мы так и будем делать
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05.04.2022 09:18 Відповісти
Ну, хай Зеленський у Бучі.
Але навіщо він Єрмака туди потяг?

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05.04.2022 02:13 Відповісти
Це не Дєрьмак з Зєлєю їздить, а Зєдя з Дєрьмаком. Дєрьмак - наглядач над Зєлєю.
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05.04.2022 02:31 Відповісти
зверніть увагу: дєрьмак взагалі без броніка і каски, зеля у броніку, але без каски. Він що - вважає, що в голову йому нічого не прилетить? чи вважає, що якщо й прилетить то - нічого?
Може я чогось не розумію?
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05.04.2022 09:38 Відповісти
Щоб усі бачили що дєррмак і вБучі є дєрмаком.
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05.04.2022 11:05 Відповісти
***** скулить. Выгребать все что лежит в Чернобыле, снаряжать все, что можно. Ракеты, снаряды. Посылать людей с грязными бомбами на их территорию.Стрелять этим отработаным топливом по их городам, селам, что можно достать. Сделайте их жизнь адом.Хуже Украине не будет, так как хуже уже быть не может. ХВАТИТ!
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05.04.2022 02:14 Відповісти
а ви думаєте, чого касави в Чорнобилі окопавшись були? тирили паливо. А те, що в них тисячі через те від променевої хвороби подохнуть - їм на це начахати. "М'ясо".
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05.04.2022 02:50 Відповісти
ви не забувайте про техніку, яка тудою їхала з кацами, і піднімала "пилюку", а також та, що там стояла... Так що, як мінімум 1000 буде через пару місяців
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05.04.2022 07:27 Відповісти
Я понимаю эмоции. Очень хочется, но мы не рашисты. Можно и без этого победить, пусть US/EU даст только необходимое, так и быть, украинцы сделают грязную работу за всех.
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05.04.2022 04:44 Відповісти
Нет никаких "эмоций"
Есть простой трезвый подход.
Европа даст все, что нужно только тогда, когда правительство и ВСУ покажут скажем канцлеру Германии и ли Макрону процесс снаряжения ракеты и десяток уже снаряженных и готовых к запуску.. Это и только это встряхнет "европейских союзников" Украины.
Когда у Израиля были проблемы в войне Судного Дня(американцы решили сдать Израиль и прекратили поставки боеприпасов), евреи демонстративно на виду у американских и советских спутников средь бела дня начали подвешивать атомные бомбы на F15. И все все поняли и всё встало на свое место.
Ничего не нужно бояться. Страх-90% проигрыша.
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05.04.2022 14:57 Відповісти
Развязать кацапам руки на применение ЯО?
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05.04.2022 09:48 Відповісти
Они в любом случае используют ЯО
Так что земляк, лучше бить первым
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05.04.2022 14:49 Відповісти
Опять в основном оборонное вооружение.В степях Донбасса и Херсонщины оно сейчас не особо нам пригодится если мы там хотим действительно наступать,а не сидеть в глухой обороне.
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05.04.2022 02:34 Відповісти
джавелин на 4 км стреляет можно и в степи нормально доставать с крыш и деревьев)
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05.04.2022 03:31 Відповісти
2,5 километра
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05.04.2022 06:16 Відповісти
там два типа есть

