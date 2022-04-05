На сьогодні ризик агресії РФ існує по всій території країни. Найбільше потерпає схід України, - Маляр

Ризик військової агресії з боку РФ зберігається по всій території України. На північному напрямку в бойовій готовності знаходяться і білоруські війська.

Про це в ефірі телемарафону зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно усвідомлювати, що ризик існує щодня по всій території України. Але на сьогодні найбільше потерпає схід України, є серйозна загроза з півночі. Ми говорили і про білоруські кордони. Там в повній бойовій готовності знаходяться війська російські і білоруські. Тому цей ризик скрізь зберігається", - наголосила вона.

Коментуючи атаки з моря та ризик ескалації на Одещині, заступниця міністр зазначила: "Тут не може бути 100% прогнозу. Єдине, що можна говорити точно, це те, що війна триває. Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Ворог дійсно може застосувати будь-які сценарії".

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