Канада запровадила санкції проти соратників російського та білоруського режимів, - МЗС

Канада запровадила санкції проти 18 громадян Росії та Білорусі, які сприяли військовому вторгненню в Україну.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сприяючи вторгненню в Україну, ці близькі прибічники режиму є співучасниками жахливих подій, що розгортаються перед нашими очима. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свою свободу. Ми не припинимо чинити тиск на росію, поки її сили не залишать українську землю. Масові злочини мають припинитися", - наголосила вона.

В МЗС Канади повідомили, що білоруси та росіяни, на яких поширена дія санкцій, - "це близькі соратники російського та білоруського режимів".

"На додачу до інших кроків, вжитих Канадою для підтримки України та її народу, цей крок демонструє, що Канада непохитна у намірі притягнути до відповідальності путіна та його посіпак за їхні обурливі дії", - додали в міністерстві.

До цього часу Канада наклала санкції на понад тисячу фізичних і юридичних осіб, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим закривається в'їзд на територію країни.

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