Effective firing range

Original CLU: 2,500 m (1.6 mi)
Lightweight CLU: 4,000 m (2.5 mi)[11]
From vehicle: 4,750 m (2.95 mi)[12][13]
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05.04.2022 06:22 Відповісти
Нам уже нужно тяжелое оружие, чтобы истреблять российского оккупанта на нашей земле. Его надо выкинуть вон, чтобы и духу его не было на святой украинской земле.
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05.04.2022 02:41 Відповісти
Javelin, Stinger, мы войну не выиграем.
США, хватит тупить...
Рзаберите уже самолеты и пришлите частями, мы их тут соберем
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05.04.2022 02:44 Відповісти
С самолётами ладно. Как летчиков разобрать то-же, вот как их потом собрать?
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05.04.2022 02:59 Відповісти
летчики будут отпускники. Соберутся, и приедут к нам в отпуск погостить.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Я и не против. Только есть еще вопросы тех. обеспечения и тактики применения.
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05.04.2022 16:05 Відповісти
как это горько не звучит, но дать выиграть Украине никто и не собирается. Слушал сегодня что сказал Байден (видео перед вертолетом на зел. лужайке). Он назвал Путина убийцей и т.д. а вот насчет оружия Украине он высказался очень "интересно".
Дословно он сказал следующее: "мы и дальше будем предоставлять Украине оружие чтобы она... чтобы она могла и дальше бороться".
Все ясно? Он не сказал, "... чтобы она могла победить", а просто могла и дальше бороться.
Вот така ***** малята.
А насчет тяжелых ракет, задайте вопрос нынешней власти, где отечественные разработки:
1) тяж. крылатые ракеты Спапсан-Гром2 кот были уже готовы к финальным испытаниям к 2020
2) противокорабельные Нептун, готовы были уже к концу 2019 года
3) беспилотник Сокол 300
Где это все, почему это все было заморожено моментально после прихода Зе-команды во власть?
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05.04.2022 03:05 Відповісти
Операція "Буратіно".
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05.04.2022 04:16 Відповісти
Не надо спешить кричать "зрада" и домысливать. ты не эксперт в дипломатических намеках, извини. И вообще, слова это такое, посмотрим на дела.
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05.04.2022 04:42 Відповісти
да, я не эксперт, но есть вещи, которые относятся к разряду "и ежу понятно".
А прожив столько лет, сколько я прожил многое начинаешь видеть насквозь.
В данном случае, кроме всего прочего, если дать Украине нужное оружие - то она быстро победит, что приведет к тому, что Путина уберут, а после этого Россия начнет сыпаться на куски.
А НАТО это надо? А какой угрозой тогда свое существование оправдывать?
А хозяевам США это надо? До всего этого, тот же ГазПром примерно на треть принадлежал нашим инвестбанкам (аффилированным с Дем Партией между прочем) , что то мне подсказывает, что для снятия санкций им еще одну треть придется на какой-нибудь Black Rock переписать...
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05.04.2022 04:51 Відповісти
не совсем соглашусь.

как по мне то Европа и США не сильно спешат по простой причине, они видят что зверь уже смертельно ранен, и наблюдают как он истекает кровью (а заодно и мы), но боятся спровоцировать его на какие-то безумные действия во время агонии. ОНи просто дают рашке загнуться, потихоньку наращивая давление, понимая что он завязнет в военных преступлениях, потому что без них рашисты не могут, понимая что он будет шантажировать и пугать всех вокруг. Общественное мнение в ЕС и США постепенно освобождается от навязанного рос.пропагандой образа Великой России со смелыми и суровыми людьми и решительным царем Путиноидом.

Теперь они видят их истинное лицо. И хочешь не хочешь, западным политикам приходится прислушиваться к своим избирателям (там эта связь оч чувствительна) и делать все больше для победы Украины. Но они определенно ссут, что ***** может окончательно рихнуться и попыться наносить ядерные удары. Потому просто осторожно затягивают петлю. Типа это не мы... ты сам полез
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05.04.2022 05:26 Відповісти
Я тоже сначала так думал, но потом понял почему это не так.
Допустим они таким образом дадут Путину сохранить "морду лица" в виде еще одного куска Украины. И что дальше? Вернутся после этого к business as usual и снять санкции? Так тогда получается он победил. В смысле ядерный шантаж работает. После поднятия санкций он, его режим, тот кто будет после него (неважно) быстро за 5-6 лет "обрастет жирком" и пойдет дальше.
А если санкции не снимать, так он потребует их снятия угрожая опять-таки ядерным оружием.
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05.04.2022 05:35 Відповісти
Не соглашусь. Это сопли могут применить или нет оружие ЯО меня вообще не колышут. Нам без разницы . Мы делаем свою работу . После известных событий никого щадить не будем от слова совсем... Даже при всем том что дают мы их вычистим всех до единого !!!
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05.04.2022 06:35 Відповісти
Ядерным оружием Путлер угрожает не Украине и даже не таким как я, он угрожает членам тех несколько тысяч семей которые и владеют всем. А они не хотят допустить даже 0,001% вероятности что это может произойти.
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05.04.2022 07:55 Відповісти
именно поэтому они и развалят режим этого дебилоида карликового

