УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15583 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 701 8
війна (56913) Маляр Ганна (520)

На сьогодні ризик агресії РФ існує по всій території країни. Найбільше потерпає схід України, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Ризик військової агресії з боку РФ зберігається по всій території України. На північному напрямку в бойовій готовності знаходяться і білоруські війська.

Про це в ефірі телемарафону зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно усвідомлювати, що ризик існує щодня по всій території України. Але на сьогодні найбільше потерпає схід України, є серйозна загроза з півночі. Ми говорили і про білоруські кордони. Там в повній бойовій готовності знаходяться війська російські і білоруські. Тому цей ризик скрізь зберігається", - наголосила вона.

Коментуючи атаки з моря та ризик ескалації на Одещині, заступниця міністр зазначила: "Тут не може бути 100% прогнозу. Єдине, що можна говорити точно, це те, що війна триває. Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Ворог дійсно може застосувати будь-які сценарії".

Також читайте: Окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних в Україні, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви знали, що у Вас тліючий військовий конфлікт. Замість того, щоб ставити економіку на військові рейки, Ви майже три роки займалися розведенням військ та намаганням побачити мир в очах путіна. Тепер ви розповідаєте про непередбачуваність сценарію. Якщо сценарій такий непередбачуваний, то дослухайтеся до іноземних розвідок.
показати весь коментар
05.04.2022 02:38 Відповісти
А де ж ви раньше були,чому не попередили про небезпеку? А так то, дійсно, розслабились занадто,забули що у нас війна... Повірили в мир,недогледіли і недооцінили зло. ми занадто добродушна нація.
показати весь коментар
05.04.2022 03:12 Відповісти
Про небезпеку було відомо майже за рік до вторгнення, але наша ОПа та монобільшість корчили з себе миротворців та ігнорували усі попередження. Результат ми зараз спостерігаємо наживо, хай кожен з того сам зробить висновки, чи правильно були витрачені кошти та прийняті рішення до війни.
показати весь коментар
05.04.2022 09:11 Відповісти
а можно сделать так, чтобы эта токарь-механик-маляр-фрезеровщик не выступала нигде... она противна как арестович своей нудятиной...
показати весь коментар
05.04.2022 05:20 Відповісти
Дякуємо Вам, мадемуазєль,, що моу хочаб не заважало союзникам озброювати ЗСУ до 24.02.
показати весь коментар
05.04.2022 06:50 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
показати весь коментар
05.04.2022 06:58 Відповісти
Скільки можна одне й те саме в усіх темах розміщувати?
На кацапських тварин це вже не діє
показати весь коментар
05.04.2022 08:19 Відповісти
Зверніть увагу, на помийці під час нової хвилі мобілізації основним мотиваційним чинником для резервістів ворожої армії залишається матеріальне заохочення
показати весь коментар
05.04.2022 09:06 Відповісти
 
 