они не будут жить в страхе и постоянной угрозе конца света
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05.04.2022 08:08 Відповісти
ну по такой логике они бы могли вообще особо не вводить санкции (или ввести бутафорские, как они сделали в 2014). могли бы не давать оружие (а без их ПТРК нам бы уже давно были кронты, учитывая что свои программы были свернуты действующей властью) и тд. ТО есть могли бы сделать вид и выразить обеспокоенность. Так было с Крымом и Донбасом.

Но как видим ситуация кардинально иная теперь. Нельзя просто так начать полномасштабную войну в центре Европы и думтаь что это окажется безнаказанным. Европе и её элитам не нужен постоянный очаг войны и угроза у себя под носом. Как бы они не относились к УКраине, им самим это не нужно. Поэтому я думаю решение о демонтаже РФ уже принято.
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05.04.2022 08:07 Відповісти
Им проще пожертвовать куском Украины и десятками тысяч украинцев, чем миллионами своих граждан, в случае если ***** таки решится на применение ЯО.
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05.04.2022 09:53 Відповісти
спасибо, конечно, US/UK (в меньшей степени EU), но надо понимать, что просто так ничего не бывает, украинскими руками и смертями они решают свои проблемы по устранению опасных идиотов-рашистов. Политика - грязное дело.
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05.04.2022 07:06 Відповісти
За три роки правління зе , всі розробки похерили і все зупинили , а тепер скиглить на весь світ 😠
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05.04.2022 09:15 Відповісти
Тяжелая? А у нас есть спецы, например Абрамс освоить?
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05.04.2022 03:00 Відповісти
Они несколько модернизированны. Вопрос, за сколько их можно освоить. Я за электронику тащемта. Понятно, что это не авиация, но у Марика и так время на исходе.
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05.04.2022 03:27 Відповісти
Буде. Такі речі афішувати не треба, бо розхерачать в транзиті.

В ідеалі, ми, як і кацапи, дізнаютємся про всі плюшки коли вони почнуть нищити рашистів на полі бою.
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05.04.2022 03:26 Відповісти
Shipments from the $800 million security assistance package for Ukraine from the US arrived "over the course of the weekend," Pentagon spokesperson John Kirby said during a briefing on Monday. One package is arriving "in the next 24 hours," Kirby added.

Я ничего не имею против переводчиков с УП. Но пожалуйста, выучите английский. Не на 800 млн долларов за выходные, а поставки в рамках пакета на 800 млн!!!

Ху из он дюти тудэй млиин???
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05.04.2022 04:49 Відповісти
Після того що робить ОП на чолі з Єрмаком, думаю нам рогатки тільки дадуть.
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05.04.2022 05:34 Відповісти
+++++++😊
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Бидон лучший, кто-бы што-бы на него не ******
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05.04.2022 06:06 Відповісти
Писал ниже.
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.
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05.04.2022 12:38 Відповісти
Нащастя для нас і америки - бидон там не главний рєшала
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Сегодня конгрессмены спросили с него, с намёком что он прихуел
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05.04.2022 18:58 Відповісти
Дядя Джо брызнул мелочью. 300 млн - это так, чтоб не упрекаали, что ничего не дал
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05.04.2022 10:17 Відповісти
Это один день в Афганистане из 20лет. Уже посчитали, и вышло 2,3 триллиона что бы бомжей и ********* гонять
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Нам нужны томагавки и м777.
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05.04.2022 10:41 Відповісти
ВСУ иметь хотя бы десятую часть того вооружения,что Штаты с союзниками применили в операции"Буря в пустыне"от орков уже и следов на нашей земле не осталось бы..
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05.04.2022 11:57 Відповісти
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, овер ***** танков, и нам сумарно дали едва ярд долларов за 40 дней. Вот такой вот байден - борец за демократию.
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05.04.2022 12:28 Відповісти
 
 